Thuyền trưởng trong vụ ca nô lật trên vùng biển Cửa Đại khiến 17 người chết - bị yêu cầu không được đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan chức năng hiện cũng đang tiến hành giám định sức bền của vỏ tàu.
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Liên quan đến vụ việc tàu ca nô bị lật trên biển Cửa Đại, Hội An khiến 17 người thiệt mạng, dẫn tin từ Pháp luật và Bạn đọc, ngày 3/3, lãnh đại Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan điều tra đã yêu cầu thuyền trưởng Lê Sen (SN: 1970, ngụ phường Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) - thuyền truyển lái chiếc ca nô không đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác xác minh vụ việc.
Bước đầu điều tra xác nhận, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc ca nô do ông Sen điều khiển chạy với tốc độ 32 km/h. Khám nghiệm hiện trường và qua lời khai của những người còn sống sót trên tàu cũng xác nhận phương tiện chạy đúng luồng lạch, không va đập: "Qua xác định sơ bộ ban đầu của cơ quan điều tra, thời điểm xảy ra tai nạn, ca nô chạy với tốc độ 32 km/h. Theo kết quả khám nghiệm hiện trường và lời khai người trên tàu, ca nô chạy đúng luồng lạch, không va đập. Độ sâu tại khu vực ca nô chìm gần 4 mét" - Đại tá Lai thông tin.
Trước đó, dẫn tin từ VTC News, sau khi tàu chìm, thuyền trưởng Sen đã tự ý quay lại ca nô bị nạn lấy thiết bị vô tuyến điện khỏi phương tiện. Lý do được đưa ra là để tránh việc thiết bị bị ngấm nước. Khi xảy ra tai nạn, tàu này cũng không bật thiết bị giám sát hành trình AIS nên Trạm thu phát tín hiệu AIS trên bờ không bắt được tín hiệu phương tiện.
Nguyên nhân chìm ca nô ban đầu được xác định là do gió to, sóng lớn đập vào ca nô khiến mạn thuyền bên trái bị nước tràn vào, gây lật úp. Dẫn tin từ báo Giao Thông, cơ quan chức năng cho biết đang đặt nghi vấn về thiết kế tàu: "Chúng tôi đang đặt nghi vấn đề về thiết kế tàu, hiện đang lấy mẫu vỏ tàu đem đi giám định xem sức bền của nó như thế nào có đảm bảo hay không?" - Đại tá Lai cho biết.
Hiện, cơ quan điều tra đang tiến hành thu thập tài liệu làm rõ, xác minh có tội phạm hay không.