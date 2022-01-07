Đi kèm theo đó, nhiều người bắt đầu nói về những tình tiết “sởn gai ốc” xung quanh ao cá trê này, đặc biệt là có “nhân chứng” quả quyết nhìn thấy chiếc ao với hàng nghìn con cá trê lúc nhúc đòi ăn, trên bờ ao còn đặt một máy xay thức ăn, xay thịt cho cá.

Thông tin cơ quan điều tra khởi tố vụ án và các bị can trong Tịnh thất Bồng Lai (còn gọi Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ) những ngày qua đã khiến vụ việc nóng trở lại. Đáng chú ý nhất là câu chuyện về "hồ cá trê bí ẩn" bên trong "tịnh thất" này. Theo đó, có thông tin rò rỉ trên MXH cho rằng bên trong "tịnh thất" bí ẩn này có nuôi một ao cá trê cực lớn.

Trước đó, một nhân vật đã từng lên tiếng tố cáo Tịnh Thất Bồng Lai từ suốt 3 năm nay cũng đưa ra bằng chứng về một tấm ảnh chụp ao cá trê tại cơ sở cũ của thiền am này. Theo lời nhân vật này, tấm ảnh có thể được chụp từ năm 2007 tại thời điểm cơ sở này nổ ra ồn ào trục lợi để lừa đảo.

Dẫn tin từ Pháp luật và bạn đọc, một hình ảnh được cho là chụp từ ao cá trê của Tịnh thất Bồng Lai những ngày qua liên tục được CDM đăng tải, cùng với những lời kể rùng rợn khiến dân tình bàn tán không ngừng. Tuy nhiên, trên thực tế, hiện vẫn chưa có bất kỳ cơ sở nào để khẳng định hình ảnh này chụp từ Tịnh thất Bồng Lai.

Trong phóng sự của VTV cách đây hơn 1 năm, một nhân chứng cũng từng hé lộ bí ẩn liên quan đến ông Lê Tùng Vân. Theo đó, nhân chứng là bà Lê Thị Tuyết - người từng được ông Lê Tùng Vân mời về dạy cho những đứa trẻ sống tại Trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức, huyện Bình Chánh, TP. HCM. Bà cho rằng người này có tội "hiếp dâm trẻ" và "hành hung trẻ cô nhi". Trong cuộc trò chuyện khác, bà cũng nói về việc các trẻ em tại đây (Trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức) phải lao động ở hồ cá, cho cá ăn.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, một “đồ đệ” của ông Lê Tùng Vân cũng từng nói đến việc mọi người tại đây ngoài giờ đi học thì giúp cô Cúc (vợ ông Lê Tùng Vân) cho cá ăn.

Nhị Nguyên – một trong những người sinh sống tại cơ sở này cũng từng khoe về hồ cá trê này: “Có người hỏi sư phụ rằng thầy tu mà thầy nuôi cá như vậy là thầy sát sanh rồi, như vậy thầy gây quả nghiệp thì sao. Sư phụ mới trả lời rằng, trên đời này có những chuyện cần phải hy sinh, những con cá mà thầy nuôi cần phải hy sinh cho gần 80 người được sinh sống, đó là bắt buộc.

Trong một clip khác, “đồ đệ” của ông Lê Tùng Vân cũng xác nhận việc có máy xay thịt, xay thức ăn đặt trên bờ ao để sản xuất thức ăn cho cá. Nhưng loại thịt, thức ăn gì được dùng để nuôi cá thì không được tiết lộ.

Việc có ao cá trê trong Tịnh Thất Bồng Lai dù được những người nơi đây sinh sống xác nhận là có thật. Thế nhưng, những “bí ẩn” về ao cá này vẫn chỉ là những lời đồn đại từ một bộ phận CĐM và chưa có sự xác nhận nào là chính xác. Vụ việc tại Tịnh thất Bồng Lai hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.