Cục Đường thủy nội địa Việt Nam vừa có thông tin thêm liên quan đến vụ tai nạn chìm ca nô chở khách du lịch QNa-1152 xảy ra trên tuyến đường thủy từ bờ ra đảo Cửa Đại - Cù Lao Chàm (Quảng Nam) làm 17 người chết hôm 26/2.

Theo nguồn tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam vừa có thông tin thêm liên quan đến vụ tai nạn chìm ca nô chở khách du lịch QNa-1152 xảy ra trên tuyến đường thủy từ bờ ra đảo Cửa Đại - Cù Lao Chàm (Quảng Nam) làm 17 người chết hôm 26/2. Cụ thể, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cho biết, chiếc ca nô chở khách du lịch QNa-1152 đã không bật thiết bị giám sát hành trình AIS. Trạm thu phát tín hiệu AIS trên bờ không bắt được tín hiệu của phương tiện này.

Khoang hành khách nứt toạc - Ảnh: Báo Giao Thông Theo chứng nhận đăng kiểm, tàu QNa-1152 được trang bị thiết bị liên lạc vô tuyến VHF và thiết bị giám sát hành trình AIS (giám sát tọa độ, tốc độ di chuyển). Đây là các thiết bị rất quan trọng trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cũng như xác định vị trí, tốc độ của phương tiện khi xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, sau khi tai nạn xảy ra, thuyền trưởng đã quay lại tàu bị nạn lấy thiết bị vô tuyến điện khỏi phương tiện. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã đề nghị Sở GTVT Quảng Nam liên hệ với cơ quan công an địa phương để xử lý.

Chiếc ca nô được đưa vào bờ để phục vụ cho công tác điều tra - Ảnh: Báo Giao Thông Trước đó, chiều ngày 1/3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch tỉnh Hồ Quang Bửu; lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam; TP Hội An chủ trì buổi họp báo thông tin về vụ việc. Dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Thượng tá Võ Văn Minh, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã xác định nguyên nhân ban đầu. Theo thượng tá Minh, sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an đã vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, phương tiện và làm việc với các cơ quan chức năng trong việc điều hành tổ chức cho ca nô xuất bến. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT đã kiểm tra các giấy tờ liên quan. Kết quả kiểm tra cho thấy tất cả đều được cơ quan chức năng cấp phép đầy đủ. Thượng tá Võ Văn Minh - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM “Làm việc với thuyền trưởng, thuyền viên cũng như 12 hành khách, họ khai trước và sau khi tàu xuống bến đều được Trạm Kiểm soát Biên phòng Cù Lao Chàm, Cửa Đại kiểm tra chặt chẽ. Trên đường về, tất cả thuyền viên và những người khác khai nhận do sóng to gió lớn đập vào mạn thuyền bên trái gây vỡ, nước tràn vào lật” - thượng tá Minh nói.

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