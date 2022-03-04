Do mâu thuẫn cá nhân, Thành đã đâm anh H. tử vong. Sau khi thực hiện hành vi giết người, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
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Theo báo Công an Nhân dân, ngày 4/3, Công an huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đang khẩn trương truy bắt đối tượng Lý Văn Thành (SN 1977), trú tại xã Phương Khoan, huyện Sông Lô về hành vi "Giết người".
Qua tài liệu ban đầu của cơ quan Công an, tối ngày 3/3, trên địa bàn xã Phương Khoan, do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Lý Văn Thành đã dùng dao đâm anh Đ.V.H, trú tại thôn Chiến Thắng, khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Thành đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Theo VOV, ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, phục vụ cho công tác điều tra nguyên nhân vụ án.
Hiện cơ quan chức năng đã phát đi thông báo khẩn về việc truy tìm nghi phạm Lý Văn Thành. Mọi công dân khi phát hiện nghi phạm hoặc biết thông tin liên quan về Thành thì báo ngay cho Công an xã Phương Khoan theo số điện thoại: 02113.696.305 hoặc báo cho cơ quan công an gần nhất biết để xử lý.
Theo tìm hiểu, nghi phạm Lý Văn Thành từng phải chấp hành hình phạt tù 12 năm vì liên quan đến ma túy và được thả tự do vào năm 2018.