Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị người tình của cha ruột bạo hành đến tử vong. Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ cháu gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong lên Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM để củng cố hồ sơ để mở rộng điều tra, do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án.

Trước đó, sau khi bắt tạm giam Nguyễn Võ Quỳnh Trang về hành vi “hành hạ người khác”, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh cũng đã cho bắt khẩn cấp cha ruột của nạn nhân là Nguyễn Kim Trung Thái vì là đồng phạm hỗ trợ Trang thực hiện việc bạo hành con gái.