Thanh Hoá: Vận động người dân sinh sống, công tác xa không về quê đón Tết nếu không thực sự cần thiết

Theo VnExpress đưa tin, mới đây, chính quyền TP. Thanh Hóa gửi thư ngỏ kêu gọi người dân tích cực vận động con em, người thân trong gia đình đang sinh sống, học tập, công tác xa quê tạm thời không về quê đón Tết Nguyên Đán nếu không thực sự cần thiết. Bức thư ngỏ với mục đích kêu gọi "chung tay cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19".

Trong bức thư nêu rõ, hiện nay tình hình dịch tại TP. Thanh Hóa diễn biến phức tạp, khó lường, số F0 có chiều hướng gia tăng với nhiều ổ dịch phức tạp xuất hiện từ nhà máy, chợ, siêu thị, bệnh viện, trường học đến khu dân cư. Từ ngày 14/10 đến 30/12/2021, địa phương ghi nhận gần 620 F0, trong đó có nhiều ca từ các tỉnh, thành phố khác trở về, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Đồng thời, chính quyền cũng đề nghị người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, hạn chế tối đa việc đi lại, thăm hỏi, chúc Tết, liên hoan, gặp mặt và các hoạt động tập trung đông người vì sự an toàn của mình và mọi người, góp phần sớm đẩy lùi dịch Covid-19...

Thư ngỏ của Thành ủy, UBND, HĐND, Mặt trận tổ quốc TP. Thanh Hóa ban hành - Ảnh: VnExpress

Liên quan đến bức thư ngỏ này, chiều 5/1, ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Thanh Hóa cho hay, đây là thư ngỏ do thành phố ban hành, không phải lệnh cấm, mà chỉ là khuyến cáo: "Thành phố không có chủ trương cấm và không thể cấm người dân đi lại. Khuyến cáo là để mọi người giữ sức khỏe trước hết cho bản thân, người thân và cộng đồng nói chung...".

Trước đó UBND xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, phải điều chỉnh công văn gửi ban quản lý các bản, yêu cầu lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, lao động tự do ngoài tỉnh nếu có nhu cầu trở về địa phương thì chủ động về trước ngày 10/1/2022 (tức 8/12 Âm lịch), trước Tết Nguyên đán 22 ngày, nhằm đảm bảo cách ly y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế.