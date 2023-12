Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ cháu gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong lên Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM để củng cố hồ sơ để mở rộng điều tra, do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án.

Trước đó, lúc 19h43 phút ngày 22/12/2021, Công an phường 22, quận Bình Thạnh nhận được tin báo của bảo vệ Bệnh viện Vinmec Central Park có cấp cứu bé N.T.V.A. (sinh năm 2013) trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở. Công an phường 22 báo cáo cho Công an quận Bình Thạnh và tiến hành lập hồ sơ ghi nhận lời khai ban đầu.