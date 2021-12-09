Trong đêm 8/12, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã tiến hành thanh tra cả 2 cơ sở xảy ra các vụ tai biến tử vong trên.

Liên quan đến vụ việc 2 người phụ nữ tử vong sau khi đến thẩm mỹ viện làm đẹp, theo Vietnamnet đưa tin, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã khẩn trương kiểm tra 2 cơ sở thẩm mỹ nói trên. Đồng thời, vụ việc cũng đã được cơ quan công an điều tra tiếp nhận. Được biết, nạn nhân đầu tiên là chị H.T.N (31 tuổi), thực hiện hút mỡ bụng ngày 5/12 tại một thẩm mỹ viện ở quận 1, TP.HCM. Sau 14 giờ phẫu thuật, chị được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115. Tuy nhiên, bệnh nhân đã ngưng tim ngoại viện và tử vong.

Trường hợp thứ 2 là một cô gái 24 tuổi, thực hiện thẩm mỹ vùng lưng tại cơ sở trên địa bàn quận Tân Phú vào ngày 7/12. Bệnh nhân được đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115 lúc 15h30 cùng ngày trong tình trạng ngưng tuần hoàn hô hấp, đồng tử giãn. Nhân viên cơ sở thẩm mỹ cho biết, sau 35 phút thực hiện ủ tê vùng lưng, bệnh nhân bị co giật, sốc. Cơ sở đã tiến hành cấp cứu tại chỗ, tiêm adrenaline, gọi xe cấp cứu. Sau 2 tiếng tại bệnh viện, bác sĩ xác định bệnh nhân tử vong. Hai vụ việc được Bệnh viện Nhân dân 115 báo cáo ngay lên Sở Y tế TP.HCM.

Ảnh minh họa: Internet Trong đêm 8/12, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã tiến hành thanh tra cả 2 cơ sở xảy ra các vụ tai biến tử vong trên. Đồng thời, hỗ trợ cung cấp toàn bộ thông tin chuyên môn đến cơ quan điều tra. “Hiện vụ việc đã được cơ quan công an tiếp nhận theo quy định, chúng tôi có trách nhiệm cung cấp thông tin phối hợp” - nguồn tin từ thanh tra Sở Y tế cho biết. Liên quan đến ca tử vong sau khi được ủ tê da vùng lưng, PGS BS Đỗ Quang Hùng cho biết, đây là lần đầu tiên ghi nhận trường hợp như vậy. “Ủ tê da vùng lưng chỉ có tác dụng tại chỗ ngoài da, cũng giống như cầu thủ bóng đã xịt thuốc tê ở các trận đấu. Đây không phải kỹ thuật xâm lấn như tiêm, gây mê. Từ trước đến nay chưa từng ghi nhận sốc nghiêm trọng đến mức tử vong với gây tê tại chỗ. Do đó, rất khó nhận định nếu chưa có hồ sơ cụ thể trong trường hợp này” - PGS Hùng cho biết. Thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115, cơ sở thực hiện ủ tê vùng lưng cho cô gái 24 tuổi là Diep Clinic, địa chỉ quận Tân Phú, TP.HCM. Facebook quảng cáo chuyên ngành da liễu, thẩm mỹ da. Trên hệ thống tra cứu trực tuyến của Sở Y tế TP.HCM không có thông tin về chứng chỉ hành nghề của 2 "bác sĩ" chính như trên quảng cáo của cơ sở. Ngày 9/12, Website và Facebook của Diep Clinic đều không truy cập được.

Nóng: Thêm một cô gái trẻ ở TP.HCM tử vong sau khi đến thẩm mỹ viện làm đẹp vùng lưng Không lâu sau khi được nhân viên thẩm mỹ viện ủ tê da vùng lưng, cô gái ở TP.HCM bất ngờ co giật, tím tái và ngưng tuần hoàn trước khi vào viện cấp cứu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-tra-so-y-te-tphcm-gap-rut-vao-cuoc-vu-hai-phu-nu-tu-vong-sau-khi-lam-dep-tai-tham-my-vien-440594.html