Bé gái 2 tuổi được phát hiện trong cống nước trong tình trạng nước đã ngập đến cổ rất nguy hiểm. Sau khi may mắn được cứu sống, trích camera, công an phát hiện một người phụ nữ chở bé tới, nghi bị bắt cóc.

Dẫn tin từ báo Lao Động, chiều 1/3, một nam sinh viên phát hiện một cháu bé dưới cống nước gần đường Đông Khê 2 (phường Đằng Giang) trong tình trạng nước ngập ngang cổ. Sau khi cứu được cháu bé, người dân địa phương báo cáo sự việc đến công an phường Đằng Giang. Bé gái trong vụ việc được xác định là bé L. (2 tuổi).

Bé gái sau đó đã được kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm COVID-19, vệ sinh, thay quần áo. Chính quyền địa phương cũng nhanh chóng đăng thông tin tìm người nhà cháu bé. Đến tối cùng ngày, bé L. đã được bàn giao lại cho người nhà ở tại phường Hàng Kênh (quận Lê Chân, Hải Phòng). Hiện, sức khoẻ cháu L. ổn định.

Bé gái tìm thấy dưới cống ngập nước được bàn giao cho gia đình. (Ảnh: Giao Thông)

Liên quan đến vụ việc, thông tin trên báo Giao Thông, ngày 2/3, lãnh đạo phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền cho biết cơ quan công an đang điều tra vụ việc, điều tra ban đầu nghi cháu L. bị một phụ nữ bắt cóc. Theo lực lượng chức năng, khu vực phát hiện ra cháu L. có nhiều ngôi mộ và ít người qua lại.

Khi trích xuất camera an ninh quanh khu vực, cơ quan công an phát hiện hình ảnh cháu bé giống cháu L. ngồi trên xe đạp do một phụ nữ lớn tuổi, mặc áo khoác, đội mũ đi vào khu vực cống nước lúc 14h30 cùng ngày. Người phụ nữ này đỗ xe gần cống một lúc rồi chở cháu bé vào trong. Sau đó khoảng 5 phút, người phụ nữ này đi ra một mình.

Người phụ nữ đi xe đạp chở cháu L. - nghi là bắt cóc cháu bé. (Ảnh: Lao Động)

Hiện Công an phường Đằng Giang đang điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.

