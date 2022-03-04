Một vụ tai nạn đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khiến 5 người bị thương, một ngôi nhà sập đổ gần như toàn bộ.

Theo VnExpress, khoảng 17h ngày 3/3, xe tải chở hàng biển số Hà Nội do Tăng Bình P. (31 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) lái chạy trên đường Trần Quốc Toản hướng quốc lộ 20 vào Bệnh viện II Lâm Đồng. Khi đến địa phận phường B'lao, xe bị trôi tự do tông vào hai ôtô.

Chiếc xe tải cắm vào nhà dân - Ảnh: Tuổi Trẻ

Xe tải tiếp tục tông vào nhà bà Đặng Thị V. bên đường khiến căn nhà sập đổ gần như toàn bộ, 4 người ở phía trong bị thương nặng. Tài xế cũng chấn thương, mắc kẹt trong cabin, cảnh sát cứu hộ phải phá cửa, đưa ra ngoài.

Theo Tuổi Trẻ, vụ tai nạn giao thông làm 5 người bị thương phải nhập viện cấp cứu, gồm 4 người trong căn nhà bị tông và tài xế xe tải. Một số nhân chứng cho biết thêm, lúc xe tải trôi không phanh, tài xế phát hiện phía dưới dốc có hàng chục người đang dự đám cưới nên tri hô để mọi người né tránh thoát thân.

Sau gần 1 giờ, các lực lượng chức năng đã phá được ca bin đưa tài xế ra ngoài trong tình trạng bị thương và chuyển ngay đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu.

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