Vụ Tịnh Thất Bồng Lai: Vạch trần quá khứ gây SỐC của 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân

Xã hội 05/01/2022 14:18

Ông Lê Tùng Vân ở Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố về các tội lừa đảo, lợi dụng quyền tự do dân chủ và tội loạn luân. Trước khi tự xưng là “thầy ông nội”, lập nên Tịnh Thất Bồng Lai, ông Lê Tùng Vân đã có một quá khứ rất dữ dội.

Tịnh Thất Bồng Lai hiện đang là tâm điểm chú ý khi mới đây cơ quan công an tỉnh Long An quyết định khởi tố vụ án do nơi đây có những sai phạm trong việc mượn danh nghĩa nuôi trẻ em cơ nhỡ để kêu gọi từ thiện. Theo báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 5/1/2022 cơ quan tố tụng đã khởi tố vụ án và khởi tố cùng lúc ba tội danh.

Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân... và tội loạn luân. Theo nguồn tin trên, từ tháng 11/2021, công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã vào cuộc, điều tra hành vi lừa đảo tại cơ sở thờ tự này.

Vụ Tịnh Thất Bồng Lai: Vạch trần quá khứ gây SỐC của 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân - Ảnh 1

Ông Lê Tùng Vân

Theo VOV, ngày 4/1/2022, cơ quan công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can với ông Vân về ba tội danh trên. “Kết quả giám định ADN xác định ông Vân có hành vi loạn luân. Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam với ông Vân”- nguồn tin cho hay.

Vụ Tịnh Thất Bồng Lai: Vạch trần quá khứ gây SỐC của 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân - Ảnh 2

Nhóm người trong Tịnh Thất Bồng Lai

Về lí lịch của người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai là ông Lê Tùng Vân. Qua xác minh, ông đến TP.HCM lập nghiệp vào năm 1975. Năm 1990, Lê Tùng Vân mở một cơ sở mang tên Trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức ở ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM rồi tự xưng là giám đốc. Nơi này có hàng chục người sinh sống, được giới thiệu đều là trẻ mồ côi, người già cơ nhỡ.

Tuy nhiên, trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức được xác định có nhiều hoạt động sai phạm, bị nghi ngờ về nhân đạo, từ thiện và pháp luật. Vấn đề lưu trú, nhân thân của người sinh sống tại đây cũng là điều gây tranh cãi, ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương.

Vụ Tịnh Thất Bồng Lai: Vạch trần quá khứ gây SỐC của 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân - Ảnh 3

Ông Lê Tùng Vân và những chú tiểu "mồ côi"

Năm 2007, do hoạt động không đúng quy định pháp luật về điều kiện vật chất, vệ sinh môi trường tại cơ sở không bảo đảm… nên UBND huyện Bình Chánh quyết định chấm dứt hoạt động đối với cơ sở Thánh Đức.

Năm 2015, Lê Tùng Vân bán hết tài sản và chuyển đến nhà bà Cao Thị Cúc tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nhằm hành nghề nhận con nuôi.

Vụ Tịnh Thất Bồng Lai: Vạch trần quá khứ gây SỐC của 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân - Ảnh 4

Cơ sở Tịnh Thất Bồng Lai

Những năm sau đó, lần lượt các cá nhân sống tại Tịnh Thất Bồng Lai tham gia các chương trình truyền hình nổi tiếng và bắt đầu gây được sự chú ý. Nhiều nhà hảo tâm vì thương cảm các trẻ nhỏ ở đây mà đứng ra tài trợ, gửi tiền cho họ. Năm 2020, trước nhiều lùm xùm nghi ngờ từ dư luận, ông Lê Tùng Vân đổi tên Tịnh Thất Bồng Lai thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ.

Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ tự nhận là chùa, cơ sở thờ tự với nhiều tượng phật. Người lớn lẫn trẻ nhỏ sinh sống ở đây đều cạo trọc đầu, xưng là sư thầy, ni cô, chú tiểu. Ông Lê Tùng Vân còn tự gọi mình là “thầy ông nội”.

Trên thực tế, hoạt động tôn giáo của họ không được Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An công nhận. Hàng loạt nghi ngờ liên quan đến cơ sở này gây bức xúc dư luận thời gian qua. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình điều tra, xác minh để xử lý Tịnh Thất Bồng Lai ( Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ).

Tháng 9/2019, tại nơi này cũng xảy ra vụ việc một nhóm người ở TP.HCM đến tìm con gái nhưng không gặp, sau đó đã xảy ra xô xát với những người ở đây.

Tịnh thất Bồng Lai liên tục đăng tin nhận trẻ mồ côi trước khi bị khởi tố và khám xét

Tịnh thất Bồng Lai liên tục đăng tin nhận trẻ mồ côi trước khi bị khởi tố và khám xét

Trước khi bị Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã đến khám xét, tịnh thất Bồng Lai đã liên tục thông tin muốn nhận thêm nhiều trẻ em cơ nhỡ đến để bảo trợ.

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