Vũng Tàu: Ô tô Camry lao không phanh, húc văng hàng loạt xe máy khiến nhiều người b.ị th.ương

Mới đây tại Bà Rịa - Vũng Tàu, một chiếc ô tô con hiệu Camry đã mất lái lao thẳng qua làn đường đối diện, tông hàng loạt xe máy đi trên đường và khiến nhiều người b.ị th.ương.

Vụ tai nạn giao thông khiến nhiều người bất ngờ, hoảng sợ. Ngay lập tức cơ quan công an, CSGT đã có mặt để xử lý vụ việc.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào khoảng 16h40 tại TP Vũng Tàu, một xe ô tô con BKS 72A-06949 do người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển đi từ trong hẻm 847 đường 30/4 hướng ra đường chính 30/4 (phường 11, TP Vũng Tàu) thì bị mất lái lao qua làn đường đối diện khoảng 20m, húc văng liên tiếp 5 xe máy.

Chiếc xe ô tô chỉ dừng lại khi tông vào tường nhà số 738 trên đường 30/4.

Tại hiện trường, 4 xe máy BKS 71C1-31318; 72F1-48202; 72C2-28400 và 51X-80402 bị húc văng, vỡ vụn nhiều mảnh trên mặt đường, riêng xe máy BKS 72C1-91833 bị đầu xe ô tô ghim chặt vào tường nhà.

Hiện trường lộn xộn, nhiều xe máy nằm ngổn ngang chờ công an giải quyết.

Liên quan vụ việc, VnExpress thông tin, anh Dương Quang Huy - một người gặp nạn đã chia sẻ: 'Khi thấy ôtô lao tới, tôi vứt xe chạy thoát. Khi quay lại thấy xe của tôi bị cán nát phần đầu. Giờ tôi vẫn hồi hộp".

Riêng người lái ô tô gây tai nạn được xác định là nam khoảng 50 tuổi, sau khi tông xe vào tường thì bị thương ở chân trái, được người dân dìu ra ngoài.

Riêng ô tô bị hỏng phần đầu, các túi khí trong xe đều bung ra.

Theo nhân chứng, một số người đi xe máy va trúng bị thương nhẹ. Bệnh viện Vũng Tàu cho biết, không có ai gặp nạn được đưa vào bệnh viện.

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ tan tầm đặc biệt lại trên đoạn đường đông đúc nên khiến giao thông ngay sau đó có phần ùn ứ, cảnh sát giao thông đã đến để điều tiết phân luồng xe chạy. Riêng nguyên do, chi tiết vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ.

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