Nóng: Thêm một cô gái trẻ ở TP.HCM tử vong sau khi đến thẩm mỹ viện làm đẹp vùng lưng

Xã hội 08/12/2021 19:11

Không lâu sau khi được nhân viên thẩm mỹ viện ủ tê da vùng lưng, cô gái ở TP.HCM bất ngờ co giật, tím tái và ngưng tuần hoàn trước khi vào viện cấp cứu.

Theo Dân Trí đưa tin, chiều 8/12, một nguồn tin ở Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) thông báo về một trường hợp tử vong nghi do tai biến chứng trong quá trình thực hiện thủ thuật thẩm mỹ. Cụ thể, nạn nhân là chị U. (24 tuổi, ngụ TP.HCM - tên người đưa bệnh nhân đi cấp cứu khai với bác sĩ), được một cơ sở thẩm mỹ trên đường Độc Lập, quận Tân Phú đưa vào bệnh viện chiều 7/12.

Được biết, trước đó, 14h cùng ngày, cô gái đến thẩm mỹ viện để thực hiện thẩm mỹ vùng lưng. Sau 30 phút ủ tê da vùng lưng bằng thuốc, cô gái bất ngờ có dấu hiệu co giật, khó thở, tím tái và dần lâm vào nguy kịch. Trước sự việc diễn ra đột ngột, thẩm mỹ viện đã gọi xe đưa chị U. đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở từ trước. Sau hơn 30 phút cấp cứu, hồi sức tích cực, bệnh nhân không qua khỏi, với chẩn đoán khi tử vong là ngưng tuần hoàn ngoại viện.

Theo tìm hiểu, dù là thẩm mỹ viện nhưng trên website của cơ sở trên có quảng cáo các phẫu thuật thẩm mỹ như gọt hàm, nâng ngực, độn cằm, nâng mũi...

Nóng: Thêm một cô gái trẻ ở TP.HCM tử vong sau khi đến thẩm mỹ viện làm đẹp vùng lưng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin của Tuổi trẻ, trước một ngày, chị H.T.N. (31 tuổi, quê Cà Mau, hiện ngụ quận 8, TPHCM) cũng tử vong sau khi phẫu thuật hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện V. trên đường Nguyễn Công Trứ (quận 1).

Được biết, khoảng 22h cùng ngày, chị N. có dấu hiệu mệt, khó thở và tím tái nên được một người tự xưng là bạn đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu.

Tại bệnh viện sau khi tiếp nhận và thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở ngoại viện. Bệnh nhân được hồi sức tim phổi, cấp cứu tích cực, tuy nhiên tình trạng không cải thiện.

Chiều cùng ngày, các thông tin quảng cáo về hút mỡ trên các trang web, Facebook của viện thẩm mỹ V. này vẫn còn chạy quảng cáo nhưng khi liên hệ vào số điện thoại công khai của đơn vị này thì nhận được thông tin: "Cơ sở đã đóng cửa từ lâu, không thực hiện các thủ thuật hút mỡ".

Vụ người phụ nữ tử vong sau khi hút mỡ bụng: Nạn nhân vừa lên TP.HCM học spa, có quen biết thẩm mỹ viện từ trước

Vụ người phụ nữ tử vong sau khi hút mỡ bụng: Nạn nhân vừa lên TP.HCM học spa, có quen biết thẩm mỹ viện từ trước

Nạn nhân vừa từ Cà Mau lên TP.HCM khoảng 2 tuần để học việc. Thế nhưng, sau 14 giờ hút mỡ bụng từ một thẩm mỹ viện quen biết, chị tử vong ở tuổi 31.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vong sau khi ủ tê làm đẹp tử vong sau khi hút mỡ bụng tử vong sau khi đi làm đẹp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 4 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 4 giờ 51 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 5 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 6 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số