F0 tăng nhanh, TP.HCM ra văn bản KHẨN: Dự báo xuất hiện thêm chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng

Ngày 4/3, UBND TP.HCM có văn bản khẩn chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố; UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Theo nguồn tin từ Người Lao Động, ngày 4/3, UBND TP.HCM có văn bản khẩn chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố; UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt chủng Omicron đang chiếm ưu thế. Dự báo trong thời gian tới có thể xuất hiện thêm chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng, cơ sở sản xuất kinh doanh và trường học.

Do đó, UBND TP.HCM yêu cầu UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức tăng cường phối hợp triển khai hiệu quả các biện pháp, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng, trong khu công nghiệp, trường học theo các quy trình xử lý F0 của Sở Y tế và Sở Giáo dục – Đào tạo hướng dẫn. Đồng thời, phối hợp tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 "thần tốc hơn nữa", bảo đảm bao phủ liều bổ sung, liều nhắc lại cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên và đủ liều cơ bản cho các đối tượng từ 12-17 tuổi. Ngoài ra, chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để tiêm vắc-xin cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi ngay khi Bộ Y tế có hướng dẫn; tổ chức tiêm chủng tại nhà cho những đối tượng khó khăn trong việc di chuyển.

Trích văn bản của UBND TP.HCM - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM Dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, cũng trong văn bản, UBND TP.HCM cũng chỉ đạo các địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, nhà ga, sân bay, bến xe… trên địa bàn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng chống dịch COVID-19. Đối với Sở Y tế, UBND TP.HCM yêu cầu cơ quan này điều trị toàn diện, phân tầng điều trị, giảm tối đa các trường hợp tử vong là ưu tiên hàng đầu. Thực hiện nghiêm công tác phân luồng, phân tuyến; tổ chức thu dung, điều trị hiệu quả ở các tuyến. Cùng với đó, cung ứng và đảm bảo đủ thuốc, sinh phẩm xét nghiệm, vật tư tiêu hao, trang thiết bị phòng hộ… đặc biệt là oxy y tế tại các cơ sở điều trị. Tăng cường tổ chức cách ly, chăm sóc, điều trị tại nhà; kết nối, hội chuẩn, theo dõi, tư vấn điều trị từ xa; kịp thời chuyển tuyến, chuyển tầng điều trị; không để xảy ra tình trạng người mắc COVID-19 không liên hệ được với cơ sở y tế, không được quản lý, theo dõi y tế, cấp phát thuốc điều trị. Ngoài ra, UBND TP cũng yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, nhất là tại bệnh viện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đối với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND TP.HCM yêu cầu cơ quan này phối hợp với Sở Y tế tăng cường truyền thông nâng cao cảnh giác, chủ động phòng chống dịch của người dân, tự theo dõi sức khỏe và thực hiện nghiêm 5K; không tụ tập, không đến nơi đông người khi không cần thiết…

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