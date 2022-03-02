Vụ chìm ca nô khiến 17 người chết: Thuyền trưởng tự ý tháo thiết bị 'rất quan trọng', Cục Đường thủy nội địa khẳng định 'điều kiện thời tiết không phù hợp để xuất bến'

Xã hội 02/03/2022 17:28

Liên quan đến vụ chìm ca nô khiến 17 người tử vong ở Hội An, Cục Đường thủy nội địa khẳng định 'điều kiện thời tiết không phù hợp để tàu xuất bến'.

Liên quan đến vụ việc chìm ca nô ở biển Cửa Đại, thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam, chiều ngày 2/3, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam vừa báo cáo Bộ GTVT về hoạt động của tàu cao tốc bị nạn (QNa-1152).

Theo nguồn tin từ VietNamNet, Phó cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa Lê Minh Đạo cho biết, luồng Cửa Đại - Cù Lao Chàm đáp ứng cho phương tiện lưu thông an toàn, phương tiện có đăng ký, đăng kiểm; thuyền trưởng và thuyền viên có chứng chỉ chuyên môn phù hợp.

Hai đầu bến thủy có đơn vị quản lý của địa phương thực hiện cấp phép cho phương tiện vào, rời bến. Đầu bến phía Cửa Đại do Đội quản lý bến thủy thuộc Thanh tra Sở GTVT Quảng Nam; phía Cù Lao Chàm do Ban quản lý bến thuộc UBND xã Tân Hiệp, TP. Hội An thực hiện.

Theo chứng nhận đăng kiểm, tàu cao tốc bị nạn (QNa-1152) được trang bị thiết bị liên lạc vô tuyến VHF và thiết bị giám sát hành trình AIS (giám sát tọa độ, tốc độ di chuyển).

Tuy vậy, ông Lê Minh Đạo cho biết, tàu này không bật thiết bị giám sát hành trình AIS nên Trạm thu phát tín hiệu AIS trên bờ không bắt được tín hiệu phương tiện.

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Chiếc ca nô gặp nạn trên biển Cửa Đại - Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Nhận định trên tờ An Ninh Thủ Đô, Phó cục trưởng Đường thuỷ nội địa nói rõ, đây là các thiết bị "rất quan trọng" trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cũng như xác định vị trí, tốc độ của phương tiện khi xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, thuyền trưởng đã quay lại ca nô bị nạn lấy thiết bị vô tuyến điện khỏi phương tiện.

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Thiết bị giám sát hành trình - Ảnh minh họa: Internet

Cũng liên quan đến vụ việc, báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, đại diện của Cục Đường thuỷ nội cho biết thêm, theo như bản tin của đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam (phát lúc 4 giờ ngày 26/2) cảnh báo vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động, sóng biển cao 2-3m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Trong khi đó, phương tiện bị nạn là loại tàu khách cao tốc chỉ được hoạt động trong điều kiện thời tiết gió không quá cấp 5, chiều cao sóng không quá 2,5m, nhưng vẫn được cơ quan quản lý bến của địa phương cấp phép rời bến để hoạt động trên tuyến từ Cù Lao Chàm về Cửa Đại.

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Khoang hành khách nứt toạc - Ảnh: Báo Giao Thông
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Chiếc ca nô được đưa vào bờ để phục vụ cho công tác điều tra - Ảnh: Báo Giao Thông

Về độ sâu luồng tuyến, Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam khẳng định, luồng chạy tàu khu vực cửa biển Cửa Đại đã được nạo vét với chiều rộng 60m và độ sâu 3,5m. Hiện tuyến Hội An - Cù Lao Chàm đáp ứng yêu cầu cho phương tiện thủy đi lại an toàn. Theo kết quả dùng thiết bị đo độ sâu, tại vị trí phương tiện bị tai nạn có độ sâu 3,5-4m.

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Theo Thượng tá Minh, hiện có nhiều giả thiết về nguyên nhân vụ chìm tàu như do sóng đánh, va chạm cồn cát, thời tiết xấu,… Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa có kết luận cuối cùng và đang tiếp tục điều tra.

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