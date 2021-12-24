Lính cứu hỏa đã dập tắt nhanh đám cháy và kịp thời hướng dẫn, cứu hộ 6 người thoát ra khỏi đám cháy. Trong đó có 2 người được đưa đi bệnh viện do hít phải khói.

Theo nguồn tin từ VietNamNet, khoảng 9h50 sáng 24/12, lửa khỏi bùng lên tại căn hộ tầng 12 thuộc block C, chung cư Tecco Green Nest (hẻm 287 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM).

Lính cứu hỏa đã dập tắt nhanh đám cháy và kịp thời hướng dẫn, cứu hộ 6 người thoát ra khỏi đám cháy. Trong đó có 2 người được đưa đi bệnh viện do hít phải khói.

Thời điểm xảy ra cháy, căn hộ này có 6 người đang sinh sống.

Hiện trường diễn ra vụ cháy - Ảnh: VietNamNet

Tiếp nhận tin báo, cảnh sát điều động 7 xe cứu hỏa cùng hơn 50 cán bộ chiến sĩ tức tốc đến hiện trường.

Liên quan đến vụ việc, Tuổi Trẻ thông tin thêm, lực lượng chức năng đã tiếp cận bằng thang bộ cứu được 6 người ra khỏi đám cháy, đưa xuống đất an toàn. Trong đó 2 người được đưa đi bệnh viện trong tình trạng nhẹ do hít phải khói.

"Tôi đang ở trong nhà thì nghe mọi người la hét um sùm nên mở cửa xem thì biết cháy chung cư. Tôi lật đật chạy thang bộ xuống đất muốn hụt hơi, may mà không sao", một cư dân kể.

Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng nhiều tài sản bên trong căn hộ bị thiêu rụi. Theo PC07, nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do một cháu 12 tuổi (có vấn đề về thần kinh) tự đốt ghế sofa trong căn hộ gây cháy.

Cháy kinh hoàng ở Kiên Giang khiến 4 người tử vong: Người dân nhìn thấy cảnh đau đớn tột cùng sau khi dập lửa Theo người dân sinh sống tại khu vực đối diện hiện trường vụ cháy nhà, đám cháy khởi phát tại căn nhà ngay góc ngã ba. Khi lửa vừa bùng lên, nhiều người đã đập cửa căn nhà này và các căn nhà lân cận để kêu người bên trong chạy ra ngoài.

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