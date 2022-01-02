Gia đình mẹ ruột bé 8 tuổi bị bạo hành làm đơn đề nghị thay đổi luật sư, mong muốn mức án cao nhất

Xã hội 02/01/2022 15:48

Đại diện phía gia đình mẹ ruột bé N.T.V.A. xác nhận gia đình hiện đã có ekip luật sư đầy đủ từ Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM. Trước đó, phía gia đình đã làm đơn đề nghị thay đổi luật sư.

Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị người tình của cha ruột bạo hành đến tử vong. Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ cháu gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong lên Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM để củng cố hồ sơ để mở rộng điều tra, do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án.

Gia đình mẹ ruột bé 8 tuổi bị bạo hành làm đơn đề nghị thay đổi luật sư, mong muốn mức án cao nhất - Ảnh 1

Trước đó, sau khi bắt tạm giam Nguyễn Võ Quỳnh Trang về hành vi “hành hạ người khác”, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh cũng đã cho bắt khẩn cấp cha ruột của nạn nhân là Nguyễn Kim Trung Thái vì là đồng phạm hỗ trợ Trang thực hiện việc bạo hành con gái.

Gia đình mẹ ruột bé 8 tuổi bị bạo hành làm đơn đề nghị thay đổi luật sư, mong muốn mức án cao nhất - Ảnh 2

Liên quan đến vụ việc, mới đây, bác của bé V.A. - đại điện gia đình mẹ ruột thông tin cho biết gia đình đã làm đơn đề nghị thay đổi Luật sư đại diện với cơ quan điều tra. Trước đó, luật sư hỗ trợ pháp lý cho gia đình mẹ bé V.A. là Luật sư Lê Ngọc Luân và các cộng sự trong công ty Luật GoldKey.

Chị Thanh Loan - bác của bé V.A. cho biết hiện gia đình đã nhờ hỗ trợ và đã có sự tham gia bảo bảo về quyền lợi từ luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP, cùng các luật sư của hội sẽ trực tiếp tham gia làm việc với cơ quan điều tra để đại diện cho gia đình bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cháu.

Gia đình mẹ ruột bé 8 tuổi bị bạo hành làm đơn đề nghị thay đổi luật sư, mong muốn mức án cao nhất - Ảnh 3
Gia đình mẹ ruột bé V.A làm đơn khởi tố tại cơ quan công an. (Ảnh: Thanh Niên)

“Đến thời điểm này, vụ án đã được chuyển tới cơ quan điều tra cấp cao hơn, và gia đình đã có Luật sư theo sát vụ việc để làm việc với cơ quan điều tra, do đó qua bài viết này, thay mặt gia đình, chúng tôi xin thông báo gia đình đã làm đơn đề nghị thay đổi Luật sư đại diện với cơ quan điều tra” - bác của bé V.A. thông tin.

Đại diện gia đình cũng đính chính việc bị tác động từ “bên ngoài” nên mới đổi luật sư: “Việc thay đổi này không có bất cứ sự tác động của một cá nhân hay tổ chức nào cả, đó là sự lựa chọn phù hợp đối với gia đình cháu ạ. Hiện tại Ê kíp luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho cháu đã đủ, trong giai đoạn này, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP cùng các luật sư của hội sẽ trực tiếp tham gia làm việc với cơ quan điều tra để đại diện cho gia đình bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cháu” - đại diện gia đình mẹ ruột bé V.A. chia sẻ.

Gia đình mẹ ruột bé 8 tuổi bị bạo hành làm đơn đề nghị thay đổi luật sư, mong muốn mức án cao nhất - Ảnh 4
Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại cơ quan công an. (Ảnh: Thanh Niên)

Gia đình mẹ ruột bé V.A. gửi lời cảm ơn đến tất mọi người vì đã đồng hành và hỗ trợ gia đình bé V.A. trong suốt thời gian qua: “Thay mặt gia đình cháu, xin gửi lời cảm ơn tới Luật sư Lê Ngọc Luân và các cộng sự thật nhiều, mong anh và các cộng sự luôn dõi theo vụ án và giúp đỡ cháu.

Và cũng ngàn lần xin gửi lời cảm tạ cộng đồng rất nhiều, cảm ơn tất cả mọi người đã đứng bên cạnh, ủng hộ và đi cùng gia đình V.A. Xin được tri ân công đức của mọi người. Gia đình tin tưởng công lý sẽ được thực thi, mức án cao nhất sẽ được định tội cho những kẻ vi phạm pháp luật trong vụ án của bé V.A.. Cái ác phải được lên án và loại bỏ khỏi cuộc sống, để từ đây không có bất cứ em bé nào bị giống V.A. nữa" - người nhà chia sẻ.

Gia đình mẹ ruột bé 8 tuổi bị bạo hành làm đơn đề nghị thay đổi luật sư, mong muốn mức án cao nhất - Ảnh 5

Trước đó, ngày 29/12, bà Nguyễn Thị H. (là mẹ ruột của bé A.) và ông Nguyễn Quang V. (là anh của bà H.) cho biết đã có đơn gửi cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Viện KSND TP.HCM và Công an quận Bình Thạnh đề nghị khởi tố ông Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, bố ruột của bé A.) và "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ở Gia Lai) về 3 tội: “Tội giết người”, “Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình” và “Tội không tố giác tội phạm”.

Vụ bé 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành: Bố ruột khai nhận gì về vết thương trên đầu con?

Vụ bé 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành: Bố ruột khai nhận gì về vết thương trên đầu con?

Liên quan đến vụ bé gái ở TP.HCM bị mẹ kế bạo hành tử vong gây phẫn nộ dư luận, ông Nguyễn Kim Trung Thái (cha của nạn nhân) đã có những khai báo về vết thương trên đầu con.

Xem thêm
Từ khóa:   Vụ bé gái bị dì ghẻ bạo hành gia đình mẹ ruột bé 8 tuổi bị bạo hành dì ghẻ bạo hành con chồng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 15 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 45 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 15 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 1 giờ 45 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 3 giờ 15 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số