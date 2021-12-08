Những con giáp may mắn nhất năm 2022: Hợi ăn ở tốt lộc đầy túi

Tuổi Tuất nằm trong bộ tam hợp với năm Nhâm Dần nên sự nghiệp cứ đi lên như “diều gặp gió”, con giáp này liên tiếp tạo được những đột phá lớn trong công việc, do đó sẽ có cơ hội được thăng chức.

Trong năm 2022, các quý nhân Tam Hợp, Lục Hợp sẽ giúp cho đường sự nghiệp, tình cảm và cả tài lộc của những con giáp này tỏa sáng. Dưới đây, hãy cùng điểm qua những cái tên cát lợi nhất trong bài viết dưới đây.

Với sự giúp đỡ của quý nhân, bản mệnh có dự báo rất lạc quan về hiệu quả công việc trong năm nay. Tuổi Tuất cũng có thể có thể nhận được sự đánh giá cao và trọng dụng của lãnh đạo. Bên cạnh đó, các cát tinh Phúc Đức, Phúc Tinh và Quý Thần phù hộ nên có thể hỗ trợ cho phương diện tài lộc và sự nghiệp của bản mệnh lên hương.

Ngoài ra, tài vận của người tuổi Tuất cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi ắt thu nhập gia tăng. Con giáp này cũng không phải lo lắng về chuyện tình cảm bởi đây là năm hỷ sự liên miên, hạnh phúc ngập tràn. Tuổi Tuất nếu còn độc thân đi đến bất cứ đâu cũng có thể có cơ hội làm quen, tìm hiểu từ đó có thể tìm ra được ý trung nhân của cuộc đời, còn những người đã có đôi có cặp thì chuyện tình cảm thăng hoa nở rộ.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ năm 2021 phạm Xung Thái Tuế nên chịu giáng một đòn khá nặng. Nhiều mặt đều bị đả kích nặng nề, có thêm rất nhiều hung tinh khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của họ. Vì thế nên người này lúc nào cũng cần tỉnh táo để đối phó.

Thế nhưng năm 2022 sẽ bù đắp cho bạn bằng may mắn và hạnh phúc viên mãn trên nhiều khía cạnh của cuộc sống. Tuổi Ngọ có những bước tiến chóng mặt khiến nhiều người ngạc nhiên. Bạn tự nhiên khí thế bừng bừng, ham muốn làm giàu và sở hữu quyết tâm đầu tư chơi lớn.

Đặc biệt riêng trong lĩnh vực sự nghiệp, bản mệnh sẽ phá vỡ nhiều quy tắc thông thường, vươn lên tỏa sáng. Cát tinh Kim Quỹ hỗ trợ khiến cho vận tiền bạc càng thêm dồi dào. Nhờ có Tướng Tinh và tam hợp với Thái tuế, đường quan lộ của bạn cũng rộng mở hơn. Người này nhờ quen biết rộng, nhiều mối quan hệ tốt nên được quý nhân giúp đỡ.

Cũng nhờ sự liều lĩnh này mà con giáp này gặt hái được khá nhiều thành công, mở ra cơ hội kiếm tiền cho bản thân và bạn bè. Có lẽ nhờ sự hậu thuẫn của bạn bè cũng như người bạn đời của mình mà tuổi Ngọ mới có được sức mạnh tinh thần to lớn và sự quả quyết ấy.

Tuổi Hợi

Đa số người tuổi Hợi khá hiền lành, sống chất phác và không thích màu mè. Tử Vi năm 2022 dự báo rằng những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với bạn trong năm Nhâm Dần 2022, đặc biệt là vào nửa cuối năm. Năm nay những người tuổi Hợi sẽ có sao Hồng Loan chiếu mệnh. Ngôi sao chuyên về tình cảm và hôn nhân này, sẽ thúc đẩy vận may tình cảm và mang lại vô số tin vui cho bản mệnh về khía cạnh tình cảm.

Trong thời điểm cuối năm 2022, tuổi Hợi đủ tự tin cộng với sự gia tăng của cảm xúc, các yếu tố thiên thời, địa lợi đã đủ, con giáp này chắc chắn sẽ tìm được một nửa phù hợp với mình.

Người tuổi Hợi sẽ gặp được may mắn trong công việc nếu có được sự khiêm tốn, hòa đồng với các đối tác và đồng nghiệp. Ngoài ra, nếu có sự nỗ lực thực sự thì thời cơ thăng quan tiến chức sẽ sớm đến. Nếu biết giải tỏa áp lực công việc thì cạnh tranh với đối thủ sẽ tốt hơn.

Bên cạnh đó, sự hộ mệnh của các sao tốt như Phúc Đức, Quý Thần, Phúc Tinh có thể mang lại cho con giáp này rất nhiều may mắn, tài lộc vượng phát. Bản mệnh cũng có thể gặt hái được nhiều thành quả từ sự vất vả, chăm chỉ của mình.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn năm 2022 may mắn được sao may mắn Thiên Đức giúp đỡ nên hầu hết người tuổi này vẫn thể hiện được sự bình tĩnh và nhẫn nại của mình. Đặc biệt, những người làm kinh doanh sẽ tiếp tục phát triển rất thịnh vượng trong năm nay, công việc làm ăn của bạn khá thuận lợi,cơ hội làm ăn ngày càng lớn mạnh.

Dù không gặp nhiều thuận lợi trong sự nghiệp nhưng người tuổi Thìn lại gặp rất nhiều may mắn trong đường tình cảm, nếu có cơ hội thì đây là năm người tuổi Thìn tìm được người bạn đời tâm đầu ý hợp.

Ngoài gặp vận đào hoa, dự báo trong năm Nhâm Dần, người tuổi Thìn cũng có thể gặp được may mắn về tài vận. Nguồn tiền đôi khi không đến từ hoạt động làm ăn mà từ những nguồn đầu tư mà bản mệnh đã tham gia từ lâu nhưng vô tình quên mất, hoặc cũng có thể là thừa hưởng, chuyển giao lại từ người thân trong gia đình.

(Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo)