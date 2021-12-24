Cả hai bệnh nhân này đều tử vong tại Bệnh viện Nhân dân 115 sau khi làm thẩm mỹ tại 2 cơ sở làm đẹp trên địa bàn TP.HCM.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, ngày 24/12, Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa có báo cáo về 2 trường hợp tử vong sau khi làm đẹp ở quận Tân Phú và quận 1.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân T.N.P.U. (24 tuổi), tử vong khi trị mụn tại cơ sở spa Diep Clinic tại địa chỉ 320/18 Độc Lập, phường Tân Quý (quận Tân Phú). Sở Y tế đã phối hợp với các đơn vị kiểm tra cơ sở này, ghi nhận cơ sở có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, ngành nghề dịch vụ săn sóc da do bà Diệp Yến Linh làm chủ.

Cụ thể, ngày 7/12, sau khi nhận được thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 về 2 nữ bệnh nhân tử vong, sau khi thực hiện dịch vụ thẩm mỹ tại các cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn quận Tân Phú và quận 1, Sở Y tế đã khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc ngay trong tối cùng ngày.

Ảnh minh họa: Tuổi Trẻ

Cơ sở có các máy laser, thuốc, kem gây tê, mỹ phẩm nhưng chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ. Ngoài ra, cơ sở này còn thực hiện kỹ thuật laser nhưng chưa có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh theo quy định.

Theo giải trình của chủ cơ sở, bệnh nhân U. là khách hàng cũ của cơ sở, đến điều trị mụn và thâm da từ ngày 16/11. Lúc 13h40 ngày 7/12, chị U. tiếp tục điều trị theo liệu trình cũ, được thoa kem gây tê phần mặt, lưng, mông để thực hiện laser. Khoảng 30 phút sau khi thoa kem, chị bị co giật, cơ sở đã tiến hành cấp cứu, đưa bệnh nhân vào Bệnh viện Nhân dân 115, sau đó bệnh nhân tử vong.

Theo Bệnh viện Nhân dân 115, bệnh nhân tử vong lúc 16h55 ngày 7/12 do ngưng tuần hoàn hô hấp, được hồi sinh tim phổi nhưng không hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Báo Lao Động đưa tin về trường hợp tử vong trước đó là một phụ nữ 32 tuổi tử vong sau khi hút mỡ. Nạn nhân là học viên của cơ sở thẩm mỹ tại đường Nguyễn Công Trứ (quận 1) từ ngày 20/11. Đến ngày 5/12, bà Lê Thị Huyền Trang - chủ cơ sở - trực tiếp nâng mũi, hút mỡ bụng với giá 15 triệu đồng cho nữ học viên, chưa thanh toán.

Bà Trang đã nhờ một bác sĩ 25 tuổi, có bằng bác sĩ Y khoa (do Đại học Thái Nguyên cấp tháng 6/2019), gây mê cho bệnh nhân. Sau phẫu thuật, cô gái về nhà, trở nặng, tử vong dù đã được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Theo báo cáo của bệnh viện, bệnh nhân ngưng tuần hoàn hô hấp trước nhập viện, tử vong sau hút mỡ bụng giờ thứ 14. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 đã thụ lý vụ việc. Sở Y tế đã niêm phong hồ sơ bệnh án liên quan để phục vụ điều tra.

Hiện dư luận vẫn đang tiếp tục quan tâm và theo dõi những diễn biến tiếp theo của vụ việc.