Các chuyên gia tại Nam Phi tiết lộ những triệu chứng phổ biến nhất khi nhiễm biến thể mới Omicron

Xã hội 07/12/2021 16:56

Independent dẫn lời bác sĩ Nam Phi cho biết, các bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron chủ yếu gặp các triệu chứng như đau cơ, ngứa họng và ho khan.

Hiện nay, hàng nghìn ca nhiễm biến thể Omicron được ghi nhận ở 38 quốc gia trên thế giới.

Theo các bác sĩ ở Nam Phi, những triệu chứng của người nhiễm biến thể Omicrom có thể nhẹ hơn so với những người nhiễm biến thể Delta, vốn đang chiếm ưu thế trên toàn cầu hiện nay, mặc dù Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, hiện còn quá sớm để kết luận về mức độ lây lan của biến thể mới.

Bác sĩ Angelique Coetzee, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Nam Phi, một trong những người đầu tiên nghi ngờ về sự xuất hiện của biến thể mới cho biết, qua theo dõi 7 bệnh nhân tại bệnh viện của bà, bác sĩ này nhận thấy các bệnh nhân trên có những triệu chứng khác với những triệu chứng điển hình của người nhiễm biến thể Delta.

"Điều khiến họ phải tới bệnh viện khám là cảm giác vô cùng mệt mỏi", bác sĩ này nhận định với AFP, đồng thời cho biết các bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron gặp phải triệu chứng đau cơ, ngứa họng và ho khan.

Bác sĩ Coetzee cho biết bà đã cảnh báo các nhà chức trách y tế về "một bức tranh dịch bệnh không giống với biến thể Delta" ngày 18/11 khi 7 bệnh nhân có các triệu chứng khác biệt.

"Các triệu chứng ở giai đoạn này rất giống với tình trạng nhiễm các virus thông thường. Bởi vì chúng tôi chưa từng ghi nhận những triệu chứng Covid-19 như vậy trong 8 - 10 tuần qua nên chúng tôi đã quyết định tiến hành xét nghiệm", bà Coetzee chia sẻ với Reuters.

"Chúng tôi đã chứng kiến nhiều bệnh nhân nhiễm biến thể Delta trong làn sóng thứ ba. Và điều này không phù hợp trong bức tranh dịch bệnh đó. Hầu hết các bệnh nhân (nhiễm biến thể Omicron) đều có các triệu chứng rất nhẹ và không có người nào trong những bệnh nhân trên phải nhập viện điều trị".

Bác sĩ Coetzee cho biết, không giống với Delta, đến nay, các bệnh nhân nhiễm biến thể mới không ghi nhận triệu chứng mất vị giác và khứu giác cũng như không bị sụt giảm mạnh về nồng độ oxy. Tất cả các bệnh nhân đều đủ điều kiện để điều trị tại nhà.

Các chuyên gia tại Nam Phi tiết lộ những triệu chứng phổ biến nhất khi nhiễm biến thể mới Omicron - Ảnh 1

Theo bác sĩ này, biến thể đang ảnh hưởng tới những người dưới 40 tuổi. Gần 50% bệnh nhân có các triệu chứng nhiễm biến thể Omicron mà bác sĩ Coetzee điều trị là những người chưa tiêm vaccine.

Trong cuộc họp ngày 6/12 của Bộ Y tế Nam Phi, bác sĩ Unben Pillay đã liệt kê các triệu chứng mà bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron gặp phải. Ông cho biết: "Chúng tôi đang chứng kiến các bệnh nhân có các triệu chứng ho khan, sốt, ra mồ hôi vào ban đêm và đau nhức người. Những người đã tiêm vacicne có tình trạng tốt hơn".

Các chuyên gia tại Nam Phi tiết lộ những triệu chứng phổ biến nhất khi nhiễm biến thể mới Omicron - Ảnh 2

Ông cũng đánh giá, đã có sự "gia tăng rất mạnh" các trường hợp mắc bệnh trong 10 ngày qua.

"Tỷ lệ lây nhiễm cao hơn là điều có thể xảy ra. Chúng tôi đang tiếp nhận nhiều ca hơn trong thời gian ngắn và có những bằng chứng ban đầu cho việc này", nhà dịch tễ học Salim Abdool Karim cho hay.

Các chuyên gia tại Nam Phi tiết lộ những triệu chứng phổ biến nhất khi nhiễm biến thể mới Omicron - Ảnh 3

Một bài báo từ Ấn Độ dẫn lời các nhà chức trách y tế ở Delhi trao đổi với những người đồng cấp Nam Phi cho biết, tỷ lệ nhập viện sau khi nhiễm biến thể Omicron ở mức rất thấp. Thế giới cũng chưa ghi nhận ca tử vong nào có liên quan đến biến thể này.

"Đến nay, biến thể này chỉ gây nên các triệu chứng nhẹ với cảm giác mỏi mệt và ngứa họng là những dấu hiệu tiêu biểu", các nguồn tin phía Ấn Độ nhận định với Indian Express.

 

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Từ khóa:   Omicron #covid 19 biến thể mới

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