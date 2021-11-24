TP.HCM: Cháy lớn thiêu rụi xưởng gỗ ở Quận 12, nỗ lực suốt 2 tiếng vẫn chưa dập được lửa hoàn toàn

Vụ hỏa hoạn bắt đầu xảy ra lúc 20h, nhưng đến tận 22h lực lượng PCCC vẫn chưa thể dập tắt hết.
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Theo báo Công an nhân dân đưa tin, khoảng 20 giờ tối 23/11, Trung tâm thông tin Phòng Cảnh sát Phòng cháychữa cháy & cứu hộ cứu hộ (PCCC&CNCH) CATP nhận tin báo cháy lớn tại xưởng gỗ trên đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM.
Nhận định vụ cháy phức tạp, rất dễ lây lan nên Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP đã điều động hơn 100 cán bộ chiến sĩ của 05 đơn vị tham gia chữa cháy (gồm: công an Quận 12, TP.Thủ Đức, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP) đến ngay hiện trường.
Ngay khi đến nơi, cảnh sát đã tiến hành dập lửa từ nhiều hướng. Do hiện trường cháy có nhiều chất dẫn lửa (gỗ, nệm mút, cao su,…) nên đã khiến hoả hoạn diễn biến phức tạp và khó lường hơn. Cảnh sát phải phá một số tường để phun nước.
Theo thông tin của báo Tin Tức/ TTXVN, đến gần 22 giờ, lực lượng PCCC mới khống chế được đám cháy. Công tác dập lửa vẫn được các chiến sĩ tích cực triển khai.
Tại hiện trường, khoảng 1.000m2 nhà xưởng đã bị lửa thiêu rụi, đổ sập. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã bảo vệ thành công các kho xưởng và nhà dân lân cận, không để xảy ra cháy lan.
Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy.