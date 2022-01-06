Mẹ ruột của bé V.A từng vượt sự cấm cản của bố mẹ chồng để kết hôn nhưng từ khi "tiểu tam" xuất hiện đã phá hoại "tan nát" hạnh phúc gia đình

Chia sẻ với Doanh nhân và tiếp thị chị T.N - là bạn thân gần nhà chị H. ở Vũng Tàu đã cho biết chị H. và Thái từng vượt qua sự cấm cản của gia đình nhà chồng để kết hôn.

Liên quan tới vụ án bé gái N.T.V.A. (8 tuổi, ngụ TP. HCM) bị mẹ kế là Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) bạo hành tàn nhẫn tới mức tử vong, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Những thông tin liên quan đến chị H., mẹ ruột bé V.A và hành trình tìm gặp con gái đầy bất lực, đau đớn cũng khiến nhiều người xót xa.

Trước đó, 2 vợ chồng thuê nhà bên Bình Thạnh, cũng chỉ là chung cư bình thường không phải cao cấp gì đâu vì Thái đâu có tiền nhiều nhưng để tiện cho bé A. đi học và không ở cùng ông bà. Chị H. là người rất biết cách chăm chút nhà cửa, vun vén cuộc sống, đi làm, cắm hoa, trồng cây, chăm sóc con và gia đình là tất cả với chị".

Chị N chia sẻ: "Chị H. xưa lấy Thái là đã bị bố mẹ chồng không thích rồi, kiểu gọi là ghét ra mặt luôn... Nhưng lúc đó thì tình yêu lớn nên vượt qua được, 2 vợ chồng ở với nhau đến tháng 6/2020 mới li dị.

Bi kịch gia đình xảy ra từ khi "tiểu tam" xuất hiện

Được biết, trước khi có mối quan hệ tình cảm với Trang, ông Thái đã từng là người đàn ông mẫu mực, được bao người ngưỡng mộ bởi gia đình hạnh phúc với vợ con đuề huề. Tuy nhiên, tất cả bi kịch bắt đầu vì sự xuất hiện của "tiểu tam" và thói lăng nhăng của Thái. Mâu thuẫn giữa chị H và Thái xảy ra thường xuyên vào năm 2020, khi Thái có "bồ" - chính là Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Vì muốn níu giữ một gia đình trọn vẹn, chị H. đã níu kéo tình cảm nhưng bất thành. Sau thời gian căng thẳng, đến tháng 8/2020, cặp đôi hoàn thành thủ tục ly hôn, chị H. bị sốc và có giai đoạn rơi vào trầm cảm.

"Tính ra là tháng 6/2020, chị H. li dị, tự tử, có nhiều biến cố quá nên cũng chỉ có thể gặp con hạn chế. Đừng ai bảo mạnh mẽ được, nào gặp cú sốc vậy xem các bạn có thể vực dậy không, phải mất cả năm ấy mới có thể vực được.

Đang chồng đang con hạnh phúc phải chia ngã, gặp thêm con Trang ghê gớm nữa, rồi nhà chồng vậy thì sao liền mà tinh thần sốc lại được. Rồi chưa kể mùa Covid-19 bắt đầu từ 2020-2021 là đỉnh điểm", chị N. cho biết.

Có lẽ nhìn hình ảnh con chụp chung với Thái và người tình, chị H đã nghĩ con gái mình vẫn ổn mà không hề hay biết nỗi đau con gái mình phải chịu đựng từng ngày

Kể từ sau khi ly hôn, chị bị chồng cũ ngăn cấm gặp con gái. Suốt hơn 1 năm qua, chị chỉ gặp con gái 2-3 lần và lần gặp mới đây nhất là vào tháng 12/2020. Lúc đó hai mẹ con gặp nhau tại trường và ôm nhau khóc nức nở.

"Lúc đó bé ôm mẹ khóc và nói một câu mà đến bây giờ tôi nghe lại rất nhiều lần vẫn thấy thương hai mẹ con.

Bé nói 'ba đã cấm con không gặp mẹ rồi mà, sao mẹ gặp con làm gì' và rồi hai mẹ con ôm nhau khóc. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng bé rất hiểu chuyện, bé nói với mẹ 'mẹ ơi, mẹ đừng có khóc, mẹ đừng buồn, mẹ khóc mẹ buồn là V.A. cũng buồn đấy. Mẹ hứa với V. A., mẹ đừng khóc, đừng buồn nữa nhé'". Anh Nguyễn Quang Vinh (là anh trai của chị H.) cho biết.

Thời gian mới chuyển tới chung cư, chị H. thường gọi điện thoại nhờ bà giúp việc đưa con gái xuống dưới sảnh chung cư để gặp mặt nhưng ông Thái ngăn cấm và gắn camera trong nhà để giám sát. Sau đó, chị H. tìm đến trường để gặp con.

Thậm chí, Thái còn chặn chị H. trên các tài khoản mạng xã hội, để vợ cũ không có chút tin tức gì về con. Mỗi khi nhớ con, chị H. lại tìm tới trường, liên lạc với người giúp việc nhà Thái... nhưng sau này cũng không thể gặp con.

Theo bà L.T.T. (vú nuôi chăm sóc V.A từ nhỏ) chia sẻ, thời gian sau khi bố mẹ V.A ly hôn, bé V.A khóc rất nhiều, đêm không chịu ngủ, 2 bà cháu nằm ôm nhau khóc. Khi bố mẹ mỗi người một ngả, đã có lần bé V.A vì quá nhớ nên lén gặp mẹ ở trường học thì khi về bà T. bị Trang la mắng.

"Cô ấy hỏi tôi, sao để mẹ con V.A thăm V.A ở trường mà không báo lại? Tôi nói: ủa má con nhớ nhau thì gặp chứ có gì đâu, phải chi người ta bảo mượn V.A về ngủ 1 đêm 2 đêm tôi còn nói chứ. Tôi thấy thương quá, cả năm rồi 2 mẹ con được gặp có lần đó thôi", bà T. kể.

Bé V.A tử vong thương tâm do bị bạo hành

Thời điểm nhận tin dữ về con, chị H. không khỏi bàng hoàng và đau đớn: "Trưa hôm đó đang làm, công an phường gọi tôi ra làm việc, tôi cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra, mình có làm gì đâu mà kêu ra công an, mình mới không lên. Rồi anh mới nói con tôi mới mất, tôi xỉu luôn, không kịp nghe thêm gì.

"Sau khi lo hậu sự và xem kết quả khám bệnh thì được biết V.A nhập viện trong tình trạng ngưng thở, khắp cơ thể tím tái và đã chết trước khi vào bệnh viện. Do ông Thái ngăn cản không cho tôi gặp con nên tôi không biết trong suốt một năm con sống như thế nào. Chỉ biết lúc cháu chết, bác sĩ cho biết nguyên nhân do phù nề phổi, có nhiều vết thương bầm tím", chị H. kể lại.

Ngày 4/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc khởi tố bổ sung vụ án "giết người" và "che giấu tội phạm"; đồng thời có Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "Giết người" và có Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm" để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.