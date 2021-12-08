Không lâu sau khi được nhân viên thẩm mỹ viện ủ tê da vùng lưng, cô gái ở TP.HCM bất ngờ co giật, tím tái và ngưng tuần hoàn trước khi vào viện cấp cứu.

Theo Dân Trí đưa tin, chiều 8/12, một nguồn tin ở Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) thông báo về một trường hợp tử vong nghi do tai biến chứng trong quá trình thực hiện thủ thuật thẩm mỹ. Cụ thể, nạn nhân là chị U. (24 tuổi, ngụ TP.HCM - tên người đưa bệnh nhân đi cấp cứu khai với bác sĩ), được một cơ sở thẩm mỹ trên đường Độc Lập, quận Tân Phú đưa vào bệnh viện chiều 7/12.

Được biết, trước đó, 14h cùng ngày, cô gái đến thẩm mỹ viện để thực hiện thẩm mỹ vùng lưng. Sau 30 phút ủ tê da vùng lưng bằng thuốc, cô gái bất ngờ có dấu hiệu co giật, khó thở, tím tái và dần lâm vào nguy kịch. Trước sự việc diễn ra đột ngột, thẩm mỹ viện đã gọi xe đưa chị U. đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở từ trước. Sau hơn 30 phút cấp cứu, hồi sức tích cực, bệnh nhân không qua khỏi, với chẩn đoán khi tử vong là ngưng tuần hoàn ngoại viện.

Theo tìm hiểu, dù là thẩm mỹ viện nhưng trên website của cơ sở trên có quảng cáo các phẫu thuật thẩm mỹ như gọt hàm, nâng ngực, độn cằm, nâng mũi...

Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin của Tuổi trẻ, trước một ngày, chị H.T.N. (31 tuổi, quê Cà Mau, hiện ngụ quận 8, TPHCM) cũng tử vong sau khi phẫu thuật hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện V. trên đường Nguyễn Công Trứ (quận 1).

Được biết, khoảng 22h cùng ngày, chị N. có dấu hiệu mệt, khó thở và tím tái nên được một người tự xưng là bạn đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu.

Tại bệnh viện sau khi tiếp nhận và thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở ngoại viện. Bệnh nhân được hồi sức tim phổi, cấp cứu tích cực, tuy nhiên tình trạng không cải thiện.

Chiều cùng ngày, các thông tin quảng cáo về hút mỡ trên các trang web, Facebook của viện thẩm mỹ V. này vẫn còn chạy quảng cáo nhưng khi liên hệ vào số điện thoại công khai của đơn vị này thì nhận được thông tin: "Cơ sở đã đóng cửa từ lâu, không thực hiện các thủ thuật hút mỡ".

Vụ người phụ nữ tử vong sau khi hút mỡ bụng: Nạn nhân vừa lên TP.HCM học spa, có quen biết thẩm mỹ viện từ trước Nạn nhân vừa từ Cà Mau lên TP.HCM khoảng 2 tuần để học việc. Thế nhưng, sau 14 giờ hút mỡ bụng từ một thẩm mỹ viện quen biết, chị tử vong ở tuổi 31.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-them-mot-co-gai-tre-o-tphcm-tu-vong-sau-khi-den-tham-my-vien-lam-dep-vung-lung-440491.html