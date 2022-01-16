Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP.HCM, trong thời gian bà Hằng quen biết ông Yên, ông giới thiệu là lương y đang hoạt động khám chữa bệnh. Biết ông Yên đang cần tiền để xây dựng, sửa chữa chùa và làm từ thiện nên bà Hằng đã tự nguyện cho Yên số tiền hơn 183 tỷ đồng, trong đó có 60 tỷ đồng tiền mặt, đưa không có giấy tờ và người chứng kiến.

Sau đó, bà Hằng nghi vấn ông Yên không minh bạch trong việc làm từ thiện nên đã làm đơn tố cáo ông đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Thông báo trên Cổng thông tin điện tử Công an TP.HCM về số tiền bà Phương Hằng và "thần y" Võ Hoàng Yên. (Ảnh chụp màn hình)

Được biết, đơn tố cáo của bà Hằng gửi cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vào đầu tháng 3/2021. Theo đó, bà tố cáo ông Yên đã lừa đảo, chiếm đoạt của bà khoảng 200 tỷ đồng thông qua hoạt động cứu trợ bà con miền Trung trong đợt bão lũ; qua hoạt động xây một cơ sở thờ tự tại Bình Thuận và các hoạt động khác.

Theo đơn, trong thời gian quen biết ông Võ Hoàng Yên, bà Hằng biết ông Yên đang cần tiền để xây dựng, sửa chữa chùa và làm từ thiện nên tự nguyện cho hơn 183 tỷ đồng.

Trong đó, có 60 tỷ đồng tiền mặt (không có giấy tờ và người chứng kiến) để ông Yên trả nợ và xây dựng, sửa chữa chùa, làm từ thiện.

Bà Hằng nghi vấn ông Yên không minh bạch trong việc làm từ thiện. (Ảnh: internet)

Trong tiến trình thụ lý xác minh vụ việc, giữa tháng 7, Công an TP.HCM ra quyết định đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm do hết thời hạn điều tra, nhưng chưa có kết quả giám định.

Khi có kết quả giám định ngày 20/9, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm trong vụ việc nói trên, tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Thông tin chính thức phát đi từ Công an TPHCM cho biết, sau quá trình thụ lý hồ sơ và điều tra cho thấy không có căn cứ chứng minh việc ông Yên đưa ra thông tin gian dối để bà Hằng tin tưởng giao tiền, cũng không có căn cứ chứng minh việc ông Yên sử dụng số tiền vào mục đích bất hợp pháp, gian dối nhằm chiếm đoạt.

Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định việc bà Hằng tố cáo ông Yên không có dấu hiệu tội phạm.