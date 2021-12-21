Bộ Y tế ban hành biểu mẫu và quy trình cấp hộ chiếu vắc xin, được áp dụng thống nhất cả nước

Xã hội 21/12/2021 20:22

Theo Quyết định 5772, biểu mẫu và quy trình cấp hộ chiếu vắc xin ban hành được áp dụng thống nhất tại tất cả các cơ sở tiêm chủng trên cả nước.

Theo nguồn tin từ Thanh Niên, Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 5772/QĐ-BYT (Quyết định 7552) về biểu mẫu và quy trình cấp “Hộ chiếu vắc xin”, chính thức áp dụng từ ngày 20/12/2021.

Theo Quyết định 5772, biểu mẫu và quy trình cấp hộ chiếu vắc xin ban hành được áp dụng thống nhất tại tất cả các cơ sở tiêm chủng trên cả nước.

Hộ chiếu vắc xin thể hiện thông tin cơ bản cá nhân bao gồm họ và tên và ngày sinh kết hợp với giấy tờ định danh khác như CMND, CCCD hay hộ chiếu để giúp định danh người sở hữu.

 

Các thông tin về bệnh dịch mà chứng nhận nhắm tới (Covid-19); vắc xin; loại vắc xin và nhà cung cấp hoặc sản xuất sẽ được hiển thị; ngày tiêm và số mũi tiêm đã nhận để xác định thông tin tiêm chủng.

Các thông tin trên sẽ được ký số, mã hoá và được đóng gói dưới dạng mã QR định dạng 2D. Mã QR hết hạn sau 12 tháng kể từ ngày khởi tạo.

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Các vắc xin Covid-19 được thể hiện bằng các code riêng trên hộ chiếu vắc xin Covid - Ảnh: Thanh Niên

Quy trình “Hộ chiếu vắc xin”gồm 3 bước:

Bước 1: các cơ sở tiêm chủng rà soát, xác minh, xác thực thông tin người dân tiêm chủng vắc xin Covid-19 theo hướng dẫn tại Công văn số 8938/BYT-DP ngày 21.10.2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin Covid-19; và Công văn số 9438/BYT-CNTT ngày 5.11.2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quy trình xác thực thông tin người dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19.

Bước 2: các cơ sở tiêm chủng thực hiện ký số dữ liệu tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19. Nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19 kết nối, chia sẻ dữ liệu tiêm chủng với Hệ thống Quản lý cấp chứng nhận tiêm chủng vắc xin Covid-19 đáp ứng theo các quy định về kết nối dữ liệu y tế do Bộ Y tế ban hành.

Bước 3: Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, thực hiện ký số giấy xác nhận tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tập trung. Chứng nhận được cấp sử dụng định dạng mã QR theo tiêu chuẩn của EU.

Các ứng dụng phòng chống dịch quốc gia và các ứng dụng tiện ích khác (nếu được sự đồng ý của cá nhân người sử dụng) tiếp nhận và lưu giữ xác nhận tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 dạng mã QR theo hướng dẫn trao đổi dữ liệu y tế do Bộ Y tế ban hành.

Quyết định này do Bộ Y tế ban hành ngày 20.12.2021, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

 

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Từ khóa:   Hộ chiếu vắc xin COVID-19 hộ chiếu vaccine

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