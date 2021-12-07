Dẫn tin từ Thanh Niên, sáng 7/12, đại tá Nguyễn Thanh Nhanh, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Kiên Giang, xác nhận có 4 người cùng một gia đình tử vong trong vụ cháy nhà xảy ra khoảng 3 giờ sáng cùng ngày tại tiệm kinh doanh nệm, màn cửa và quần áo may sẵn thuộc Trung tâm thương mại Ba Hòn (phố Ba Hòn, TT.Kiên Lương, H.Kiên Lương, Kiên Giang).

Một người dân sống gần hiện trường cho biết, lửa cháy gây nổ cột điện trên lề đường, trong nhà cháy thì liên tục có tiếng nổ lớn phát ra bên ngoài, tia điện xẹt sáng rực. Lúc đó mọi người hoảng quá và chỉ biết gọi điện báo cơ quan chức năng.

Theo người dân sinh sống tại khu vực đối diện hiện trường vụ cháy nhà , đám cháy khởi phát tại căn nhà ngay góc ngã ba. Khi lửa vừa bùng lên, nhiều người đã đập cửa căn nhà này và các căn nhà lân cận để kêu người bên trong chạy ra ngoài; đồng thời gọi điện thông báo cho cơ quan chức năng.

Theo một cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, qua lời kể của một số nhân chứng và khám nghiệm hiện trường ban đầu thì đám cháy bùng phát và sau khoảng 20 phút thì bùng lên dữ dội. Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, lửa gần như thiêu rụi toàn bộ căn nhà đầu tiên, lan sang ít nhất 3 căn nhà lân cận.

Đây là khu căn hộ dân cư liền kề với kết cấu xây dựng là 1 trệt và 2 tầng lầu. Quan sát hiện trường ban đầu cho thấy căn góc và thêm 5 căn hộ của các nhà liền kề bị cháy và thiêu rụi nhiều vật dụng trong nhà và mái hiên nhà. Thiệt hại về tài sản chưa thể thống kê.

Hiện trường vụ cháy làm 4 người tử vong - Ảnh: Thanh Niên

Liên quan đến vụ cháy, báo Sài Gòn Giải Phóng thông tin thêm, người dân địa phương chia sẻ thêm, gia đình có 4 người thiệt mạng là anh N.T. và chị N.N.Y. cùng 2 con còn nhỏ tuổi. Khi dập tắt đám cháy thì phát hiện cả 4 nạn nhân đều tử vong ở tầng trệt. Đau lòng nhất là cảnh người mẹ ôm một đứa con, còn người chồng cũng cố ôm một đứa con vào lòng tới giây phút sau cùng.

Hiện các lực lượng chức năng của tỉnh Kiên Giang vẫn đang khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra, thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.