Cô dâu 'còng lưng' gánh 20 tỷ kiềng vàng nhẫn cưới trong ngày hôn lễ, dân mạng rần rần cảm thán: 'Lấy chồng đúng là gánh nặng'

Xã hội 26/10/2021 14:45

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ hình ảnh cô gái đeo vàng 'trĩu cổ' trong ngày trọng đại, con số sính lễ càng làm nhiều người choáng ngợp hơn nữa với xấp xỉ 20 tỷ đồng.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ rầm rộ hình ảnh cô dâu và chú rể ở Hà Nội khi nhận số lượng vàng cưới cực khủng, tới mức ai nhìn thấy cũng phải “nặng cổ” thay.

Cô dâu không thể đeo hết số kiềng và lắc tay. Tất cả số trang sức được trao tặng ấy được xếp thành từng lớp và đeo lên cổ cô dâu. 

Một người bạn của cô dâu đăng tải bài viết có tiết lộ về số hồi môn và tiền trang sức càng khiến dân mạng xuýt xoa.

“Hoan hỉ chốt hụi 20 tỷ sính lễ, nhẫn hột xoàn không 12 tỷ rồi, vàng mấy chục cây rồi mấy nghìn đô, Iphone 13 promax tá lả nhẹ nhàng xuất sắc ghê. Mai mốt đám cưới em cũng phải cỡ vậy em mới làm nha”, bạn cô dâu viết.

Và nhìn về trang sức cưới mà cô dâu được trao tặng trên sân khấu hôn lễ thì đúng là chẳng hề quá tí nào. Trong một đoạn clip khác quay cận cảnh, chú rể phải rất vất vả để chỉnh trang lại số trang sức cho vợ mình. Về phần cô dâu chú rể cũng không muốn nói nhiều về đám cưới của mình. Tuy nhiên, hình ảnh của cô với số vàng nặng trĩu đã được lan truyền rộng rãi trên nhiều fanpage.

Cô dâu 'còng lưng' gánh 20 tỷ kiềng vàng nhẫn cưới trong ngày hôn lễ, dân mạng rần rần cảm thán: 'Lấy chồng đúng là gánh nặng' - Ảnh 1

Trước đó, cũng đã có một vài lễ cưới mà cư dân mạng không ngớt lời xuýt xoa trước sự may mắn và hoành tráng của sính lễ mà nhà trai dành tặng cho cô dâu. Thậm chí người ta vẫn hay đùa một câu quen thuộc với nhau rằng 'Lấy chồng là gánh nặng', vì sính lễ nặng quá sức rồi. 

Cách đây không lâu, hồi tháng 4/2021, hình ảnh cô dâu đeo vàng trĩu cổ trong đám cưới với quy mô “khủng” cũng từng khiến dân mạng được một phen trầm trồ. Đám cưới được diễn ra tại Thị trấn Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn với sự tham gia của hơn 1000 khách mời.

Cô dâu 'còng lưng' gánh 20 tỷ kiềng vàng nhẫn cưới trong ngày hôn lễ, dân mạng rần rần cảm thán: 'Lấy chồng đúng là gánh nặng' - Ảnh 2
Cô dâu ở Lạng Sơn từng được dân mạng chia sẻ hình ảnh với sự trầm trồ, ngưỡng mộ 

 

 

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