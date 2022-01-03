Nguyễn Kim Trung Thái đã vào camera xem lại được toàn bộ hình ảnh Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh con gái nhưng đã chủ động xóa đi để “bảo vệ” người tình. Đáng nói, đó là thời điểm bé V.A. đang hấp hối trong phòng cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc bé N.T.V.A. (8 tuổi) bị người tình của bố bạo hành đến tử vong, Cơ quan CSĐT (PC01), Công an TP.HCM hiện đang tiếp tục điều tra, xử lý. Bước đầu đã bắt tạm giam Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995) và Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, cha ruột bé V.A) về hành vi hành hạ người khác và bao che người phạm tội. Vừa qua, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã khôi phục được dữ liệu camera tại căn hộ ở chung cư Saigon Pearl (quận Bình Thạnh) nơi bé V.A sinh sống. Theo dữ liệu từ camera được phục hồi, Trang đã đánh đập, hành hạ bé V.A. trong suốt hơn 4 tiếng đồng hồ. Đến khi bé ngất lịm đi vì đuối sức mới gọi Thái về nhà để sơ cứu.

Cây gỗ Trang dùng đánh bé tại hiện trường (Ảnh: Zing) Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Kim Trung Thái khai nhận hành vi chủ động xóa dữ liệu camera để bao che cho người tình. Nguồn tin trên Dân trí còn tiết lộ thêm tình tiết đáng phẫn nộ. Cụ thể, sau khi về nhà và biết được tình trạng của con gái, ban đầu Thái chỉ sơ cứu cho con và không có ý định đưa con đi cấp cứu vì sợ vụ việc bị phát hiện. Chỉ đến khi tình trạng chấn thương bé A. quá nặng, cơ thể không còn phản xạ, bất tỉnh nên Thái báo bảo vệ tòa nhà để phụ đưa con cấp cứu tại bệnh viện gần đó. Điều đáng nói, trong thời gian chờ cháu A. cấp cứu ở bệnh viện, Trang có kể lại cho Thái biết việc Trang đánh cháu. Tuy nhiên Thái không trình báo công an, không tố giác Trang đánh con nhiều lần, nhiều ngày trước đó, mà Thái còn vào ứng dụng điện thoại kết nối camera trong nhà, xóa dữ liệu camera nhằm che dấu tội ác cho người tình.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Kim Trung Thái cũng thừa nhận việc đã nhiều lần “ngồi nhìn” Trang đánh con gái. Nói về lý do xóa dữ liệu camera, Thái khai vì sợ vụ việc của con liên lụy đến bạn gái của mình. Thái không muốn vụ việc có thể cướp mất đi người thân của mình và ảnh hưởng tới người khác. Trước đó, Hội bảo vệ Quyền Trẻ em TP.HCM đã kiến nghị thay đổi tội danh đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang từ "Cố ý gây thương tích" sang "Giết người". Về việc chủ động xóa chứng cứ của Thái nếu bị xét tội cũng sẽ bị xét xử nặng từ 12 - 20 năm tù. Cơ quan điều tra cho biết nếu đủ chứng cứ sẽ sớm đổi tội danh của Thái và Trang.

Luật sư: 'Hành vi của Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người' Liên quan đến vụ việc bé N.T.V.A (8 tuổi, TP.HCM) bị bạo hành đến tử vong, mới đây, các luật sư đã chia sẻ ý kiến dưới góc nhìn của pháp luật.

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