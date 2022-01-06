Từ ngày 1/1/2022: Xử phạt người cố tình 'làm ngơ' trước hành vi ngược đãi trẻ em

Nghị định mới này sẽ bổ sung mức phạt theo hướng nặng hơn đối với những ai cố tình "ngoảnh mặt làm ngơ" hoặc vô trách nhiệm khi thấy trẻ bị bạo hành.

Theo chia sẻ thông tin từ Tuổi trẻ Online, Thạc sĩ Nguyễn Hải Anh - Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững (MSD), cho biết nghị định 130/2021 nâng mức xử phạt theo hướng tăng nặng giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về mức độ nghiêm trọng của các hành vi bạo lực với trẻ em, đặc biệt gần đây xảy ra vụ đánh đập khiến một bé gái 8 tuổi ở TP.HCM thiệt mạng. Theo đó, Nghị định này quy định mức xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với các hành vi: Bắt trẻ nhịn ăn, nhịn uống, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân; bắt sống ở nơi có môi trường độc hại, nguy hiểm hoặc các hình thức đối xử tồi tệ khác với trẻ em; xúc phạm nhân phẩm, danh dự, lăng mạ, chửi mắng, đe dọa trẻ em; cô lập, xua đuổi hoặc dùng các biện pháp trừng phạt để dạy trẻ em gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ…

ThS Nguyễn Hải Anh - Ảnh: TTO Bên cạnh đó, báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, Nghị định 130/2021 sẽ bổ sung thêm mức phạt đối với các hành vi vi phạm về hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại, bóc lột, bạo lực. Cụ thể, cơ quan sẽ phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi không thông báo, không cung cấp, che giấu hoặc ngăn cản việc cung cấp thông tin về trẻ em có nguy cơ bị xâm hại cho cơ quan, cá nhân có thẩm quyền. Phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng đối với hành vi không cung cấp, che giấu, ngăn cản cung cấp thông tin về trẻ em bị xâm hại cho cơ quan, cá nhân có thẩm quyền.

Phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi từ chối, không thực hiện hoặc không thực hiện đầy đủ, kịp thời việc hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Bạo lực với trẻ em bị phạt tới 20 triệu đồng - Ảnh: Internet Thực tế, nhiều phụ huynh, người chăm sóc trẻ không nhận biết được đâu là hành vi bạo lực với trẻ em và coi đó là hành vi bình thường để giáo dục trẻ như trừng phạt, đe dọa trẻ em bằng các hình ảnh, âm thanh, con vật, đồ vật; chửi mắng trẻ… Do vậy, bà Hải Anh cho rằng cơ quan chức năng cần mô tả rõ các hành vi vi phạm để mỗi người dân đều có thể nhận biết, phát hiện và báo cáo kịp thời với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm khắc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-ngay-1-1-2022-xu-phat-nguoi-co-tinh-lam-ngo-truoc-hanh-vi-nguoc-dai-tre-em-444651.html