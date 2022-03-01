Qua quá trình điều tra, cơ quan công an quyết định không khởi tố hình sự ông Võ Hoàng Yên, bởi bà N. khi mất đã không được khám nghiệm tử thi nên không có cơ sở xác định nguyên nhân tử vong của người này.
- Công an TP.HCM: ông Võ Hoàng Yên không có dấu hiệu 'tội phạm', bà 'Nguyễn Phương Hằng' tự nguyện đưa ông Yên 183 tỉ đồng
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Liên quan đến vụ việc ông Võ Hoàng Yên (hay còn gọi là "thần y" Võ Hoàng Yên, SN 1975, ngụ tỉnh Bình Thuận) bị người dân tố các tội vô ý làm chết người thân của mình trong quá trình khám chữa bệnh tại cơ sở Hưng An Tự. Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, ngày 28/2, Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cho biết, quá trình điều tra cho thấy cơ sở Hưng An Tự được cấp phép khám chữa bệnh từ 2013. Ông Võ Hoàng Yên là người có bằng Y sĩ chuyên nghiệp về Y học cổ truyền và được cấp phép hành nghề khám chữa bệnh.
Giữa tháng 11/2017, bà Đ.T.N. được người thân dẫn đến cơ sở Hưng An Tự để ông Võ Hoàng Yên khám chữa bệnh. Tuy nhiên, bà N. sau đó thở dốc, mất mạch và tử vong trên đường đi cấp cứu. Khi bà N. mất thì gia đình người thân không đồng ý khám nghiệm pháp y và đưa thi thể đi thiêu. Do đó, công an không có cơ sở xác định nguyên nhân tử vong, không đủ yếu tố cấu thành tội "vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp".
Vì thế, Công an huyện Tánh Linh đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn tố giác ông Võ Hoàng Yên và thông báo đến những người có liên quan.
Dẫn tin từ báo Pháp Luật, liên quan đến các tố cáo ông Võ Hoàng Yên, đến nay các cơ quan tố tụng nhiều địa phương đều xác định không có dấu hiệu tội phạm. Trước đó, ngày 3/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn tố giác về tội phạm của bà Nguyễn Phương Hằng đối với ông Võ Hoàng Yên.
Theo đó, trong thời gian bà Hằng quen biết Võ Hoàng Yên, ông Yên giới thiệu là lương y đang hoạt động khám chữa bệnh. Biết ông Yên đang cần tiền để xây dựng, sửa chữa chùa và làm từ thiện nên bà Hằng đã tự nguyện cho ông Yên số tiền 183 tỉ đồng để ông xây dựng, sửa chữa chùa, làm từ thiện.
Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định việc ông Võ Hoàng Yên không có dấu hiệu tội phạm và ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Quyết định này đã được VKSND TP.HCM phê chuẩn.