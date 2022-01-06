Mới đây, Trường Tiểu học Đồng Thái làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý nghiêm giáo viên dùng thước đánh tím tay học sinh lớp 1.

Theo chia sẻ từ báo Lao động, vào chiều 6/1, UBND huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết, đơn vị yêu cầu Ban Giám hiệu trường tổ chức làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm với vi phạm của cô giáo chủ nhiệm lớp 1A2. Cô này có hành vi đánh tím tay học sinh lớp 1. Khoảng 19h50 ngày 2/1, tài khoản N.B đăng thông tin trên Facebook với nội dung: “Cháu em học trường Tiểu học Đồng Thái (huyện An Dương), lớp 1A2. Cô Nguyễn Thị Yến giáo viên chủ nhiệm lớp đánh cháu em tím hết cánh tay, mông như thế này, còn bảo đánh nhẹ, mùa đông rét cháu bị thế em sang nói chuyện tử tế nhưng còn thách thức người nhà em kiện, mọi người thử xem cô này có xứng đáng làm giáo viên không...”. Ngay sau khi nhận được phản ánh trên mạng xã hội, Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và UBND xã Đồng Thái kiểm tra thông tin phản ánh và báo cáo sự việc tại trường Tiểu học Đồng Thái.

Vết bầm tím trên tay bé lớp 1 - Ảnh: Chụp màn hình Qua kết quả xác minh cho thấy, chiều 30/12/2021, trong tiết Tiếng Việt, cô Nguyễn Thị Yến hướng dẫn các em học sinh luyện viết chữ cỡ nhỏ vào vở thì thấy em N.M.T. không tập trung viết bài, nói chuyện và làm việc riêng. Dù được cô giáo nhắc nhở nhiều lần nhưng em vẫn không tập trung. Trong lúc nóng giận thiếu kiềm chế, cô Yến dùng thước kẻ đánh vào phần mềm bắp tay của em T., nhưng em không biểu hiện đau nên cả lớp tiếp tục tiết học. Cuối buổi học, cô Yến chủ động gặp phụ huynh em T., trao đổi về tình hình học tập và việc đánh em để nhắc nhở em tập trung học tập, đồng thời nhận lỗi và mong phụ huynh chia sẻ, thông cảm cho việc thiếu bình tĩnh của mình. Chiều 1/1/2022, gia đình em N.M.T gồm bà nội và mẹ đưa em đến gặp cô giáo chủ nhiệm và phản ánh. Trong khi nói chuyện, mẹ cô giáo Yến và bà nội em N.M.T không hiểu ý nhau nên nói qua lại dẫn đến hiểu lầm.

Trường Tiểu học Đồng Thái (huyện An Dương, Hải Phòng) - Ảnh: Vietnamnet Bên cạnh đó, Vietnamnet đưa tin, đại diện nhà trường và cô Yến cũng đến gia đình thăm sức khỏe và gửi lời xin lỗi gia đình em T. Cô ruột em T. cũng gỡ bài đăng liên quan sự việc trên trang Facebook. UBND huyện An Dương cho biết thêm, gia đình thông cảm trước hành động của cô Yến và hiện em N.M.T vẫn đi học bình thường, sức khỏe và tinh thần ổn định. Ngoài ra, Nhà trường cũng quyết định tạm đình chỉ việc đứng lớp đối với cô Y. trong thời gian làm rõ vụ việc và chờ chỉ đạo của các cấp, qua đó để cô giáo cũng nghiêm túc kiểm điểm lại hành vi của bản thân. Qua bản kiểm điểm, cô giáo cũng nhận thức được lỗi sai của mình. Theo bà Thủy, nhà trường rất buồn về sự việc này. Quan điểm của nhà trường là không bao che. Đây không chỉ là bài học cho cô Y. mà với tất cả các giáo viên khác.

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