Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Chính thức chuyển hồ sơ lên công an TP.HCM, mở rộng điều tra vụ án

Xã hội 02/01/2022 08:25

Tối 1/1, Công an quận Bình Thạnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ bé gái tử vong vì bị bạo hành lên Văn Phòng Cơ quan CSĐT (PC01) Công an TP.HCM để mở rộng điều tra xử lý.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ cháu gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong lên Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM để củng cố hồ sơ để mở rộng điều tra, do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Chính thức chuyển hồ sơ lên công an TP.HCM, mở rộng điều tra vụ án - Ảnh 1

Trước đó, lúc 19h43 phút ngày 22/12/2021, Công an phường 22, quận Bình Thạnh nhận được tin báo của bảo vệ Bệnh viện Vinmec Central Park có cấp cứu bé N.T.V.A. (sinh năm 2013) trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở. Công an phường 22 báo cáo cho Công an quận Bình Thạnh và tiến hành lập hồ sơ ghi nhận lời khai ban đầu.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Chính thức chuyển hồ sơ lên công an TP.HCM, mở rộng điều tra vụ án - Ảnh 2

Ngày 28/12/2021, Cơ Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang, về hành vi “Hành hạ người khác”. Qua điều tra được biết, ông Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, là cha ruột cháu A.) và Trang có mối quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng.

Đến ngày 30/12/2021, công an cũng bắt khẩn cấp với Thái vì là đồng phạm giúp đỡ Trang hành hạ con gái là bé V.A. Thái cũng thừa nhận đã nhiều lần chứng kiến con gái mình bị "dì ghẻ" Trang dùng roi, gậy đánh. Có lần chính Thái cũng cầm cây và đánh con gái nhiều cái.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Chính thức chuyển hồ sơ lên công an TP.HCM, mở rộng điều tra vụ án - Ảnh 3

Quá trình điều tra, trích xuất camera, công an xác định trong gần 4 giờ đồng hồ (từ 14g đến 18g) ngày 22/12/2021, Trang đã hành hạ đánh đập bé A. tới khi cháu kiệt sức. Tại cơ quan điều tra, Trang thừa nhận nhiều lần dùng roi mây đánh, la mắng cháu gái lúc dạy học. Khoảng 14h ngày 22/12, trong quá trình dạy học, do bực tức việc cháu gái chậm hiểu bài nên Trang la mắng và dùng cây gỗ đánh, dùng chân đá…

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Chính thức chuyển hồ sơ lên công an TP.HCM, mở rộng điều tra vụ án - Ảnh 4
Cây gỗ to mà Trang dùng đánh bé V.A tại hiện trường (Ảnh: Zing)

Thái biết Trang dùng roi, cây đánh con mình nhiều lần gây thương tích ở một số vùng nguy hiểm trên cơ thể, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của con. Tuy nhiên Thái cho biết không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra nên vẫn để Trang "dạy dỗ" con gái mình thời gian qua.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ, nếu đủ bằng chứng có thể khởi tố Trang và Thái với tội danh khác

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Bước đầu, Thái khai không biết vết thương trên đầu con gái 8 tuổi do "dì ghẻ" Trang gây ra.

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