Thanh tra Sở Y tế TP.HCM báo cáo vụ 2 phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ tử vong ở Tân Phú và quận 1

Xã hội 24/12/2021 17:44

Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa có báo cáo về 2 trường hợp tử vong sau khi làm đẹp ở quận Tân Phú và quận 1.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, ngày 24/12, Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa có báo cáo về 2 trường hợp tử vong sau khi làm đẹp ở quận Tân Phú và quận 1.

Cả hai bệnh nhân này đều tử vong tại Bệnh viện Nhân dân 115 sau khi làm thẩm mỹ tại 2 cơ sở làm đẹp trên địa bàn TP.HCM.

Cụ thể, ngày 7/12, sau khi nhận được thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 về 2 nữ bệnh nhân tử vong, sau khi thực hiện dịch vụ thẩm mỹ tại các cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn quận Tân Phú và quận 1, Sở Y tế đã khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc ngay trong tối cùng ngày.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân T.N.P.U. (24 tuổi), tử vong khi trị mụn tại cơ sở spa Diep Clinic tại địa chỉ 320/18 Độc Lập, phường Tân Quý (quận Tân Phú). Sở Y tế đã phối hợp với các đơn vị kiểm tra cơ sở này, ghi nhận cơ sở có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, ngành nghề dịch vụ săn sóc da do bà Diệp Yến Linh làm chủ.

tham my 1
Ảnh minh họa: Tuổi Trẻ

Cơ sở có các máy laser, thuốc, kem gây tê, mỹ phẩm nhưng chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ. Ngoài ra, cơ sở này còn thực hiện kỹ thuật laser nhưng chưa có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh theo quy định.

Theo giải trình của chủ cơ sở, bệnh nhân U. là khách hàng cũ của cơ sở, đến điều trị mụn và thâm da từ ngày 16/11. Lúc 13h40 ngày 7/12, chị U. tiếp tục điều trị theo liệu trình cũ, được thoa kem gây tê phần mặt, lưng, mông để thực hiện laser. Khoảng 30 phút sau khi thoa kem, chị bị co giật, cơ sở đã tiến hành cấp cứu, đưa bệnh nhân vào Bệnh viện Nhân dân 115, sau đó bệnh nhân tử vong.

Theo Bệnh viện Nhân dân 115, bệnh nhân tử vong lúc 16h55 ngày 7/12 do ngưng tuần hoàn hô hấp, được hồi sinh tim phổi nhưng không hiệu quả.

tham my 2
Ảnh minh họa: Internet

Báo Lao Động đưa tin về trường hợp tử vong trước đó là một phụ nữ 32 tuổi tử vong sau khi hút mỡ. Nạn nhân là học viên của cơ sở thẩm mỹ tại đường Nguyễn Công Trứ (quận 1) từ ngày 20/11. Đến ngày 5/12, bà Lê Thị Huyền Trang - chủ cơ sở - trực tiếp nâng mũi, hút mỡ bụng với giá 15 triệu đồng cho nữ học viên, chưa thanh toán.

Bà Trang đã nhờ một bác sĩ 25 tuổi, có bằng bác sĩ Y khoa (do Đại học Thái Nguyên cấp tháng 6/2019), gây mê cho bệnh nhân. Sau phẫu thuật, cô gái về nhà, trở nặng, tử vong dù đã được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Theo báo cáo của bệnh viện, bệnh nhân ngưng tuần hoàn hô hấp trước nhập viện, tử vong sau hút mỡ bụng giờ thứ 14. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 đã thụ lý vụ việc. Sở Y tế đã niêm phong hồ sơ bệnh án liên quan để phục vụ điều tra.

Hiện dư luận vẫn đang tiếp tục quan tâm và theo dõi những diễn biến tiếp theo của vụ việc.

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM gấp rút vào cuộc vụ hai phụ nữ tử vong sau khi làm đẹp tại thẩm mỹ viện

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM gấp rút vào cuộc vụ hai phụ nữ tử vong sau khi làm đẹp tại thẩm mỹ viện

Trong đêm 8/12, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã tiến hành thanh tra cả 2 cơ sở xảy ra các vụ tai biến tử vong trên.

Xem thêm
Từ khóa:   phẫu thuật thẩm mỹ tử vong sau khi PTTM hút mỡ nặn mụn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 52 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số