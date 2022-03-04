Sau khi nhắc những người hàng xóm vì mở nhạc quá ồn ào, cụ bà 83 tuổi và con gái 40 tuổi bị hành hung thương tích phải nhập viện.

Dẫn tin từ báo Pháp Luật, lãnh đạo UBND xã An Tiến (huyện An Lão, Hải Phòng) cho biết Công an xã đã làm việc, lấy lời khai bị hại và những người liên quan để lập hồ sơ xử lý vụ người đàn ông đánh hàng xóm bị thương phải nhập viện. Nạn nhân trong vụ việc là bà Ngô Thị Hảo (40 tuổi) cùng mẹ là Nguyễn Thị Hội (83 tuổi, trú thôn An Hội). Người ra tay hành hung là người đàn ông hơn 40 tuổi trú cùng thôn.

Bà Hội bị thâm tím, rách chân tay sau vụ việc - Ảnh: Dân Trí Theo thông tin trên Dân Trí, vụ việc xảy ra vào ngày 2/3, theo phản ánh của chị Hảo, mẹ chị và bố chị đều đang bị mắc Covid-19. Cả hai đang điều trị tại nhà, thường xuyên mất ngủ. Đến khoảng 21 giờ, khi cả gia đình đang nghỉ ngơi thì tại xưởng sơn PU - nhà hàng xóm đối diện mở nhạc lớn tổ chức hát karaoke khiến 2 ông bà già không nghỉ ngơi được. Cụ ông liên tục kêu đau đầu. Thấy vậy, vợ chồng chị Hảo sang gần bờ rào nói vọng qua nhà hàng xóm đề nghị giảm âm lượng loa xuống. Khi nhận được lời đề nghị của gia đình chị, hai bên đã to tiếng với nhau. Một người đàn ông từ trong nhà hàng xóm liên tục chửi bới, đe dọa gia đình chị Hảo.

Ít phút sau, người đàn ông đi xe máy qua, đạp cánh cổng đang khóa rồi xông vào nhà bà Hội. Ông ta đã dùng khúc cây đấm, đá, tát liên tục và vật chị Hảo xuống đất. Khi bà Hội ra can, thì ông này lấy khúc cây (ngày thường gia đình dùng để phơi quần áo) đánh nhiều lần vào tay, chân bà cụ. Nghi phạm đạp cổng đang khóa để xông vào hành hung mẹ con bà Hội - Ảnh: Zing Hậu quả, chị Hảo bị chảy máu mũi, xước tay và sưng ở phần đầu. Bà Hội bị thâm tím, xây xước, chảy máu ở chân, tay. Bà Hội đã được con cháu đưa đi cấp cứu tại bệnh viện sau đó. Theo lời nạn nhân, người đàn ông hành hung trú cùng xã nhưng không phải chủ của căn nhà nói trên. Đại diện xã An Tiến cho biết xưởng sơn PU này hoạt động trong khu dân cư đã ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân khu vực. Xã đã nhiều lần nhận được đơn của người dân phản ánh về tình trạng xưởng sản xuất giữa khu dân cư ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe của người dân.

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