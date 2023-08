Dẫn tin từ báo Pháp Luật, lãnh đạo UBND xã An Tiến (huyện An Lão, Hải Phòng) cho biết Công an xã đã làm việc, lấy lời khai bị hại và những người liên quan để lập hồ sơ xử lý vụ người đàn ông đánh hàng xóm bị thương phải nhập viện.

Nạn nhân trong vụ việc là bà Ngô Thị Hảo (40 tuổi) cùng mẹ là Nguyễn Thị Hội (83 tuổi, trú thôn An Hội). Người ra tay hành hung là người đàn ông hơn 40 tuổi trú cùng thôn.