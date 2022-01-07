Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định ADN của ông Vân trùng khớp với 1 số người sinh sống tại đây. Từ đây, Công an xác định ông Vân có hành vi Loạn luân nên tiến hành khởi tố.

Theo nguồn tin từ Thanh Niên, ngày 5/1 vừa qua, cơ quan Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Lê Tùng Vân - người điều hành "Tịnh thất Bồng lai" - tổ chức gây xôn xao dư luận thời gian qua về các tội gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân và đặc biệt là hành vi Loạn luân.

Tịnh thất Bồng lai có tất cả 18 người hiện đang sinh sống. Trong đó có những người đã từng xuất hiện trên các chương trình truyền hình như: "tu sĩ" gồm Hoàn Nguyên (SN 1990) và Nhất Nguyên (SN 1991) tham gia cuộc thi hát Bolero Tuyệt đỉnh song ca của đài Vĩnh Long; 5 chú tiểu tham gia "Thách thức danh hài" và "tiểu ni cô" Lê Thanh H.T. từng tham gia The Voice Kids 2014.

Đa số những người sống ở Tịnh Thất Bồng Lai đa số là con ruột và cháu ruột của ông Vân?

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định ADN của ông Vân trùng khớp với 1 số người sinh sống tại nơi này.

Tuy nhiên, trước khi bị khởi tố, Lê Tùng Vân từng nhiều lần khẳng định mình hơn 90 tuổi, cả một đời tu, không vợ, không con.

Ông Lê Tùng Vân từng khẳng định "cả một đời tu, không vợ không con"

"Thầy đây cả một đời tu, không vợ không con, mới có đủ kinh nghiệm dày dặn để dạy lại cho những đứa trẻ sau này". Và để chứng minh bản thân chỉ một lòng hướng thiện, vị "sư thầy" còn treo thưởng cho bất cứ ai đưa ra manh mối mình có vợ con.

Thậm chí Lê Tùng Vân còn treo thưởng 1 tỷ cho ai chứng minh mình từng là vợ của người này:

"Nếu có bất cứ một cô gái nào trên đất nước Việt Nam này hoặc một cô gái đến từ Mỹ, Pháp, Đức, Úc,... nước nào cũng được dám giơ tay nói tôi từng là vợ ông Lê Tùng Vân.

Chưa cần biết lúc đó ra sao, tôi, Lê Tùng Vân sẽ tặng cô gái đó 100 triệu đồng tiền Việt Nam hoặc 1 tỷ tiền Việt Nam", ông Lê Tùng Vân nói.

Về việc thực hiện xét nghiệm ADN với những thành viên khác đang sinh sống trong Tịnh thất Bồng Lai thì ông Vân cũng từng cho rằng không cần thiết. "Những thầy trong này 30, 40, 50, 60, 70 tuổi - có ai nói rằng họ là con của thầy, có ai nói rằng thầy là cha đâu. Họ đâu có cần đâu. Thầy lấy tư cách gì mà biểu họ", ông Lê Tùng Vân từng chia sẻ.

Sự thật gây sốc được hé lộ sau khi cơ quan chức năng thông tin về kết quả giám định ADN ông Lê Tùng Vân và các thành viên "Tịnh thất" khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Trong thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin tố cáo các hoạt động nhận nuôi trẻ sai quy định, lừa đảo, quan hệ với trẻ vị thành niên bị bệnh tâm thần... và các hoạt động phức tạp của ông Lê Tùng Vân trước đây. Về việc này, Cơ quan chức năng tỉnh Long An cũng từng nhận được nhiều thông tin ở nhiều nơi gửi đến phản ánh, tố cáo ông Lê Tùng Vân với nội dung tương tự như trên mạng xã hội.

Mẹ của những đứa trẻ ở đây là ai?

Có lẽ đây chính là câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất hiện nay.

Trước những tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội liên quan đến vấn đề này, Công an tỉnh phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Long An phát sóng phóng sự "Sự thật nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai" để đưa đến người dân những thông tin chân thực nhất.

Theo đó, qua kết quả xác minh, năm 2014, bà Cao Thị Cúc (SN 1960, hộ khẩu thường trú xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước) mua lại 2.000 m2 nhà, đất ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa rồi chuyển về đây sinh sống, sau đó sửa chữa lại làm điểm tu tại gia.

Đến năm 2015, ông Lê Tùng Vân (SN 1932, hộ khẩu thường trú phường 10, quận 6, TP.HCM) chuyển về đây sinh sống cùng nhà với bà Cúc. Trong khi bà Cúc là người đứng tên chủ hộ của "Tịnh thất Bồng lai" thì ông Lê Tùng Vân là người điều hành tổ chức này.

Sau khi về sống cùng nhau, hai người hành nghề nhận nuôi con nuôi làm từ thiện.

Tuy nhiên, thực tế, đa số trẻ sống trong hộ bà Cúc đều có mẹ đi cùng, không phải là trẻ em cơ nhỡ, không nơi nương tựa như những người tại đây thừa nhận. Hiện tại, hộ bà Cúc có 18 người đang cư trú, trong đó có 6 trẻ em đều có mẹ ruột cùng tạm trú.

Cụ thể, Chủ tịch UBND xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xác nhận địa phương đã làm giấy khai sinh đối với 3 em bé tại Tịnh thất Bồng Lai, gồm: L.T.M.N. (mẹ là L.T.K.D.); L.T.P.V. (mẹ là L.T.K.D.) và L.T.M.T (mẹ là L.T.H.T.). Các em đều có mẹ mà không có cha. Còn lại nhiều em đăng ký khai sinh ở địa phương khác.

Rõ ràng có thể thấy, những đứa trẻ từng được "Tịnh thất Bồng Lai" giới thiệu là trẻ mồ côi thực chất vẫn có mẹ trên giấy khai sinh.

Như vậy, những đứa trẻ được xác định không phải trẻ mồ côi như lời giới thiệu của Tịnh thất Bồng Lai và điều đặc biệt là cả 3 chú tiểu có mẹ trên giấy khai sinh này đều đã từng tham gia thi Thách thức danh hài và thu hút rất nhiều sự yêu mến của khán giả một vài năm trước.

Ngay sau những thông tin trên, UBND huyện Đức Hòa đã làm việc với bà Cúc và những người phụ nữ đang tạm trú tại đây để làm rõ thêm về nội dung liên quan đến vấn đề trẻ em.

Mặc dù chưa rõ mối quan hệ giữa ông Lê Tùng Vân với bà Cao Thị Cúc; Giữa bà Cúc và những "người phụ nữ" và giữa ông Lê Tùng Vân với "những người phụ nữ" đang tạm trú tại đây là gì nhưng việc để xảy ra "Loạn luân" ngay trong cùng một ngôi nhà khiến dư luận không thể chấp nhận những hành vi này.

Trong đó đặc biệt vai trò của ông Lê Tùng Vân và bà Cao Thị Cúc là "trọng yếu", lại để xảy ra "mối quan hệ" như vậy là điều không thể chấp nhận.

Đến sáng nay, theo nguồn tin từ Người Lao Động, Đại tá Văn Công Minh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An - cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng tại “Tịnh thất Bồng Lai”, gồm: Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương - cùng địa chỉ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân". Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, chứng cứ chứng minh hành vi phạm pháp luật của các đối tượng để xử lý theo đúng quy định của luật.