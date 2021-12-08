Từ thời điểm này, người nhà chị N. không còn liên hệ được. Sau đó, chị N. được đưa về nhà của một nhân viên thẩm mỹ viện tại quận 8 để theo dõi. Khoảng 22h, chị N. có dấu hiệu mệt, khó thở. Nhân viên thẩm mỹ cho biết, chị N. được thở ô xy và đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115. Đến 8h sáng ngày 6/12, thẩm mỹ viện báo với người nhà ở Cà Mau lên TP.HCM gấp, “N. đang hấp hối, nguy kịch”, tuy nhiên không cho địa chỉ chính xác và chỉ dặn, lên đến TP.HCM thì gọi điện lại.

Liên quan đến vụ người phụ nữ 31 tuổi tử vong sau khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện ở TP.HCM, trao đổi với Vietnamnet, sáng 8/12, anh K. - người nhà nạn nhân H.T.N (31 tuổi) bức xúc cho biết ngày 5/12, chị N. đến thẩm mỹ viện Vera tại quận 1 hút mỡ bụng và ca phẫu thuật diễn ra lúc 14h, hoàn thành vào 16h cùng ngày.

Dù anh K. yêu cầu nhân viên đưa sang bệnh viện để gặp chị N. nhưng người này lại đưa anh về nhà ở quận 8 – cũng là nơi chị N. được theo dõi sau mổ. Tại đây, có gần 10 người nói chuyện với anh và cho biết, chị N. đã mất.

Chiều cùng ngày, anh K. đến địa chỉ được chị N. check in trên Facebook cá nhân trước khi hút mỡ bụng nhưng chỉ thấy có một nhân viên. “Đèn tắt tối, không có ai làm việc, chỉ duy nhất một chị đang dọn dẹp đồ đạc ở đó. Thẩm mỹ viện ở trên gác, phía dưới là một quán cafe”, anh K. cho biết.

Đáng chú ý, thông tin từ bác sĩ với người nhà lại rất khác. Theo đó, chị N. được đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu vào 3h sáng ngày 6/12 (không phải 22h ngày 5/12) với tình trạng ngưng tim, ngưng thở ngoại viện. Đến 8h sáng 6/12, chị tử vong.

Anh K. bức xúc: “Tại sao chị N. đã mất trước đó mà 8h sáng báo với người nhà đang hấp hối. Nếu được cấp cứu sớm hơn, chị tôi đã có hy vọng sống.”

Tối 6/12, anh K. đến báo cáo sự việc với Cơ quan công an quận 8, TP.HCM (nơi xảy ra vụ việc). Theo anh K., ê kip hút mỡ bụng gồm 4 người, nhưng khi khai báo với công an, thẩm mỹ viện khai báo chỉ có 2 người. Trước đó, khi đưa chị N. đi cấp cứu, những người này cũng khai địa chỉ nhà tại Tôn Đản, quận 4, trong khi thực tế ở quận 8.

“Lúc đó hoảng nên báo nhầm” - lời giải thích của thẩm mỹ viện với người nhà.

Thế nhưng, cũng theo người nhà, thẩm mỹ viện Vera chỉ là nơi cho thuê phòng mổ để ê kip phẫu thuật. “Họ đã thuê cố định 1 phòng ở đây, nhìn vào sẽ tưởng là chuyên nghiệp, cơ sở lớn, nhưng thực tế chỉ là thuê lại thôi. Người trực tiếp phẫu thuật tên Trang – không phải bác sĩ, chỉ là tay ngang”, anh K. chia sẻ.

Dựa vào bài đăng Facebook của nạn nhân, gia đình xác định được địa chỉ hút mỡ bụng - Ảnh: Vietnamnet

Ngày 7/12, mẹ ruột nạn nhân có mặt và báo với Trung tâm giám định pháp y TP.HCM thực hiện giám định. Chiều cùng ngày, chị N. được đưa về quê nhà Cà Mau lo hậu sự.

Được biết, chị N. (31 tuổi) đang theo học ngành spa tại TP.HCM, đồng thời cũng đã quen biết thẩm mỹ viện Vera trước đó. Anh K. cho rằng, vì tin tưởng nên chị N. đã thực hiện hút mỡ tại đây.

Khi xảy ra sự việc, người đại diện đưa cho gia đình 50 triệu tiền lo hậu sự. Tuy nhiên, khi biết gia đình quyết định thực hiện pháp y làm rõ sự việc, thẩm mỹ viện có thái độ “ngó lơ”.

“Đến nay chúng tôi không có một lời xin lỗi nào hay hỏi thăm nào cả. Chúng tôi rất đau lòng và bức xúc vì họ báo cho gia đình quá muộn, không đưa chị đi cấp cứu sớm, may ra có thể được cứu sống. Lúc đó ngưng tim rồi..."

Theo anh K., cơ quan công an quận 1, quận 8 (TP.HCM) đã làm việc cùng gia đình và những người liên quan trong 2 ngày qua, để làm rõ vụ việc đau lòng trên.