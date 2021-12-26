Bình Thuận: Xe giường nằm bốc cháy dữ dội, 30 hành khách đang trên đường về quê ăn Tết

Xã hội 26/12/2021 21:14

Xe khách giường nằm chở gần 30 hành khách khi đang lưu thông hướng Nam – Bắc trên Quốc lộ 1, qua xã Sông Luỹ, huyện Bắc Bình thì bắt đầu bốc cháy.

Theo nguồn tin từ VOV, ngày 26/12, Công an H.Bắc Bình (Bình Thuận) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy xe khách giường nằm trên QL1 qua địa bàn.

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Xe giường nằm BS 36B-022.23 cháy trơ khung. Ảnh: VOV

Theo Công an H.Bắc Bình, gần 3 giờ sáng xe khách giường nằm BS 36B-022.23 lưu thông trên QL1 hướng Nam-Bắc, khi đến km 1661+100 QL1, thuộc địa bàn xã Sông Lũy, H.Bắc Bình thì tài xế phát hiện có lửa khói, bùng lên trong xe. Khi xe cháy, gần 30 hành khách hành trình từ TP.HCM, Bình Dương về quê Thanh Hóa đang ngủ trên xe. Tài xế Mạch Văn Hải (31 tuổi, trú Thanh Hóa) tấp xe vào lề và bấm mở cửa, tri hô để các hành khách trên xe tỉnh giấc.

Ngọn lửa bốc lên càng ngày càng cao và thiêu rụi chiếc xe ngay sau đó. Được biết, xe khách này chở đa số là người Thanh Hóa đang trên đường về nhà ăn tết, rất may các hành khách đều an toàn, nhưng mất hết tài sản.

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Mọi đồ đạc dưới gầm xe bị thiêu rụi. Ảnh: VOV

Cơ quan chức năng phối hợp cùng nhà xe đã hỗ trợ thức ăn và bố trí chuyến xe khác cho hành khách tiếp tục hành trình về quê. Hiện tại vụ cháy đang được Công an H.Bắc Bình điều tra, làm rõ nguyên nhân.

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