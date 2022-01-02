Trước đó, sau khi bắt tạm giam Nguyễn Võ Quỳnh Trang về hành vi “hành hạ người khác”, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh cũng đã cho bắt khẩn cấp cha ruột của nạn nhân là Nguyễn Kim Trung Thái vì là đồng phạm hỗ trợ Trang thực hiện việc bạo hành con gái.

Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị người tình của cha ruột bạo hành đến tử vong. Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ cháu gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong lên Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM để củng cố hồ sơ để mở rộng điều tra, do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án.

Chị Thanh Loan - bác của bé V.A. cho biết hiện gia đình đã nhờ hỗ trợ và đã có sự tham gia bảo bảo về quyền lợi từ luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP, cùng các luật sư của hội sẽ trực tiếp tham gia làm việc với cơ quan điều tra để đại diện cho gia đình bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cháu.

Liên quan đến vụ việc, mới đây, bác của bé V.A. - đại điện gia đình mẹ ruột thông tin cho biết gia đình đã làm đơn đề nghị thay đổi Luật sư đại diện với cơ quan điều tra. Trước đó, luật sư hỗ trợ pháp lý cho gia đình mẹ bé V.A. là Luật sư Lê Ngọc Luân và các cộng sự trong công ty Luật GoldKey.

Gia đình mẹ ruột bé V.A làm đơn khởi tố tại cơ quan công an. (Ảnh: Thanh Niên)

“Đến thời điểm này, vụ án đã được chuyển tới cơ quan điều tra cấp cao hơn, và gia đình đã có Luật sư theo sát vụ việc để làm việc với cơ quan điều tra, do đó qua bài viết này, thay mặt gia đình, chúng tôi xin thông báo gia đình đã làm đơn đề nghị thay đổi Luật sư đại diện với cơ quan điều tra” - bác của bé V.A. thông tin.

Đại diện gia đình cũng đính chính việc bị tác động từ “bên ngoài” nên mới đổi luật sư: “Việc thay đổi này không có bất cứ sự tác động của một cá nhân hay tổ chức nào cả, đó là sự lựa chọn phù hợp đối với gia đình cháu ạ. Hiện tại Ê kíp luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho cháu đã đủ, trong giai đoạn này, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP cùng các luật sư của hội sẽ trực tiếp tham gia làm việc với cơ quan điều tra để đại diện cho gia đình bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cháu” - đại diện gia đình mẹ ruột bé V.A. chia sẻ.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại cơ quan công an. (Ảnh: Thanh Niên)

Gia đình mẹ ruột bé V.A. gửi lời cảm ơn đến tất mọi người vì đã đồng hành và hỗ trợ gia đình bé V.A. trong suốt thời gian qua: “Thay mặt gia đình cháu, xin gửi lời cảm ơn tới Luật sư Lê Ngọc Luân và các cộng sự thật nhiều, mong anh và các cộng sự luôn dõi theo vụ án và giúp đỡ cháu.

Và cũng ngàn lần xin gửi lời cảm tạ cộng đồng rất nhiều, cảm ơn tất cả mọi người đã đứng bên cạnh, ủng hộ và đi cùng gia đình V.A. Xin được tri ân công đức của mọi người. Gia đình tin tưởng công lý sẽ được thực thi, mức án cao nhất sẽ được định tội cho những kẻ vi phạm pháp luật trong vụ án của bé V.A.. Cái ác phải được lên án và loại bỏ khỏi cuộc sống, để từ đây không có bất cứ em bé nào bị giống V.A. nữa" - người nhà chia sẻ.

Trước đó, ngày 29/12, bà Nguyễn Thị H. (là mẹ ruột của bé A.) và ông Nguyễn Quang V. (là anh của bà H.) cho biết đã có đơn gửi cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Viện KSND TP.HCM và Công an quận Bình Thạnh đề nghị khởi tố ông Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, bố ruột của bé A.) và "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ở Gia Lai) về 3 tội: “Tội giết người”, “Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình” và “Tội không tố giác tội phạm”.