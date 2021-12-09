Cô gái trẻ đi trị mụn ở spa TP.HCM: Được nhân viên bôi 'thuốc' dẫn đến sốc rồi tử vong

Xã hội 09/12/2021 06:51

Làm đẹp tại một cơ sở spa, chị U. được nhân viên bôi một loại thuốc trị mụn, sau đó cơ thể có những biểu hiện bị sốc thuốc.

Cách đây vài ngày, vụ nữ bệnh nhân vừa tử vong sau khi thực hiện phẫu thuật hút mỡ bụng tại một cơ sở thẩm mỹ tại TP.HCM đã khiến dư luận xôn xao thì mới đây nhất, ngày 8-12, nguồn tin Tuổi Trẻ Online xác nhận Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú, TP.HCM đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân cái chết của cô gái 24 tuổi khi đang trị mụn tại một cơ sở spa.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h ngày 7-12, chị U. (24 tuổi, ngụ quận 10) đến một cơ sở spa ở phường Tân Quý, quận Tân Phú để làm liệu trình trị mụn. Chị U. là khách quen, trước đó đã từng đến cơ sở spa này trị mụn, làm đẹp.

Cô gái trẻ đi trị mụn ở spa TP.HCM: Được nhân viên bôi 'thuốc' dẫn đến sốc rồi tử vong - Ảnh 1

Sau khi đến cơ sở spa, chị U. được nhân viên bôi một loại thuốc thì sau đó cơ thể có những biểu hiện bị sốc thuốc. Thấy vậy, nhân viên tiêm thêm một loại thuốc chống sốc thì tình trạng sức khỏe của chị U. có dấu hiệu xấu hơn.

Lúc này chủ cơ sở spa gọi lực lượng cấp cứu, sau khi sơ cứu, nhân viên y tế đã đưa chị U. đến một bệnh viện tiếp tục cứu chữa. Tuy nhiên đến khoảng 16h45 cùng ngày, chị U. được xác định đã tử vong tại bệnh viện.

 

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Từ khóa:   #Spa trị mụn #Cơ sở spa #Spa làm đẹp

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