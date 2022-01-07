'Tất tần tật' về 3 'đệ tử ruột' ở Tịnh thất Bồng Lai: Người thích nói đạo lý, người khoe thân 'phản cảm'

Xã hội 07/01/2022 17:46

Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) là 3 đệ tử của ông Lê Tùng Vân, cả 3 người đã bị bắt tạm giam sau lùm xùm ở Tịnh thất Bồng Lai.

Những ngày gần đây, câu chuyện ồn ào xung quanh Thiền am bên bờ vũ trụ hay còn có tên Tịnh thất Bồng Lai đang khiến cộng đồng mạng xôn xao. Theo đó, nguồn tin từ Người Lao Động cho biết, trưa ngày 7/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hoà, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân.

Trong số trên, ba bị can Trùng Dương, Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên đã bị bắt tạm giam. Trước đó, với quan điểm tu tập "riêng" của mình, cả ba bị can đã khiến dư luận không khỏi xôn xao trước những hình ảnh đời thường trên trang cá nhân.

Lê Thanh Trùng Dương

Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) – trú ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Lê Thanh Trùng Dương tự xưng là một "tu sĩ" ở Tịnh thất Bồng Lai có nhiệm vụ chăm sóc các chú tiểu, là một trong 3 đệ tử ruột của ông Lê Tùng Vân. Trên trang cá nhân Trùng Dương hay chia sẻ về quá trình tập thể hình của mình.

'Tất tần tật' về 3 'đệ tử ruột' ở Tịnh thất Bồng Lai: Người thích nói đạo lý, người khoe thân 'phản cảm' - Ảnh 1

Trùng Dương là người thay ông Lê Tùng Vân quản lý chùa (Ảnh: FB Trùng Dương)

Lê Thanh Hoàn Nguyên

Lê Thanh Hoàn Nguyên là cánh tay phải đắc lực của ông Lê Tùng Vân là người đứng sau làm kịch bản để tạo sự chú ý của khán giả cho 5 chú tiểu trong chương trình Thách thức danh hài vào năm 2019. 

Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1992) cũng tự xưng là “tu sĩ” tại Tịnh thất Bồng Lai. Sau khi cùng tham gia vào một số chương trình ca hát, thì Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên lập kênh YouTube riêng và đăng tải các MV ca nhạc tự quay. Những sản phẩm này cũng thu hút lượt xem “khủng”, mang về doanh thu từ quảng cáo và lượt người đăng ký theo dõi kênh khá lớn…

Hoàn Nguyên có tài năng về âm nhạc vì thế hầu như trong tất cả các chương trình ca nhạc hay các ý tưởng kịch bản xây dựng hình tượng cho các chú tiểu ở Tịnh thất Bồng Lai đều có sự góp mặt của Hoàn Nguyên.

Bên cạnh đó, "tu sĩ" này cũng thường xuyên livestream, thực hiện các video ca nhạc với "đồng môn" của mình trong Tịnh thất Bồng Lai. 

'Tất tần tật' về 3 'đệ tử ruột' ở Tịnh thất Bồng Lai: Người thích nói đạo lý, người khoe thân 'phản cảm' - Ảnh 2
Tu sĩ Lê Thanh Hoàn Nguyên chụp cùng 5 chú tiểu (Ảnh: FB Hoàn Nguyên)

Lê Thanh Nhất Nguyên

Lê Thanh Nhất Nguyên chỉ đơn thuần xuất hiện với Hoàn Nguyên ở một gameshow về ca hát. Tuy nhiên, cả hai đã nhận được sự phản ứng trái chiều từ dư luận khi khoác áo tu hành để tham gia các chương trình truyền hình.

Ban Thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An đã xác minh Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên đã mạo danh tu sĩ Phật giáo, mạo danh chùa. Đơn vị sản xuất chương trình cũng lên tiếng đính chính rằng 2 thí sinh này không phải nhà sư, mà chỉ là những người tu hành tại gia.

Dẫn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, Nhất Nguyên đã từng đại diện nơi này lên tiếng về vấn đề liên quan đến cô gái tên Diễm Mỹ gây náo loạn Tịnh thất Bồng Lai thời gian qua: "Về cha mẹ Diễm My, nếu muốn tìm em ấy thì phải xử lý ở phía Diễm My, chứ tại sao suốt nhiều năm nay lại gây rối, đặt điều rằng Thiền am dụ dỗ. Tôi hỏi thật bạn, chuyện đi tu, nếu bạn không tin thì giờ tôi dụ dỗ như thế nào?

Diễm My khi ấy đã 22 tuổi, bạn ấy hướng Phật nên vào khoá tu mùa hè đã gặp được Huyền Trân. Hai đứa hợp nhau, thấy Thiền am thoải mái thì đưa về đây tu, mà không ở đây thì cũng sẽ ở chùa khác. Mọi chuyện chỉ đơn giản, khoa học như vậy, nhưng gia đình Diễm My lại cứ tin rằng Thiền am cho uống bùa mê".

'Tất tần tật' về 3 'đệ tử ruột' ở Tịnh thất Bồng Lai: Người thích nói đạo lý, người khoe thân 'phản cảm' - Ảnh 3

Nhất Nguyên thường xuyên khoe body trên trang cá nhân. (Ảnh: Fb Nhất Nguyên)

Hiện, vụ việc liên quan đến cơ sở này vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm, chú ý của dư luận.

'Lật tẩy' những chiêu trò giúp Tịnh thất Bồng Lai đánh bóng tên tuổi và trục lợi từ công chúng, cái cuối cùng khiến nhiều người ngán ngẩm

'Lật tẩy' những chiêu trò giúp Tịnh thất Bồng Lai đánh bóng tên tuổi và trục lợi từ công chúng, cái cuối cùng khiến nhiều người ngán ngẩm

Tịnh thất Bồng Lai hiện đang nhận về vô vàn chỉ trích từ cộng đồng mạng khi liên tiếp bị phanh phui những lùm xùm xoay quanh câu chuyện lừa đảo, trục lợi từ thiện và loạn luân.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Tùng Vân 3 dệ tử của Lê Tùng Vân Lê Tung Vân - Tịnh Thất Bồng Lai

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 24 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 54 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 2 giờ 54 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 3 giờ 53 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số