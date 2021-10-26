TP.HCM sẽ mở lại toàn bộ xe buýt vào tháng 11? Công bố lộ trình cụ thể?

Xã hội 26/10/2021 16:57

Mới đây, thông tin toàn bộ xe buýt trong TP.HCM sẽ được hoạt động trở lại khiến người dân hết sức vui mừng, phấn khởi. Thời gian 'tái khởi động' các chuyến buýt dự kiến từ ngày 15/11, triển khai theo từng giai đoạn.

Sau 4 tuyến xe buýt ngoại thành hoạt động từ ngày 5/10, vừa qua, 25/10 thêm 8 tuyến buýt nội thành TP.HCM cũng đã được tái khởi động phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân.

Trước tình hình dịch bệnh phần nào được kiểm soát, 12 tuyến xe chạy thí điểm phần nhiều khả thi,... theo VnExpress, mới đây Trung tâm quản lý giao thông công cộng đã gửi đề xuất lên Sở Giao thông Vận tải TP HCM: Mở lại toàn bộ tuyến khác sau ngày 15/11, triển khai theo từng giai đoạn.

TP.HCM sẽ mở lại toàn bộ xe buýt vào tháng 11? Công bố lộ trình cụ thể? - Ảnh 1

Theo đó, từ nay đến 1/11, trung tâm đề xuất khôi phục 16 tuyến xe buýt quan trọng, kết nối các đầu mối trung chuyển lớn như bến xe liên tỉnh, bến xe buýt, lộ trình đi qua các khu chế xuất, khu công nghiệp, chợ đầu mối... Số chuyến của mỗi tuyến hoạt động bằng 40% so với trước. Trong 16 tuyến xe này, hiện 8 tuyến đã hoạt động trở lại từ hôm 25/10.

Giai đoạn tiếp theo, từ ngày 8/11 dự kiến có thêm 29 tuyến xe buýt khác hoạt động trở lại, số chuyến bằng 50% trước dịch. Đây là các tuyến hoạt động trên các trục đường hướng tâm, xuyên tâm, vành đai, lộ trình độc đạo không có phương án tuyến khác thay thế...

Từ ngày 15/11, Trung tâm quản lý giao thông công cộng đề xuất khôi phục thêm 41 tuyến xe buýt có trợ giá còn lại. Dựa trên đánh giá tình hình đi lại của những tuyến xe đã được khôi phục ở các giai đoạn trước, trung tâm sẽ điều chỉnh tần suất, thời gian hoạt động theo nhu cầu của khách, dự kiến tăng lên từ 70-80% số chuyến so với trước dịch.

Các tiêu chí để khôi phục hoạt động của xe buýt dựa trên tình hình kiểm soát Covid-19 ở thành phố; mức độ quan trọng về tính kết nối, liên thông của từng tuyến xe...

TP.HCM sẽ mở lại toàn bộ xe buýt vào tháng 11? Công bố lộ trình cụ thể? - Ảnh 2

Một thực tế khác, mặc dù được tạo điều kiện để giao thông buýt bước dần vào giai đoạn 'bình thường mới', tuy nhiên vì tâm lý còn e ngại giữa tình hình dịch Covid-19 chưa hoàn toàn hạ nhiệt, số lượng hành khách trên mỗi chuyến xe cũng còn rất ít. 

Theo Tuổi trẻ, sáng 25/10, khoảng 45 phút có mặt tại trạm xe buýt trên đường Hàm Nghi (quận 1, TP.HCM), phóng viên ghi nhận có 4 chuyến xe buýt chạy qua đây (4 chuyến thuộc xe buýt số 65 và 20, mỗi chuyến cách nhau khoảng 20 phút).

Trên xe có 1-2 hành khách, có chuyến chỉ có tài xế và nhân viên soát vé. Tại trạm xe buýt cũng vắng tanh, chỉ có một vài bác tài xế xe ôm truyền thống đứng chờ.

Chú Hoàng Phi Long (54 tuổi, tài xế xe ôm truyền thống) chia sẻ: 'Chưa bao giờ tôi thấy trạm xe vắng như bây giờ. Khi hay tin xe buýt hoạt động trở lại, anh em tài xế xe ôm mừng lắm. Sáng nay ra đây thì nhìn nhau cười trừ vì tài xế còn nhiều hơn khách'.

TP.HCM sẽ mở lại toàn bộ xe buýt vào tháng 11? Công bố lộ trình cụ thể? - Ảnh 3

Trong giai đoạn từng bước 'mở cửa' như hiện nay, việc các tuyến xe buýt được hoạt động trở lại phần nào cho thấy dấu hiệu khả quan trong công tác phòng, chống dịch tại TP.HCM.

Dù vậy người dân vẫn cần đặc biệt lưu ý nếu tham gia vào các hoạt động giao thông công cộng, tuân thủ quy tắc 5k và hạn chế tiếp xúc khi không cần thiết,... đảm bảo sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh. 

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Từ khóa:   xe buýt tái hoạt động 15/10 giao thông tphcm

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