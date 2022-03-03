Lý do thuyền trưởng tự bơi ra tháo thiết bị vô tuyến điện vụ chìm ca nô 17 người chết, có hay không hành vi phạm tội?

Xã hội 03/03/2022 09:19

Sau khi ca nô bị lật, thuyền trưởng Sen đã tự ý bơi ra tháo thiết bị vô tuyến điện trên tàu. Sau khi được cơ quan công an yêu cầu bàn giao, thuyền trưởng Sen đã trao lại thiết bị quan trọng này.

Liên quan đến vụ việc lật ca nô tại biển Cửa Đại khiến 17 người chết, dẫn tin từ VTC News, đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan điều tra đã thu hồi thiết bị vô tuyến mà ông Lê Sen - truyền trưởng ca nô đã tự ý lấy ra khỏi tàu khi tàu bị chìm. 

Cụ thể, sau khi tàu chìm, ông Sen đã bơi vào được bờ và cứu thêm được vài người, tuy nhiên, ông sau đó đã tiếp tục bơi ra và tự ý tháo thiết bị vô tuyến trên ca nô đưa vào bờ. Nói về lý do hành động này của thuyền trưởng, Đại tá Lai cho biết: "Lý do ông Sen tháo thiết bị này khỏi ca nô là vì sợ nước ngấm sẽ gây hỏng thiết bị. Ngay khi phát hiện thiết bị vô tuyến trên tàu bị tháo, chúng tôi đã yêu cầu ông Sen bàn giao để phục vụ cho công tác điều tra".

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Thuyền trưởng Lê Sen đã tự ý mang thiết bị quan trọng trên ca nô lên bờ sau vụ lật tàu. (Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp Thị)

Theo thông tin trên VietNam Net, Phó cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa Lê Minh Đạo cho biết, theo chứng nhận đăng kiểm, tàu cao tốc bị nạn (QNa-1152) được trang bị thiết bị liên lạc vô tuyến VHF và thiết bị giám sát hành trình AIS (giám sát tọa độ, tốc độ di chuyển).

Tuy vậy, tàu này không bật thiết bị giám sát hành trình AIS nên Trạm thu phát tín hiệu AIS trên bờ không bắt được tín hiệu phương tiện.

Đây là các thiết bị "rất quan trọng" trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cũng như xác định vị trí, tốc độ của phương tiện khi xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, thuyền trưởng đã tự ý quay lại ca nô bị nạn lấy thiết bị vô tuyến điện khỏi phương tiện.

Lý do thuyền trưởng tự bơi ra tháo thiết bị vô tuyến điện vụ chìm ca nô 17 người chết, có hay không hành vi phạm tội? - Ảnh 2
Cận cảnh chiếc ca nô bị vỡ một mảng lớn (Ảnh: Vietnamnet)

Dẫn tin từ VnExpress, Cục Đường thủy cho biết tàu ca nô bị chìm đã hoạt động trong thời tiết xấu. Theo giấy chứng nhận an toàn, tàu được hoạt động trong điều kiện gió không quá cấp 5.

Trong khi đó, lúc 16h ngày 25/2 và 4h ngày 26/2, Đài Khí tượng Quảng Nam phát tin cảnh báo trong 24 giờ tới, vùng biển Quảng Nam có mưa rải rác, gió đông bắc mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp trên cấp 6. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, sóng biển cao 1,5-2,5 m, biển động.

Với điều kiện thời tiết được dự báo có nơi gió cấp 6, giật trên cấp 6, đơn vị quản lý bến cần dừng cấp phép hoạt động cho tàu để đảm bảo an toàn, tuy nhiên tàu ca nô do thuyền trưởng Lê Sen lái trong ngày xảy ra tại mạn vẫn xuất bến.

Lý do thuyền trưởng tự bơi ra tháo thiết bị vô tuyến điện vụ chìm ca nô 17 người chết, có hay không hành vi phạm tội? - Ảnh 3
Thuyền trưởng Lê Sen được cho là hoảng loạn và không thể cho lời khai ngay sau khi vụ tai nạn lật cano xảy ra. (Ảnh: Zing)

Liên quan đến việc ai sẽ người chịu trách nhiệm trong vụ tai nạn này và những hành động của thuyền trưởng Lê Sen có đủ để khởi tố hình sự hay không. Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh (đoàn Luật sư TP. Hà Nội) bày tỏ quan điểm: 

"Cơ quan điều tra cần làm rõ động cơ, mục đích của thuyền trưởng quay lại tháo thiết bị quan trọng này. Bởi lẽ, thiết bị hành trình sẽ làm rõ được lái tàu có tuân thủ đúng tốc độ di chuyển cho phép, có đi đúng luồng quy định hay không.

Trong trường hợp có căn cứ xác định, lái tàu không tuân thủ đúng các quy tắc giao thông đường thủy, đi quá tốc độ cho phép hoặc đi không đúng luồng phân cách trên tuyến theo quy định là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cano bị lật làm 17 người tử vong sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy- Luật sư Thơm chia sẻ.

Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, chưa có kết luận việc thuyền trưởng Lê Sen có phạm tội trong vụ việc hay không.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông tin thêm về vụ chìm ca nô: Tàu không bật thiết bị giám sát hành trình, đã bị lấy khỏi tàu sau khi tai nạn xảy ra

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông tin thêm về vụ chìm ca nô: Tàu không bật thiết bị giám sát hành trình, đã bị lấy khỏi tàu sau khi tai nạn xảy ra

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam vừa có thông tin thêm liên quan đến vụ tai nạn chìm ca nô chở khách du lịch QNa-1152 xảy ra trên tuyến đường thủy từ bờ ra đảo Cửa Đại - Cù Lao Chàm (Quảng Nam) làm 17 người chết hôm 26/2.

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