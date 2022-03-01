Liên quan đến vụ việc ông Võ Hoàng Yên (hay còn gọi là "thần y" Võ Hoàng Yên, SN 1975, ngụ tỉnh Bình Thuận) bị người dân tố các tội vô ý làm chết người thân của mình trong quá trình khám chữa bệnh tại cơ sở Hưng An Tự. Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, ngày 28/2, Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cho biết, quá trình điều tra cho thấy cơ sở Hưng An Tự được cấp phép khám chữa bệnh từ 2013. Ông Võ Hoàng Yên là người có bằng Y sĩ chuyên nghiệp về Y học cổ truyền và được cấp phép hành nghề khám chữa bệnh.

Ông Võ Hoàng Yên. (Ảnh: Internet)

Giữa tháng 11/2017, bà Đ.T.N. được người thân dẫn đến cơ sở Hưng An Tự để ông Võ Hoàng Yên khám chữa bệnh. Tuy nhiên, bà N. sau đó thở dốc, mất mạch và tử vong trên đường đi cấp cứu. Khi bà N. mất thì gia đình người thân không đồng ý khám nghiệm pháp y và đưa thi thể đi thiêu. Do đó, công an không có cơ sở xác định nguyên nhân tử vong, không đủ yếu tố cấu thành tội "vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp".