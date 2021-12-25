Hà Nội: Các quận trung tâm 'nguy cơ cao' cấm bán hàng ăn uống tại chỗ

Theo quy định, 8 quận này sẽ phải siết chặt nhiều hoạt động phòng, chống dịch; dừng bán hàng ăn uống tại chỗ. Trong số 8 địa phương này, quận Đống Đa và Hai Bà Trưng trước đó đã yêu cầu nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về từ ngày 13 và ngày 19/12.

Theo nguồn tin từ báo Lao Động, ngày 25/12, theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất, Hà Nội có 8 quận ở cấp độ 3 (màu cam, nguy cơ cao), gồm: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm và Tây Hồ.

Trong đó, quận Tây Hồ và Hoàn Kiếm sẽ bắt đầu triển khai từ 12h ngày 26/12; còn quận Hoàng Mai và Ba Đình sẽ từ 12h ngày 27/12.

Cập nhật đến chiều 25/12, các quận Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Ba Đình và Tây Hồ đã quyết định điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 3 để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

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Theo Vnexpress, các biện pháp siết chặt phòng, chống dịch khi nâng cấp độ dịch lên mức "nguy cơ cao" gồm:

Cửa hàng ăn, uống chỉ được bán mang về, đóng cửa trước 21h hàng ngày; cấm buôn bán tại chợ cóc, chợ tạm. Các cơ sở hoạt động không quá 50% công suất.

Học sinh lớp 12 các trường THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên dừng đến trường; chuyển sang học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Người dân được khuyến cáo không ra khỏi nhà khi không cần thiết. Trường hợp ra khỏi nhà phải tuân thủ biện pháp phòng, chống dịch (đeo khẩu trang, không tập trung đông người, khai báo y tế).

Tuỳ đặc thù, mỗi quận có thêm những quy định riêng. Ví dụ, quận Tây Hồ có phố đi bộ nên chính quyền thông báo tạm dừng hoạt động với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu, có nguy cơ lây nhiễm cao, phố đi bộ.

Trong các quận được đánh giá cấp độ 3, hiện chỉ còn Long Biên chưa có thông tin việc áp dụng các biện pháp phòng dịch tương ứng.

Việc các quận trên dừng một số hoạt động không thiết yếu diễn ra trong bối cảnh số ca mắc mới của Hà Nội gần một tuần qua cao nhất cả nước. Hôm nay, công bố đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống Covid-19, thành phố cho biết có thêm 6 quận chuyển từ "vàng" sang "cam" gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ.

Cùng với hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng được đánh giá cấp độ 3 từ trước đó, 8/12 quận của thủ đô đã ở mức nguy cơ cao về dịch.

Dù số ca tăng cao nhưng lãnh đạo thành phố cho biết dịch vẫn trong tầm kiểm soát và chưa có phương án phong toả diện rộng. Bên cạnh đó, thủ đô là một trong những địa phương có tỷ lệ tiêm phòng Covid-19 cao nhất cả nước. Hiện tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều là 98,2% (đã đạt tỷ lệ tối thiểu 70%); tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 liều vaccine là 95,1% (đạt tỷ lệ tối thiểu 80%).