Vụ người phụ nữ tử vong sau khi hút mỡ bụng: Nạn nhân vừa lên TP.HCM học spa, có quen biết thẩm mỹ viện từ trước

Xã hội 08/12/2021 14:42

Nạn nhân vừa từ Cà Mau lên TP.HCM khoảng 2 tuần để học việc. Thế nhưng, sau 14 giờ hút mỡ bụng từ một thẩm mỹ viện quen biết, chị tử vong ở tuổi 31.

Liên quan đến vụ người phụ nữ 31 tuổi tử vong sau khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện ở TP.HCM, trao đổi với Vietnamnet, sáng 8/12, anh K. - người nhà nạn nhân H.T.N (31 tuổi) bức xúc cho biết ngày 5/12, chị N. đến thẩm mỹ viện Vera tại quận 1 hút mỡ bụng và ca phẫu thuật diễn ra lúc 14h, hoàn thành vào 16h cùng ngày.

Từ thời điểm này, người nhà chị N. không còn liên hệ được. Sau đó, chị N. được đưa về nhà của một nhân viên thẩm mỹ viện tại quận 8 để theo dõi. Khoảng 22h, chị N. có dấu hiệu mệt, khó thở. Nhân viên thẩm mỹ cho biết, chị N. được thở ô xy và đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115. Đến 8h sáng ngày 6/12, thẩm mỹ viện báo với người nhà ở Cà Mau lên TP.HCM gấp, “N. đang hấp hối, nguy kịch”, tuy nhiên không cho địa chỉ chính xác và chỉ dặn, lên đến TP.HCM thì gọi điện lại.

Vụ người phụ nữ tử vong sau khi hút mỡ bụng: Nạn nhân vừa lên TP.HCM học spa, có quen biết thẩm mỹ viện từ trước - Ảnh 1
Người phụ nữ tử vong sau khi hút mỡ bụng - Ảnh minh họa: Internet

Chiều cùng ngày, anh K. đến địa chỉ được chị N. check in trên Facebook cá nhân trước khi hút mỡ bụng nhưng chỉ thấy có một nhân viên. “Đèn tắt tối, không có ai làm việc, chỉ duy nhất một chị đang dọn dẹp đồ đạc ở đó. Thẩm mỹ viện ở trên gác, phía dưới là một quán cafe”, anh K. cho biết.

Dù anh K. yêu cầu nhân viên đưa sang bệnh viện để gặp chị N. nhưng người này lại đưa anh về nhà ở quận 8 – cũng là nơi chị N. được theo dõi sau mổ. Tại đây, có gần 10 người nói chuyện với anh và cho biết, chị N. đã mất.

Đáng chú ý, thông tin từ bác sĩ với người nhà lại rất khác. Theo đó, chị N. được đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu vào 3h sáng ngày 6/12 (không phải 22h ngày 5/12) với tình trạng ngưng tim, ngưng thở ngoại viện. Đến 8h sáng 6/12, chị tử vong.

Anh K. bức xúc: “Tại sao chị N. đã mất trước đó mà 8h sáng báo với người nhà đang hấp hối. Nếu được cấp cứu sớm hơn, chị tôi đã có hy vọng sống.”

Tối 6/12, anh K. đến báo cáo sự việc với Cơ quan công an quận 8, TP.HCM (nơi xảy ra vụ việc). Theo anh K., ê kip hút mỡ bụng gồm 4 người, nhưng khi khai báo với công an, thẩm mỹ viện khai báo chỉ có 2 người. Trước đó, khi đưa chị N. đi cấp cứu, những người này cũng khai địa chỉ nhà tại Tôn Đản, quận 4, trong khi thực tế ở quận 8.

“Lúc đó hoảng nên báo nhầm” - lời giải thích của thẩm mỹ viện với người nhà.

Thế nhưng, cũng theo người nhà, thẩm mỹ viện Vera chỉ là nơi cho thuê phòng mổ để ê kip phẫu thuật. “Họ đã thuê cố định 1 phòng ở đây, nhìn vào sẽ tưởng là chuyên nghiệp, cơ sở lớn, nhưng thực tế chỉ là thuê lại thôi. Người trực tiếp phẫu thuật tên Trang – không phải bác sĩ, chỉ là tay ngang”, anh K. chia sẻ.

Vụ người phụ nữ tử vong sau khi hút mỡ bụng: Nạn nhân vừa lên TP.HCM học spa, có quen biết thẩm mỹ viện từ trước - Ảnh 2
Dựa vào bài đăng Facebook của nạn nhân, gia đình xác định được địa chỉ hút mỡ bụng - Ảnh: Vietnamnet

Ngày 7/12, mẹ ruột nạn nhân có mặt và báo với Trung tâm giám định pháp y TP.HCM thực hiện giám định. Chiều cùng ngày, chị N. được đưa về quê nhà Cà Mau lo hậu sự.

Được biết, chị N. (31 tuổi) đang theo học ngành spa tại TP.HCM, đồng thời cũng đã quen biết thẩm mỹ viện Vera trước đó. Anh K. cho rằng, vì tin tưởng nên chị N. đã thực hiện hút mỡ tại đây.

Khi xảy ra sự việc, người đại diện đưa cho gia đình 50 triệu tiền lo hậu sự. Tuy nhiên, khi biết gia đình quyết định thực hiện pháp y làm rõ sự việc, thẩm mỹ viện có thái độ “ngó lơ”.

“Đến nay chúng tôi không có một lời xin lỗi nào hay hỏi thăm nào cả. Chúng tôi rất đau lòng và bức xúc vì họ báo cho gia đình quá muộn, không đưa chị đi cấp cứu sớm, may ra có thể được cứu sống. Lúc đó ngưng tim rồi..."

Theo anh K., cơ quan công an quận 1, quận 8 (TP.HCM) đã làm việc cùng gia đình và những người liên quan trong 2 ngày qua, để làm rõ vụ việc đau lòng trên.

 

Công an TP.HCM tiến hành điều tra bệnh nhân tử vong sau khi hút mỡ bụng làm đẹp

Công an TP.HCM tiến hành điều tra bệnh nhân tử vong sau khi hút mỡ bụng làm đẹp

VKSND quận 1 (TP.HCM) đang phối hợp với Công an quận 1 và các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân khiến một người phụ nữ tử vong sau khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vong sau khi hút mỡ bụng tử vong do hút mỡ bụng tử vong sau 3 ngày hút mỡ bụng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 4 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 4 giờ 53 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 5 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 6 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số