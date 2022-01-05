Công an TP.HCM xác định ông Thái từng đánh con gái 8 tuổi. Trong ngày con gái qua đời, dù không phải là người trực tiếp đánh con nhưng ông Thái đã giúp người tình che giấu hành vi phạm tội.

Sáng 5/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chính thức ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái về tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm” để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Người tình của Thái là Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) bị khởi tố thêm tội Giết người. Dẫn tin từ Zing new, trong quá trình điều tra, Công an TP.HCM xác nhận trong quá trình chung sống tại nhà cùng con gái là bé N.T.V.A và người tình là Trang, ông Thái không chỉ nhiều lần chứng kiến Trang đánh đập con gái của mình bằng roi, gậy mà thậm chí ông cũng nhiều lần chửi mắng, đánh cháu A.

Trong hôm xảy ra sự việc ngày 22/12 khiến cháu A tử vong, trích xuất từ camera xác nhận Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã liên tục đánh, đạp cháu A.trong 4 tiếng đồng hồ khiến cháu A mệt lả và sau đó tử vong. Cây gậy gỗ Trang dùng đánh bé V.A tại hiện trường (Ảnh: Zing) Dù không phải là người trực tiếp đánh đập, hành hạ cháu A trong ngày bé tử vong, thế nhưng, Thái biết toàn bộ sự việc và cố tình xóa dữ liệu camera để che giấu cho người tình: “Thái biết Trang có đánh cháu A nên đã cố tình xóa dữ liệu camera của căn hộ nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Việc làm này của Thái nhằm giúp người tình che giấu hành vi phạm tội” - Công an TP.HCM thông tin.

Dẫn tin từ Dân Trí, cũng trong ngày cháu A. bị đánh đập tử vong, ông Thái sau khi về nhà đã không đưa con gái đi cấp cứu vội, mãi đến khi thấy con gái có dấu hiệu yếu dần, Thái mới gọi bảo vệ đưa con gái đến bệnh viện cấp cứu. Bé gái tử vong do phù phổi cấp, cơ thể có nhiều tổn thương, bầm tụ máu. Cháu A. có nhiều vết bầm tím lớn khắp cơ thể (Ảnh: Tuổi Trẻ) Qua điều tra và xác minh những bằng chứng liên quan, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chính thức ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái về tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm” và thêm tội danh của Nguyễn Võ Quỳnh Trang là “Giết người” Quá trình pháp y tử thi, cơ quan chức năng xác định bé A. bị tổn thương vùng ngực, bụng; gãy khung bên xương sườn 2,3,4 bên phải; vùng đầu bé gái bị tụ máu, não phù nhẹ. Vụ việc hiện đang gây bức xúc trong dư luận, nhiều người hy vọng Thái và Trang sẽ sớm bị xử lý đúng người đúng tội để trả lại công bằng cho bé V.A. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Lời khai của bố bé 8 tuổi: Tranh thủ xóa camera lúc con gái đang hấp hối, chứng kiến toàn bộ việc “mẹ kế” đánh con Nguyễn Kim Trung Thái đã vào camera xem lại được toàn bộ hình ảnh Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh con gái nhưng đã chủ động xóa đi để “bảo vệ” người tình. Đáng nói, đó là thời điểm bé V.A. đang hấp hối trong phòng cấp cứu.

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