Người chủ nhà chia sẻ anh quá sợ hãi và nghĩ rằng sẽ không thuê họ dọn dẹp nhà lần tới.

Gia đình nào thuê người giúp việc đều có tâm lý mong muốn tìm được người nhiệt tình, siêng năng và thật thế. Tuy nhiên câu chuyện nữ nhân viên vệ sinh trèo ra ngoài cửa sổ tầng 9 chung cư để lau kính vì quá nhiệt tình dưới đây lại khiến chủ nhà phát hoảng.

Theo đó, đoạn video được quay ở huyện Trung Ninh thuộc Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ của Trung Quốc vào ngày 29/11. Trong video, một nữ nhân viên vệ sinh đang đứng bên ngoài cánh cửa sổ nằm ở căn hộ trên tầng 9 của tòa chung cư để lau cửa kính. Theo anh Ge – chủ nhân căn hộ cho biết, anh đã thuê 2 nhân viên vệ sinh tới dọn nhà. Giá thuê là 200 nhân dân tệ (31 USD). Trong đó, một người đã trèo ra ngoài cửa sổ để lau cửa kính mà không mang theo thiết bị đảm bảo an toàn. Người phụ nữ còn nhất quyết đòi lau xong mặt ngoài cửa kính mới chịu vào trong để dọn dẹp những đồ đạc còn lại.

“Tim tôi như muốn rụng khi nhìn thấy cô đứng như vậy. Hãy bám cho chắc vào. Không thì hãy bước vào trong và tìm đồ vật gì để lau kính bên ngoài. Đừng đứng ở ngoài đó nữa. Trông rất nguy hiểm. Hãy cẩn thận”, anh Ge nhắc nhở.

Tuy nhiên, người phụ nữ nói rằng, “Không phải lo, chúng tôi làm như thế này hàng ngày”.

Anh Ge chia sẻ anh quá sợ hãi và nghĩ rằng sẽ không thuê họ dọn dẹp nhà lần tới.

Đoạn video sau khi được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng Trung Quốc. Đa phần ai cũng cho rằng bgay cả khi họ làm công việc này hàng ngày vẫn có nguy cơ tai nạn xảy ra. Tại sao công ty vệ sinh không trang bị cho họ thiết bị bảo vệ an toàn.

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