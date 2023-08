Liên quan đến vụ việc tàu ca nô bị lật trên biển Cửa Đại, Hội An khiến 17 người thiệt mạng, dẫn tin từ Pháp luật và Bạn đọc, ngày 3/3, lãnh đại Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan điều tra đã yêu cầu thuyền trưởng Lê Sen (SN: 1970, ngụ phường Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) - thuyền truyển lái chiếc ca nô không đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác xác minh vụ việc.

Ông Sen bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra. (Ảnh VTC News)

Bước đầu điều tra xác nhận, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc ca nô do ông Sen điều khiển chạy với tốc độ 32 km/h. Khám nghiệm hiện trường và qua lời khai của những người còn sống sót trên tàu cũng xác nhận phương tiện chạy đúng luồng lạch, không va đập: "Qua xác định sơ bộ ban đầu của cơ quan điều tra, thời điểm xảy ra tai nạn, ca nô chạy với tốc độ 32 km/h. Theo kết quả khám nghiệm hiện trường và lời khai người trên tàu, ca nô chạy đúng luồng lạch, không va đập. Độ sâu tại khu vực ca nô chìm gần 4 mét" - Đại tá Lai thông tin.