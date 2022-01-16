Công an TP.HCM: ông Võ Hoàng Yên không có dấu hiệu 'tội phạm', bà 'Nguyễn Phương Hằng' tự nguyện đưa ông Yên 183 tỉ đồng

Xã hội 16/01/2022 09:52

Công an TP.HCM xác định bà Hằng đã tự nguyện đưa cho 'thần y' Võ Hoàng Yên số tiền hơn 183 tỉ đồng để trả nợ, xây dựng, sửa chữa chùa và làm từ thiện. Việc bà Hằng tố cáo ông Yên không có dấu hiệu tội phạm.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP.HCM, trong thời gian bà Hằng quen biết ông Yên, ông giới thiệu là lương y đang hoạt động khám chữa bệnh. Biết ông Yên đang cần tiền để xây dựng, sửa chữa chùa và làm từ thiện nên bà Hằng đã tự nguyện cho Yên số tiền hơn 183 tỷ đồng, trong đó có 60 tỷ đồng tiền mặt, đưa không có giấy tờ và người chứng kiến.

Công an TP.HCM: ông Võ Hoàng Yên không có dấu hiệu 'tội phạm', bà 'Nguyễn Phương Hằng' tự nguyện đưa ông Yên 183 tỉ đồng - Ảnh 1

Thông báo trên Cổng thông tin điện tử Công an TP.HCM về số tiền bà Phương Hằng và "thần y" Võ Hoàng Yên. (Ảnh chụp màn hình) 

Sau đó, bà Hằng nghi vấn ông Yên không minh bạch trong việc làm từ thiện nên đã làm đơn tố cáo ông đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Được biết, đơn tố cáo của bà Hằng gửi cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vào đầu tháng 3/2021. Theo đó, bà tố cáo ông Yên đã lừa đảo, chiếm đoạt của bà khoảng 200 tỷ đồng thông qua hoạt động cứu trợ bà con miền Trung trong đợt bão lũ; qua hoạt động xây một cơ sở thờ tự tại Bình Thuận và các hoạt động khác.

Theo đơn, trong thời gian quen biết ông Võ Hoàng Yên, bà Hằng biết ông Yên đang cần tiền để xây dựng, sửa chữa chùa và làm từ thiện nên tự nguyện cho hơn 183 tỷ đồng.

Trong đó, có 60 tỷ đồng tiền mặt (không có giấy tờ và người chứng kiến) để ông Yên trả nợ và xây dựng, sửa chữa chùa, làm từ thiện.

Công an TP.HCM: ông Võ Hoàng Yên không có dấu hiệu 'tội phạm', bà 'Nguyễn Phương Hằng' tự nguyện đưa ông Yên 183 tỉ đồng - Ảnh 2

Bà Hằng nghi vấn ông Yên không minh bạch trong việc làm từ thiện. (Ảnh: internet)

Trong tiến trình thụ lý xác minh vụ việc, giữa tháng 7, Công an TP.HCM ra quyết định đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm do hết thời hạn điều tra, nhưng chưa có kết quả giám định.

Khi có kết quả giám định ngày 20/9, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm trong vụ việc nói trên, tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Thông tin chính thức phát đi từ Công an TPHCM cho biết, sau quá trình thụ lý hồ sơ và điều tra cho thấy không có căn cứ chứng minh việc ông Yên đưa ra thông tin gian dối để bà Hằng tin tưởng giao tiền, cũng không có căn cứ chứng minh việc ông Yên sử dụng số tiền vào mục đích bất hợp pháp, gian dối nhằm chiếm đoạt.

Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định việc bà Hằng tố cáo ông Yên không có dấu hiệu tội phạm.

 

 

 

Vụ ly hôn 'rùm beng' của vợ chồng cà phê Trung Nguyên: Ông Vũ tuyên bố trả 1.318 tỷ, bà Thảo nói chưa nhận đồng nào?

Vụ ly hôn 'rùm beng' của vợ chồng cà phê Trung Nguyên: Ông Vũ tuyên bố trả 1.318 tỷ, bà Thảo nói chưa nhận đồng nào?

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo khẳng định phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ chưa trả bất kỳ khoản thanh toán theo quyết định thi hành án nào theo bản án ly hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   Nguyễn Phương Hằng bà Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên Nguyễn Phương Hằng Võ Hoàng Yên mới nhất

TIN MỚI NHẤT

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 1 giờ 40 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 2 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 3 giờ 7 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 3 giờ 40 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 4 giờ 1 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số