Hà Nội: Cháy lớn tại chung cư cũ, lực lượng chức năng kịp thời giải cứu 2 bà cháu bị mắc kẹt ra khỏi nơi nguy hiểm

Ngọn lửa bốc lên từ tầng 3, nhà G1, tập thể Thành Công (Hà Nội), lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đã giải cứu 2 người khỏi hiện trường vụ cháy.

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, khoảng 13h50’ ngày 11/11, người dân tại ngõ 10 Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội phát hiện cháy lớn tại khu tập thể Thành Công tạo thành đám khói lớn bao quanh khu vực.

Nhận được tin báo, Công an quận Ba Đình và Công an quận Đống Đa đã khẩn trương điều 4 xe chữa cháy, 1 xe téc, 2 xe chỉ huy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Cảnh sát PCCC và CNCH tới hiện trường để chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn nhanh chóng.

4 xe chữa cháy cùng hàng chục CBCS của 2 quận Ba Đình và Đống Đa đã tham gia chữa cháy - Ảnh: Công an nhân dân

Theo Công an quận Ba Đình cho biết, vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ tầng 3, nhà G1, tập thể Thành Công. Sau đó, ngọn lửa lan sang tầng 4 và tầng 5 của khu tập thể.

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã kịp thời phối hợp hướng dẫn thoát nạn cho 2 bà cháu đang bị mắc kẹt trong căn nhà bị cháy. Đến 16h, ngọn lửa đã được khống chế. Tuy nhiên, sau đó, lực lượng chức năng vẫn tiếp cận hiện trường để làm mát.

Rất may, vụ cháy không gây thương vong về người. Nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy gây ra đang được Công an quận Ba Đình thống kê, điều tra, làm rõ.

Ôm 6 di ảnh vợ con sau vụ cháy kinh hoàng, người đàn ông thủ thỉ: Tôi mơ thấy bà về! Ôm 6 di ảnh vợ con, ông Lục Chí Tâm vẫn chưa thôi nguôi ngoai sau đám cháy ở Thủ Đức - biến cố khiến dư luận bàng hoàng vào 8 tháng trước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-chay-lon-tai-chung-cu-cu-luc-luong-chuc-nang-kip-thoi-giai-cuu-2-ba-chau-bi-mac-ket-ra-khoi-noi-nguy-hiem-435940.html