Công an nói về thông tin tìm thấy Diễm My trong Tịnh thất Bồng Lai: Đã khám xét và vẫn chưa phát hiện

Trước tin tức lan truyền về việc đã tìm thấy cô gái mất tích tên Diễm My bên trong “mật thất” của Tịnh thất Bồng Lai, công an tỉnh Long An đã có thông tin chính thức.

Khuya ngày 6/1, MXH “dậy sóng” trước thông tin đã tìm thấy cô gái mất tích tên Võ Thị Diễm My bên trong “mật thất” của Tịnh thất Bồng Lai. Cụ thể, trong livestream của bố mẹ Diễm Mỹ - bà Đoàn Thị Tuyết Mai và ông Võ Văn Thắng cùng CEO Nguyễn Phương Hằng, khi đang trò chuyện, bố Diễm My bất ngờ nhận được một cuộc gọi báo tin đã tìm thấy Diễm My bên trong Tịnh thất Bồng Lai. Tưởng chừng đã có một kết thúc “có hậu” cho cô gái mất tích nhiều năm qua. Tuy nhiên, ông Thắng bà Mai sau đó đã phải thông báo rằng cuộc gọi trên là giả mạo.

Dẫn tin từ Zing News, công an tỉnh Long An cho biết thông tin tìm thấy Diễm My lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật. Lực lượng chức năng chưa nắm được thông tin cô gái này đang ở đâu. Qua khám xét Tịnh thất Bồng Lai, cảnh sát không phát hiện cô gái nào tên Võ Thị Diễm My. Về cô gái có tên Võ Thị Diễm My đang được cả cộng động mạng tìm kiếm suốt nhiều tháng qua. Được biết, cô gái này sinh năm 1999 và là con gái của bà Đoàn Thị Tuyết Mai và ông Võ Văn Thắng. Năm 2019 khi đang chuẩn bị du học nước ngoài, Diễm My bất ngờ “đòi” đến Tịnh thất Bồng Lai “tu tập” sau vài lần đến gặp gỡ với những người tại đây.

Nhận thấy đây không phải là cơ sở tôn giáo, vợ chồng bà Mai đã phản đối việc con "tu hành" tại đây, dẫn đến việc Diễm My bỏ trốn. Đến tháng 9/2019, bà Đoàn Thị Tuyết Mai gửi đơn trình báo đến Công an xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, về việc con gái Võ Thị Diễm My (20 tuổi) bỏ nhà ra đi. Suốt từ 2019 đến nay, ông Thắng bà Mai bỏ hết công việc để đi tìm Diễm My nhưng không tài nào tìm được con. Cuối năm 2019, Công an huyện Đức Hòa kiểm tra Tịnh thất Bồng Lai. Lực lượng chức năng phát hiện cô gái này có sức khỏe không tốt nên đã bàn giao cho gia đình ông Thắng chăm sóc. Tuy nhiên, cô gái này đã leo tường rào bỏ trốn khỏi nhà và mất tích đến nay đã hơn 2 năm.

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