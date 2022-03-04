Thanh niên đánh tử vong cha già rồi lấy đất, lá cây phủ lên để giấu xác phi tang

Xã hội 04/03/2022 10:28

Vì bị cha bắt đi nấu cơm, nam thanh niên này đã đánh liên tiếp vào người cha già khiến ông tử vong. Sau đó, đối tượng này đem xác cha ra luống đất gần nhà lấy đất và lá cây phủ lại nhằm phi tang.

Dẫn tin từ Tiền Phong, cơ quan điều tra Công an huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra ở ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên). 

Theo đó, trong chiều ngày 2/3, theo lời kể của người dân địa phương, ông L.S.R (61 tuổi, ngụ tại ấp Đại Nghĩa Thắng) đi đám hiếu về nhà thì thấy con trai là Lý Hoàng Nam (22 tuổi) đang nhậu với mấy người bạn nên kêu Nam đi nấu cơm.

Thanh niên đánh tử vong cha già rồi lấy đất, lá cây phủ lên để giấu xác phi tang - Ảnh 1
Nhà ông R., nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng - Ảnh: Tuổi Trẻ

Do Nam không nghe lời, ông R. đã dùng cây đánh Nam một cái vào lưng. Trong lúc hai cha con giằng co, ông R. bị Nam chụp lại cây và đánh liên tiếp vào đầu vào người, trong đó có đòn trúng vào mặt khiến ông R. ngã xuống, bất tỉnh.

Thấy ông R chết gục dưới đất, Nam kéo xác ra một luống đất gần nhà lấy đất và lá cây phủ lại nhằm phi tang.

Việc làm của Nam sau đó đã bị một người dân ở gần đó phát hiện. Khi mọi người chạy đến bới đất thì phát hiện ông R. đã tử vong. Vụ việc được người dân báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, Nam bị công an địa phương tạm giữ. 

Chiều 3/3, thông tin với Tuổi Trẻ, ông Đặng Văn Phương - bí thư, chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng - cho biết Cơ quan điều tra Công an huyện đã bắt giữ đối tượng Nam để điều tra làm rõ vụ án mạng. 

"Hiện đối tượng gây án đang bị tạm giữ và vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ", ông Phương cho biết.

Nhiều người dân địa phương cho biết, hoàn cảnh gia đình ông L.S.R rất khó khăn. Vụ án mạng đau lòng xảy ra cũng chỉ vì rượu. Được biết, hằng ngày, ông R đi làm thuê, tối về hay mua rượu uống. Còn Nam không có việc làm lại thường xuyên nhậu nhẹt nên hai cha con xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với nhau như cơm bữa.

 

 

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