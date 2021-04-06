Cô dâu Sóc Trăng nhận quà cưới 'siêu to khổng lồ' lên đến hơn 6 tỷ: Người ngưỡng mộ, kẻ bảo khoe khoang

Bên cạnh đó, bên nhà trai cũng không hề kém cạnh nhà gái khi bố mẹ chú rể cũng trao cho cô dâu của hồi môn “khủng”, bao gồm: Một cặp nhẫn, một lắc vàng, 2 vòng vàng, 4 lượng vàng miếng và 60 triệu tiền mặt. Ước tính tổng số của hồi môn của cô dâu lên đến 4 tỷ đồng.

Mới đây, mạng xã hội lại được phen xôn xao khi đoạn clip ghi cảnh cô dâu được bố mẹ tặng quà cưới “siêu to khổng lồ” được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Cụ thể, đây là đám cưới của cô dâu Huỳnh Như và chú rể Phát Toàn ở Sóc Trăng. Khi nhà trai đến rước dâu, trước quan viên hai họ, chủ hôn lễ có đôi lời phát biểu: “Trước khi con gái về nhà chồng, cô Sáu (mẹ cô dâu) có cho con số tiền mặt 200 triệu đồng; 12 miếng vàng; 2 cọng vàng, mỗi cọng trị giá một cây; một chiếc lắc vàng trị giá một cây và sổ tiết kiệm 2 tỷ đồng”. Sau đó bố mẹ lên trao cho cô dâu từng món đồ.

Bố mẹ trao tặng quà cưới cho cô dâu - Ảnh cắt từ clip

Theo người đăng tải clip cũng là người quen của cô dâu chú rể chia sẻ: “Cặp đôi từng có thời gian tìm hiểu, yêu đương rồi mới tiến tới hôn nhân. Số của hồi môn họ nhận được trong lễ cưới chính là tình cảm, sự yêu thương của bố mẹ hai bên dành tặng. Đó cũng là một nét văn hóa đặc trưng của người dân miền Tây khi con gái họ lập gia đình. Vì thế mình mong mọi người có cái nhìn thoáng hơn về phong tục tặng vàng – tiền hoặc kim cương và hiểu rằng đó không phải là phô trương, khoe của”.

Quà cưới của bố mẹ cô dâu - Ảnh cắt từ clip

Quà cưới của bố mẹ chú rể - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng với nhiều ý kiến đa chiều. Có người bảo phô trương, làm màu, có người thì ngưỡng mộ và chúc phúc. Một cư dân mạng để lại bình luận: “Miền Tây có nhiều đám cưới “siêu khủng” thật sự luôn ấy! Ban đầu, mình khá dị ứng với kiểu bố mẹ công khai tặng tiền vàng như thế này cho các con trước mặt họ hàng hai bên. Mình thấy nó kiểu khoe khoang tài sản thế nào ấy. Và rồi, một lần vào An Giang dự đám cưới của người quen, mình đã có cái nhìn khác. Hóa ra, đó là phong tục của người dân, thể hiện tình cảm mà các bậc phụ huynh dành tặng cho con của họ trước khi có gia đình riêng. Chúc mừng hai bạn trẻ nhé. Chúc hai bạn hạnh phúc đến cuối đời”.