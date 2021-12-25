Hà Nội: Các quận trung tâm 'nguy cơ cao' cấm bán hàng ăn uống tại chỗ

Xã hội 25/12/2021 19:20

Theo quy định, 8 quận tại Hà Nội sẽ phải siết chặt nhiều hoạt động phòng, chống dịch; dừng bán hàng ăn uống tại chỗ.

Theo nguồn tin từ báo Lao Động, ngày 25/12, theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất, Hà Nội có 8 quận ở cấp độ 3 (màu cam, nguy cơ cao), gồm: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm và Tây Hồ.

Theo quy định, 8 quận này sẽ phải siết chặt nhiều hoạt động phòng, chống dịch; dừng bán hàng ăn uống tại chỗ. Trong số 8 địa phương này, quận Đống Đa và Hai Bà Trưng trước đó đã yêu cầu nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về từ ngày 13 và ngày 19/12.

Cập nhật đến chiều 25/12, các quận Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Ba Đình và Tây Hồ đã quyết định điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 3 để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Trong đó, quận Tây Hồ và Hoàn Kiếm sẽ bắt đầu triển khai từ 12h ngày 26/12; còn quận Hoàng Mai và Ba Đình sẽ từ 12h ngày 27/12.

Ha Noi 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo Vnexpress, các biện pháp siết chặt phòng, chống dịch khi nâng cấp độ dịch lên mức "nguy cơ cao" gồm:

Cửa hàng ăn, uống chỉ được bán mang về, đóng cửa trước 21h hàng ngày; cấm buôn bán tại chợ cóc, chợ tạm. Các cơ sở hoạt động không quá 50% công suất.

Học sinh lớp 12 các trường THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên dừng đến trường; chuyển sang học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Người dân được khuyến cáo không ra khỏi nhà khi không cần thiết. Trường hợp ra khỏi nhà phải tuân thủ biện pháp phòng, chống dịch (đeo khẩu trang, không tập trung đông người, khai báo y tế).

Tuỳ đặc thù, mỗi quận có thêm những quy định riêng. Ví dụ, quận Tây Hồ có phố đi bộ nên chính quyền thông báo tạm dừng hoạt động với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu, có nguy cơ lây nhiễm cao, phố đi bộ.

Trong các quận được đánh giá cấp độ 3, hiện chỉ còn Long Biên chưa có thông tin việc áp dụng các biện pháp phòng dịch tương ứng.

Việc các quận trên dừng một số hoạt động không thiết yếu diễn ra trong bối cảnh số ca mắc mới của Hà Nội gần một tuần qua cao nhất cả nước. Hôm nay, công bố đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống Covid-19, thành phố cho biết có thêm 6 quận chuyển từ "vàng" sang "cam" gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ.

Cùng với hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng được đánh giá cấp độ 3 từ trước đó, 8/12 quận của thủ đô đã ở mức nguy cơ cao về dịch.

Dù số ca tăng cao nhưng lãnh đạo thành phố cho biết dịch vẫn trong tầm kiểm soát và chưa có phương án phong toả diện rộng. Bên cạnh đó, thủ đô là một trong những địa phương có tỷ lệ tiêm phòng Covid-19 cao nhất cả nước. Hiện tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều là 98,2% (đã đạt tỷ lệ tối thiểu 70%); tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 liều vaccine là 95,1% (đạt tỷ lệ tối thiểu 80%).

TP.HCM: Cháy lớn ở căn hộ chung cư quận 12, khói độc khiến 2 người phải nhập viện

TP.HCM: Cháy lớn ở căn hộ chung cư quận 12, khói độc khiến 2 người phải nhập viện

Lính cứu hỏa đã dập tắt nhanh đám cháy và kịp thời hướng dẫn, cứu hộ 6 người thoát ra khỏi đám cháy. Trong đó có 2 người được đưa đi bệnh viện do hít phải khói.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Nội COVID-19 cấp độ dịch tại Hà Nội

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 48 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 48 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 3 giờ 18 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số