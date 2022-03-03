Tuy nhiên, từ ngày 21- 25/2, tàu QNa- 1152 cũng như bao con tàu cao tốc khác chạy tuyến Hội An – Cù Lao Chàm đều phải nằm bờ, không được chở khách do điều kiện thời tiết nguy hiểm, gió giật trên cấp 5.

Liên quan đến vụ chìm ca nô ở biển Cửa Đại đang gây xôn xao những ngày qua, theo báo Giao thông đưa tin, được biết, tàu cao tốc QNa-1152 (Phương Đông 05) của Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông (phường Cửa Đại, TP. Hội An, Quảng Nam), có tổng công suất máy 400CV, được hoạt động trong vùng pha sông biển (SB) và trong điều kiện gió tối đa cấp 5 Beaufort.

“Các đơn vị có chung một nhóm zalo để thông tin liên lạc. Trước 7 giờ sáng mỗi ngày sẽ biết lịch, tàu có được chạy hay không. Đợt gần nhất theo thông báo của Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đại, các tàu phải nghỉ hoạt động từ ngày 21 đến 25/2. Đến sáng 26/2, Trạm kiểm soát biên phòng thông báo tàu được hoạt động lại vì “thời tiết bình thường” - cán bộ Đội Quản lý bến thủy nội địa, thuộc TTGT Quảng Nam nói.

Theo TTGT Quảng Nam cho biết, việc tàu có được chạy hay không trước hết do đơn vị Biên phòng Cửa Đại căn cứ trên dự báo thời tiết và nếu đảm bảo mới cho các tàu hoạt động. Trên cơ sở đó, Đội Quản lý bến thuỷ nội địa sẽ phải cấp giấy phép rời bến ra đảo Cù Lao Chàm nếu đủ điều kiện. Khi từ Cù Lao Chàm về, Ban Quản lý Bến thuỷ nội địa Cù Lao Chàm cũng sẽ cấp giấy phép rời bến.

Đồng thời, tại buổi họp báo vụ chìm tàu do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức chiều 1/3, Đại tá Nguyễn Quang Nam - Phó chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam khẳng định: Về việc cấp phép tàu, đơn vị căn cứ vào dự báo của đài khí tượng thuỷ văn Quang Nam và quyết định của Thủ tướng về tốc độ gió và sóng để cho tàu thuyền hoạt động.

“Lực lượng biên phòng trước khi cho tàu QNa-1152 xuất bến đã kiểm tra đầy đủ. Lúc này, gió Đông Bắc có cường độ 2-3 mét/giây, gió nhẹ. Còn nếu để ảnh hưởng tới sóng thì gió phải 8- 10 mét/giây” - Đại tá Nam nói.

Ca nô hư hỏng nặng sau vụ tai nạn xảy ra - Ảnh: báo Giao thông

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, các cơ quan khí tượng thủy văn đã liên tục có những cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển những ngày trước và cả trong ngày 26/2 (thời điểm xảy ra vụ lật tàu). Ông Trương Tuyến - Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Quảng Nam cho biết, theo quy trình, 4h sáng ngày 26/2, đơn vị đã phát bản tin số 42 cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển.

Trong đó, dự báo trong ngày 26/2, áp cao lục địa có cường độ suy yếu chậm, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển Quảng Nam gió Đông Bắc cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp trên cấp 6. Sóng biển cao 1,5 - 2,5m.

"Trong bản tin, đơn vị đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Quảng Nam có biện pháp phòng tránh gió mạnh và sóng biển cao" - ông Tuyến nói.

Ông Phùng Hồng Long - Trưởng phòng dự báo, Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ cũng thông tin, định kỳ 16h chiều mỗi ngày, đơn vị cũng phát hành bản tin dự báo thời tiết trên biển khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, gửi Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh… các tỉnh, thành trong khu vực.

Trong đó, dự báo thời tiết biển ngày 25, 26/2 vùng biển Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đều có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, giật cấp 6. Chiều cao sóng vùng biển Quảng Nam 2,5-3,5m.

2 bản tin dự báo thời tiết nguy hiểm được Đài Khí tượng Thủy văn phát vào 4h sáng và 16h chiều ngày 26/2 - Ảnh: báo Giao thông

Về thông tin Bộ đội biên phòng Quảng Nam thông tin gió Đông Bắc có cường độ 2 -3 mét/giây trên biển Hội An – Cù Lao Chàm ngày 26/2, ông Long cho hay, không rõ đơn vị này căn cứ trên dự báo của đơn vị nào.

"Chúng tôi là đơn vị chính thống về dự báo thời tiết để các đơn vị hành chính căn cứ. Cường độ gió đo được ngày 26/2 ở trạm theo dõi trên Cù Lao Chàm cho thấy cao nhất lên đến hơn 7,7 mét/giây. Thời điểm 14- 15h ngày 26/3 đo được 7,1 mét/giây” - ông Long thông tin.

!ua theo dõi một số hình ảnh đăng tải trên báo chí, mạng xã hội về khu vực tàu chìm, nhìn qua có thấy sóng lớn, không bình thường. “Chúng tôi đã dự báo theo đúng quy trình, việc thực hiện các cảnh báo thời tiết này đến đâu là trách nhiệm của các cơ quan hành chính liên quan” - vị này nói.

Các chuyên gia khi nhìn những hình ảnh lớp sóng này đều nhận định sóng biển lớn, không ở mức bình thường - Ảnh: Internet

Trước đó, trao đổi với báo Lao động, chiều tối 26/2, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP. Hội An, Quảng Nam cho hay về nguyên nhân xảy ra tai nạn, thời tiết có gió giật cấp 3 - 4 và theo quy định là được phép chạy. Tải trọng vẫn đảm bảo an toàn và toàn bộ đều mặc áo phao. Tuy nhiên, riêng chiếc này chạy vào thì trúng cồn cát nổi lên nên mắc cạn, sau đó gặp sóng đánh thì lập úp. Tàu loại mới này lật úp rất nguy hiểm, gần như những người từ trong tàu đưa ra đều ngạt thở.

Thông tin ban đầu, lức 13h45 ngày 26/2, chiếc ca nô này từ đảo Cù Lao Chàm vào đất liền khi cách cảng Cửa Đại khoảng hơn 1km, bất ngờ con tàu này bị sóng đánh chìm. Thời điểm đó, trên cano có 39 người (trong đó có 3 thuyền viên, 36 hành khách). Tai nạn khiến 17 người tử vong.