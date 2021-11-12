Hà Nội: Cháy lớn tại chung cư cũ, lực lượng chức năng kịp thời giải cứu 2 bà cháu bị mắc kẹt ra khỏi nơi nguy hiểm

Xã hội 12/11/2021 09:45

Ngọn lửa bốc lên từ tầng 3, nhà G1, tập thể Thành Công (Hà Nội), lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đã giải cứu 2 người khỏi hiện trường vụ cháy.

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, khoảng 13h50’ ngày 11/11, người dân tại ngõ 10 Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội phát hiện cháy lớn tại khu tập thể Thành Công tạo thành đám khói lớn bao quanh khu vực.

Nhận được tin báo, Công an quận Ba Đình và Công an quận Đống Đa đã khẩn trương điều 4 xe chữa cháy, 1 xe téc, 2 xe chỉ huy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Cảnh sát PCCC và CNCH tới hiện trường để chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn nhanh chóng.

Hà Nội: Cháy lớn tại chung cư cũ, lực lượng chức năng kịp thời giải cứu 2 bà cháu bị mắc kẹt ra khỏi nơi nguy hiểm - Ảnh 1
4 xe chữa cháy cùng hàng chục CBCS của 2 quận Ba Đình và Đống Đa đã tham gia chữa cháy - Ảnh: Công an nhân dân

Theo Công an quận Ba Đình cho biết, vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ tầng 3, nhà G1, tập thể Thành Công. Sau đó, ngọn lửa lan sang tầng 4 và tầng 5 của khu tập thể.

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã kịp thời phối hợp hướng dẫn thoát nạn cho 2 bà cháu đang bị mắc kẹt trong căn nhà bị cháy. Đến 16h, ngọn lửa đã được khống chế. Tuy nhiên, sau đó, lực lượng chức năng vẫn tiếp cận hiện trường để làm mát.

Rất may, vụ cháy không gây thương vong về người. Nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy gây ra đang được Công an quận Ba Đình thống kê, điều tra, làm rõ.

Ôm 6 di ảnh vợ con sau vụ cháy kinh hoàng, người đàn ông thủ thỉ: Tôi mơ thấy bà về!

Ôm 6 di ảnh vợ con sau vụ cháy kinh hoàng, người đàn ông thủ thỉ: Tôi mơ thấy bà về!

Ôm 6 di ảnh vợ con, ông Lục Chí Tâm vẫn chưa thôi nguôi ngoai sau đám cháy ở Thủ Đức - biến cố khiến dư luận bàng hoàng vào 8 tháng trước.

Xem thêm
Từ khóa:   1 người tử vong do cháy lớn 2 người tử vong do cháy lớn 3 người tử vong do cháy lớn

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 5 giờ 6 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 5 giờ 36 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 6 giờ 6 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 7 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số