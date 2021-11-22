Người vợ trong clip 'chồng bắt gặp không mặc áo trên ô tô bị tát cháy má' lên tiếng nói rõ ngọn ngành sự việc?

Chị H. cho biết, chính chồng chị là người chửi, đánh và xé rách quần áo của chị, không phải chị bị đánh do chồng bắt gặp trong hoàn cảnh không có quần áo như một số thông tin đăng tải trên mạng xã hội...

Mới đây, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại màn ẩu đả của cặp vợ chồng ngay giữa đường phố tại Lào Cai. Theo thông tin người đăng tải đoạn clip cho biết người chồng bắt gặp vợ đi chơi về nhưng không mặc đủ quần áo, ngồi cố thủ trong xe ô tô. Còn người chồng đứng bên ngoài liên tục yêu cầu vợ ra ngoài, đồng thời quát lớn: "Chui ra, bố mày giết chết mày, mày muốn chết hôm nay tao cho mày chết luôn!". Khi mở được cửa xe, người chồng đã vung tay tát vợ và tiếp tục to tiếng chửi bới. Cùng lúc này, người chồng đã cởi áo khoác ngoài đưa cho vợ che chắn. Sau khi đoạn clip này lan truyền trên mạng xã hội, rất nhiều trang mạng xã hội đã đặt tiêu đề như: “Thấy vợ không quần áo trong ô tô, chồng lao tới mặc giúp rồi tát "cháy má"; Thấy vợ "trần như nhộng" trong ô tô, chồng lao tới mặc giúp rồi tát "cháy má"...

Hình ảnh chị H. bị chồng hành hung xé rách quần áo - Ảnh: Cắt từ clip Liên quan vụ việc này, trao đổi với báo Pháp Luật Việt Nam, chị H. - người vợ xuất hiện trong đoạn clip nói trên đã có những chia sẻ. Chị H. cho biết, chị và chồng sống với nhau được 7 năm tuy nhiên cả hai có nhiều mâu thuẫn dẫn đến tranh cãi. Chồng chị là người nóng tính nên chị cũng nhiều lần bị hành hung.

Ngày 21/11, vợ chồng có xảy ra tranh cãi, chồng chị đã đấm, đạp chị, đồng thời đạp móp méo chiếc xe ô tô của chị H. Khi đó có nhiều người can ngăn nên chị mới lên được ô tô chạy thoát về nhà mẹ đẻ. Sau đó, chị H. cùng chị gái và con nhỏ lên xe ô tô của chị H. đi mua cháo. Khi ra đến đường Nguyễn Du (phường Kim Tân) thì chồng chị bắt gặp chặn xe lại. Tại đây chồng chị đã tiếp tục mở cửa xe đấm, tát và giằng xé rách quần áo ngoài của chị. Lúc này, chồng bắt chị ra ngoài xe để tiếp tục hành hung thì nhìn thấy chị chỉ còn quần áo lót trên người nên đã cởi áo khoác của mình đưa cho chị H. Cũng may tại thời điểm đó có 1 thanh niên ra can ngăn nên chị H. mới chạy thoát thân vào nhà một người dân. Hình ảnh chị H. ra khỏi xe và người thanh niên can ngăn cho chị H. chạy vào nhà dân. Ảnh: Cắt từ clip Chị H. cũng cho biết thêm, bản thân chị khá buồn và bức xúc vì sự việc xảy ra của vợ chồng chị bị cư dân mạng hiểu sai và chỉ trích chị. Qua sự việc này, chị H. mong mọi người hiểu đúng ngọn ngành câu chuyện, các trang mạng xã hội không đặt tiêu đề sai lệch để tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chị và gia đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-vo-trong-clip-chong-bat-gap-khong-mac-ao-tren-o-to-bi-tat-chay-ma-len-tieng-noi-ro-ngon-nganh-su-viec-437728.html