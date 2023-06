'Tất tần tật' về 3 'đệ tử ruột' ở Tịnh thất Bồng Lai: Người thích nói đạo lý, người khoe thân 'phản cảm'

Trong số trên, ba bị can Trùng Dương, Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên đã bị bắt tạm giam. Trước đó, với quan điểm tu tập "riêng" của mình, cả ba bị can đã khiến dư luận không khỏi xôn xao trước những hình ảnh đời thường trên trang cá nhân.

Những ngày gần đây, câu chuyện ồn ào xung quanh Thiền am bên bờ vũ trụ hay còn có tên Tịnh thất Bồng Lai đang khiến cộng đồng mạng xôn xao. Theo đó, nguồn tin từ Người Lao Động cho biết, trưa ngày 7/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hoà, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân.

Trùng Dương là người thay ông Lê Tùng Vân quản lý chùa (Ảnh: FB Trùng Dương)

Lê Thanh Hoàn Nguyên

Lê Thanh Hoàn Nguyên là cánh tay phải đắc lực của ông Lê Tùng Vân là người đứng sau làm kịch bản để tạo sự chú ý của khán giả cho 5 chú tiểu trong chương trình Thách thức danh hài vào năm 2019.

Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1992) cũng tự xưng là “tu sĩ” tại Tịnh thất Bồng Lai. Sau khi cùng tham gia vào một số chương trình ca hát, thì Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên lập kênh YouTube riêng và đăng tải các MV ca nhạc tự quay. Những sản phẩm này cũng thu hút lượt xem “khủng”, mang về doanh thu từ quảng cáo và lượt người đăng ký theo dõi kênh khá lớn…

Hoàn Nguyên có tài năng về âm nhạc vì thế hầu như trong tất cả các chương trình ca nhạc hay các ý tưởng kịch bản xây dựng hình tượng cho các chú tiểu ở Tịnh thất Bồng Lai đều có sự góp mặt của Hoàn Nguyên.

Bên cạnh đó, "tu sĩ" này cũng thường xuyên livestream, thực hiện các video ca nhạc với "đồng môn" của mình trong Tịnh thất Bồng Lai.

Tu sĩ Lê Thanh Hoàn Nguyên chụp cùng 5 chú tiểu (Ảnh: FB Hoàn Nguyên)

Lê Thanh Nhất Nguyên

Lê Thanh Nhất Nguyên chỉ đơn thuần xuất hiện với Hoàn Nguyên ở một gameshow về ca hát. Tuy nhiên, cả hai đã nhận được sự phản ứng trái chiều từ dư luận khi khoác áo tu hành để tham gia các chương trình truyền hình.

Ban Thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An đã xác minh Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên đã mạo danh tu sĩ Phật giáo, mạo danh chùa. Đơn vị sản xuất chương trình cũng lên tiếng đính chính rằng 2 thí sinh này không phải nhà sư, mà chỉ là những người tu hành tại gia.

Dẫn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, Nhất Nguyên đã từng đại diện nơi này lên tiếng về vấn đề liên quan đến cô gái tên Diễm Mỹ gây náo loạn Tịnh thất Bồng Lai thời gian qua: "Về cha mẹ Diễm My, nếu muốn tìm em ấy thì phải xử lý ở phía Diễm My, chứ tại sao suốt nhiều năm nay lại gây rối, đặt điều rằng Thiền am dụ dỗ. Tôi hỏi thật bạn, chuyện đi tu, nếu bạn không tin thì giờ tôi dụ dỗ như thế nào?

Diễm My khi ấy đã 22 tuổi, bạn ấy hướng Phật nên vào khoá tu mùa hè đã gặp được Huyền Trân. Hai đứa hợp nhau, thấy Thiền am thoải mái thì đưa về đây tu, mà không ở đây thì cũng sẽ ở chùa khác. Mọi chuyện chỉ đơn giản, khoa học như vậy, nhưng gia đình Diễm My lại cứ tin rằng Thiền am cho uống bùa mê".

Nhất Nguyên thường xuyên khoe body trên trang cá nhân. (Ảnh: Fb Nhất Nguyên)

Hiện, vụ việc liên quan đến cơ sở này vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm, chú ý của dư luận.