Chuyến bay đón người Việt trở về từ Ukraine dự kiến khởi hành vào ngày 6/3

Xã hội 04/03/2022 20:50

Để đáp ứng nguyện vọng được trở về nước của công dân Việt đang sinh sống tại Ukraine, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết chuyến bay đầu tiên sẽ dự kiến khởi hành trong ngày 6/3 sắp tới.

Theo thông tin từ Thanh Niên, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT), Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) cho hay, hiện nay có khoảng 430 người Việt đang có mặt tại quốc gia Romania (giáp Ukraine) có nguyện vọng trở về Việt Nam. Dự kiến, sẽ có thêm 590 người nữa tại Romania, trong đó có 370 người đã đến nơi, trong khi có 220 đang di chuyển đến từ quốc gia Moldova (giáp Ukraine và Romania).

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Dự kiến chuyến bay đầu tiên đưa người Việt từ Ukraine về nước sẽ cất cánh vào ngày 6/3 - Ảnh: Thanh Niên

Ngoài ra, thống kê từ cục nhập cảnh Ba Lan, có 750 công dân Việt đã nhập cảnh vào đây, tuy nhiên chỉ có khoảng 100 người có nguyện vọng trở về Việt Nam, số người còn lại muốn sang một quốc gia khác hoặc quay về Ukraine khi tình hình chính trị bớt căng thẳng hơn. Chuyến bay đầu tiên đón công dân Việt Nam về nước sẽ đón hành khách từ Romania.

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 Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đã đồng ý chủ trương tổ chức chuyến bay đưa người Việt và thành viên gia đình từ Ukraine về nước vào ngày 3/3 vừa qua - Ảnh: Dân Trí

Để phục vụ cho việc đón công dân Việt trở về an toàn và thành công nhất, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã đề nghị Cục Lãnh sự chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Romania gửi công hàm cho các cơ quan chức năng tại quốc gia này để được hỗ trợ. Theo đó, kế hoạch chuyến bay đầu tiên do Vietnam Airlines triển khai sẽ xuất phát vào sáng ngày 6/3 từ Hà Nội và trở về Việt Nam vào trưa ngày 7/3.

Đối với những công dân Việt đang muốn trở về từ Ba Lan, do số lượng người chưa đủ nhiều nên thời gian sẽ được điều chỉ lại trong trường hợp thiếu quá nhiều người.

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