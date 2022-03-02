Theo Thượng tá Minh, hiện có nhiều giả thiết về nguyên nhân vụ chìm tàu như do sóng đánh, va chạm cồn cát, thời tiết xấu,… Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa có kết luận cuối cùng và đang tiếp tục điều tra.

Liên quan đến vụ chìm ca nô ở biển Cửa Đại khiến 17 người tử vong, mới đây, theo Tổ Quốc đưa tin, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về vụ việc và quá trình điều tra vụ án. Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã gửi lời chia buồn sâu sắc, chân thành nhất đến gia đình các nạn nhân: "Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc từ đáy lòng mình tới thân nhân các gia đình bị nạn. Rất mong các gia đình vượt qua nỗi đau không gì bù đắp được. Chúng tôi thành thật xin lỗi và rất mong sự lượng thứ của các gia đình gặp nạn vừa qua".

Trong quá trình vớt trục ca nô QNa - 1152, công an đã tìm thấy hộp đen - Ảnh: Internet Bên cạnh, Thượng tá Võ Văn Minh - Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cũng cho biết thêm về vụ tai nạn: "Công an đã tiếp cận hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân. Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với thuyền trưởng, 2 thuyền viên, 12 du khách và các đơn vị điều hành tổ chức đưa phương tiện xuất bến. Qua làm việc, kiểm tra giấy tờ liên quan đến việc điều hành tàu du lịch, tất cả đều đầy đủ, được cơ quan cấp phép, khi tàu xuất bến được các cơ quan kiểm tra chặt chẽ". Theo Thượng tá Minh, hiện có nhiều giả thiết về nguyên nhân vụ chìm tàu như do sóng đánh, va chạm cồn cát, thời tiết xấu,… Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa có kết luận cuối cùng và đang tiếp tục điều tra. Đặc biệt, trong quá trình trục vớt ca nô QNa – 1152, cơ quan điều tra đã tìm được hộp đen của tàu.

"Cơ quan điều tra sẽ thu thập các dữ liệu từ hộp đen, máy định vị… của tàu QNa - 1125 để tiến hành giám định, làm rõ nguyên nhân vụ chìm tàu, xử lý các tổ chức cá nhân theo quy định pháp luật" - Thượng tá Minh nói. Chiếc ca nô bị hư hỏng nặng sau tai nạn - Ảnh: Người Lao động Trao đổi với Dân Trí, ông Lê Sen (trú TP. Hội An) - thuyền trưởng của chiếc ca nô gặp nạn có chia sẻ về ngày xảy ra vụ việc thương tâm. Ông Sen cho biết, ông đón đoàn khách 39 người trở về từ Cù Lao Chàm. Khi rời đảo, tất cả người trên ca nô đều mang áo phao và ca nô chạy với vận tốc không vượt quá 50 km/h. "Suốt 5 năm lái ca nô, tôi chưa từng gặp tình huống như hôm qua. Tôi cũng không lạ gì vùng biển ở Cửa Đại. Ngoài đó có một cồn cát mới bồi nên thường xuyên có sóng. Phát hiện sóng ập đến, tôi đã hạ ga nhưng con sóng ập vào mạn khiến ca nô lật úp, mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi không kịp xử lý gì. Đây thực sự là tai nạn không ai mong muốn" - ông Sen nhớ lại. Lúc ca nô bị lật, tinh thần ông rất hoảng loạn và "cứng miệng" nên không kịp hô hoán du khách là "tàu đang chìm". Lát sau, khi lấy lại bình tĩnh ông đã ngụp lặn trong sóng để cố gắng cứu những hành khách còn mắc kẹt trong ca nô. Bản thân ông đã kéo ra được 4 người ra ngoài thì ngất xỉu và được ca nô khác cứu đưa vào bờ. Sau đó, nhiều ca nô du lịch và ca nô của Đồn biên phòng Cửa Đại đã tới ứng cứu, tổng cộng cứu sống được 22 người.

Chìm ca nô khiến 17 người chết thương tâm, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: 'Việc tổ chức đưa khách ra đảo vẫn phải tiếp tục' Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi họp báo thông tin về vụ lật ca nô chở khách du lịch ở biển Cửa Đại, thành phố Hội An tại Hội trường Thành ủy Hội An.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tim-thay-hop-den-tren-chiec-ca-no-gap-nan-o-bien-cua-dai-khien-17-nguoi-tu-vong-453070.html