CHÍNH THỨC: Công bố nguyên nhân vụ chìm ca nô ở Hội An, 'có hay không' việc 'sóng lớn, gió mạnh, nhưng tàu vẫn chạy'?

Liên quan đến vụ chìm ca nô xảy ra ở biển Cửa Đại, thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam, chiều ngày 1/3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch tỉnh Hồ Quang Bửu; lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam; TP Hội An chủ trì buổi họp báo thông tin về vụ việc.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT đã kiểm tra các giấy tờ liên quan. Kết quả kiểm tra cho thấy tất cả đều được cơ quan chức năng cấp phép đầy đủ.

Theo thượng tá Minh, sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an đã vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, phương tiện và làm việc với các cơ quan chức năng trong việc điều hành tổ chức cho ca nô xuất bến.

Thượng tá Võ Văn Minh - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

“Làm việc với thuyền trưởng, thuyền viên cũng như 12 hành khách, họ khai trước và sau khi tàu xuống bến đều được Trạm Kiểm soát Biên phòng Cù Lao Chàm, Cửa Đại kiểm tra chặt chẽ. Trên đường về, tất cả thuyền viên và những người khác khai nhận do sóng to gió lớn đập vào mạn thuyền bên trái gây vỡ, nước tràn vào lật” - thượng tá Minh nói.

Lực lượng chức năng đưa các nạn nhân vào bờ - Ảnh: Tuổi Trẻ

Cũng trong buổi làm việc, báo Tuổi Trẻ đưa tin, Ông Lê Trí Thanh - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - nhìn nhận vụ tai nạn là sự cố đau thương, đáng tiếc, gây mất mát rất lớn về nhân mạng. Sau vụ tai nạn, tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ gia đình người gặp nạn.

Liên quan tới việc, tại thời điểm xảy ra tai nạn, theo nhiều người dân nói khu vực này sóng lớn, gió mạnh, nhưng ca nô vẫn chạy, Đại tá Nguyễn Quang Nam - phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Nam cho biết việc cấp phép cho ca nô chạy căn cứ vào dự báo thời tiết của đài khí tượng thủy văn tỉnh, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cấp độ gió và sóng. Bên cạnh đó lực lượng đồn biên phòng trước khi xuất bến đã kiểm tra thực tế tại cửa biển Hội An.

Khoang hành khách nứt toạc - Ảnh: Báo Giao Thông

Theo dự báo thời tiết vào ngày 25/2 và 26/2 tại biển Hội An là gió đông bắc có cường độ 2 - 3m/s, với cường độ này thì gió nhẹ, không ảnh hưởng tàu thuyền trên biển. Ảnh hưởng sóng với điều kiện 8 - 10m/s thì mới gọi là biển động nhẹ.