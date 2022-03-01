Như đã đưa tin trước đó, nguồn tin từ báo Người Lao Động cho biết, chiều 26/2, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), xác nhận một vụ chìm cano xảy ra ở khu vực biển Cửa Đại khiến nhiều người mất tích.

Những ngày qua, dư luận đang đổ dồn sự quan tâm đến vụ việc chìm ca nô đầy tang thương trên biển Cửa Đại, thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam.

"Cano chìm lúc 12h trưa nay. Các lực lượng đang tập trung lo cứu hộ. Nhiều khả năng vụ tai nạn có thương vong", ông Sơn nói.

Người dân phối hợp tìm kiếm - Ảnh: Zing news

Cũng trong chiều cùng ngày, Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Nam, cho biết trên báo Pháp luật TP.HCM, chiếc ca nô bị chìm ngoài khơi biển Hội An, trên ca nô có 39 người.

Theo Đại tá Mẫn, đầu giờ chiều, một chiếc ca nô từ đảo Cù Lao Chàm vào đất liền thì bị chìm.

“Các lực lượng đang tập trung ở biển Cửa Đại. Các ca nô đang tập trung đi tìm những người bị chìm ngoài biển. Nghe nói trên ca nô có cả phụ nữ và trẻ em, rất đông”, Đại tá Mẫn nói.

Vụ tai nạn xảy ra ngoài khơi, thời tiết tại vùng biển chiếc ca nô gặp nạn đang có sóng lớn nên công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Khoang hành khách nứt toạc - Ảnh: Báo Giao Thông

Tính đến ngày 28/2, sau tai nạn kinh hoàng, có 22 nạn nhân còn sống. là một trong số nạn nhân may mắn thoát "cửa tử", anh H. - người duy nhất của gia đình anh còn sống sót bàng hoàng và không thoát khỏi nỗi ám ảnh.

Chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị, anh T. - có người thân tử nạn trên chuyến du lịch, cho hay: "Ai mà nghĩ có ngày những người trong xóm này lại ra đi cùng ngày, cùng giờ và trên một cùng tàu. Anh H. được đưa lên bờ cứu hộ cùng lúc với chị L. và mẹ tôi. Tất cả đều được hô hấp oxy. Tuy nhiên, chỉ có một mình anh H. qua khỏi.

Khi tỉnh dậy, cảnh sống chết trên ca nô đã khiến anh H. bấn loạn, rồi bỏ đi lang thang... Sau đó, mọi người đã đổ xô đi kiếm anh H. về bệnh viện chữa trị. Trong suốt đêm đó, người thân phải túc trực để động viên tinh thần cho anh".

Những người ở lại không thoát khỏi ám ảnh tâm lý sau tai nạn kinh hoàng - Ảnh: Internet

Không chỉ anh T. hay anh H., tại tang lễ những nạn nhân xấu số sáng ngày 28/2, những người ở lại cũng quặn thắt tim gan. Nước mắt đầm đìa, họ không ngừng gọi tên người quá cố nhưng tất cả chỉ là sự gào thét trong vô vọng.